 تقرير معهد سيبري: الإنفاق الدفاعي العالمي يصل لمستويات غير مسبوقة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.04.2022

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تقرير معهد سيبري: الإنفاق الدفاعي العالمي يصل لمستويات غير مسبوقة

أكد تقرير معهد سيبري السويدي أن المبيعات العالمية للأسلحة لم تتباطأ بالرغم من جائحة كورونا لتصل لمستويات غير مسبوقة، إذ باعت مائة شركة رائدة في مجال الصناعات العسكرية أسلحة بما لا يقل عن 531 مليار دولار خلال عام 2020.

صورة رمزية لدبابة أبرامز الأمريكية

صورة رمزية لدبابة أبرامز الأمريكية

قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" في أحدث تقرير له اليوم (الإثنين 25 أبريل / نيسان 2022) إنه لأول مرة يتجاوز حجم الإنفاق العسكريعالميا 2 تريليون دولار في عام 2021.

مختارات

هيمنت الشركات الأمريكية والصينيّة على سوق الأسلحة العالمي سنة 2019، في حين ظهر الشرق الأوسط للمرّة الأولى بين أكبر 25 مُصنّعًا للأسلحة، حسبما أفاد الإثنين تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).

أنفقت دول العالم نحو تريليوني دولار على العتاد العسكري في 2019 واحتلّت أمريكا صدارة حجم الإنفاق وفق معهد سيبري السويدي، فيما حلت السعودية في المرتبة الخامسة عالميا قبل ألمانيا وفرنسا وبعد روسيا مباشرة.

وذكر المعهد أنه مع مراعاة معدلات التضخم، فإن الانفاق الدفاعي يكون قد نما خلال العام الماضي بنسبة 0.7% ليبلغ 2.113 تريليون دولار. وهذا يعني أيضا أن الإنفاق الدفاعي العالمي زاد على مدار العامين اللذين ضربت  فيهما الجائحة العالم حتى الآن. ومع ذلك، لم يسفر هذا عن زيادة أكبر في النسبة المئوية من الإنفاق العالمي. وذلك لأن إحدى خصائص الجائحة كانت محاولة الحكومات الغربية تقديم الحوافز الاقتصادية، والتي أدت إلى تعافي الاقتصادات بسرعة بعد الركود الأولي الذي صاحب عمليات الإغلاق في عام 2020روبالتالي، فإنه في مقابل اقتصاد أكبر بشكل عام، فقد انخفض فعليا الإنفاق الدفاعي بنسبة 0.1% ويمثل الآن 2.2% من الاقتصاد العالمي.

وقال دييجو لوبيز دا سيلفا، كبير باحثي برنامج "سيبري" للإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة: إنه "حتى في وسط التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد19- وصل الإنفاق العسكري العالمي إلى مستويات قياسية". وتابع أنه "نظرا للتضخم فإنه كان هناك تباطؤ في معدل النمو بالقيمة الحقيقية. لكن من حيث القيمة الاسمية، فإن الإنفاق العسكري نما بنسبة 6.1%". وكانت أكبر خمس دول إنفاقا هي الولايات المتحدة والصين والهند وبريطانيا وروسيا. وأشار معهد "سيبري" إلى أن الإنفاق الأمريكي انخفض من 3.7%  من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5%، أو 801 مليار دولار.

وشمل ذلك انخفاضا في الإنفاق على البحث والتطوير، لكن المعهد قال إنه لا يزال يبدو أن الولايات المتحدة تركز على "تكنولوجيات الجيل التالي". وفي الوقت ذاته، نما الإنفاق العسكري الروسي بنسبة 2.9% ليصل إلى 65.9 مليار دولار. وكانت هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي ينمو فيها الإنفاق الدفاعي لروسيا، والذي يمثل الآن 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد ساعد ارتفاع أسعار صادرات روسيا من الوقود على زيادة الإنفاق، وجاء ذلك في الوقت الذي كانت تستعد فيه لغزو أوكرانيا.

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صادرات الأسلحة العالمية تشهد استقرارا للمرة الأولى منذ مطلع القرن

ووفقا لسيبري فقد شهدت أوكرانيا انخفاضا في الإنفاق الدفاعي في عام 2021 ليصل  إلى 5.9 مليار دولار، لكنه لا يزال يمثل 3.2% من ناتجها المحلي الإجمالي. وقال المعهد إن إنفاقها الدفاعي ارتفع بشكل عام بنسبة 72 % منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام .2014 وفي آسيا، نما الإنفاق الدفاعي الصيني بنسبة 4.7% ليصل إلى 293 مليار دولار، وهو العام الـ27 على التوالي من النمو.

وبدأت القوى الإقليمية الأخرى في مواكبة ذلك حيث نما الإنفاق الياباني بنسبة 7.3% ليصل إلى 54.1 مليار دولار، وهي أكبر زيادة منذ عام 1972، بينما نما إنفاق أستراليا بنسبة 4% ليصل إلى 31.8 مليار دولار. كما حدثت تغييرات كبيرة أخرى في إيران، التي شهدت ارتفاعا في الإنفاق العسكري لأول مرة منذ أربع سنوات، إلى 24.6 مليار دولار. وزاد الإنفاق الدفاعي في نيجيريا بنسبة 56 % إلى 4.5 مليار دولار، حيث تتصدى البلاد لحركات التمرد الانفصالية.

ح.ز/ ص.ش (د.ب.أ)

  • Eröffnung der IDEX in Abu Dhabi

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    شهد الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط ارتفاعا بزيادة 5.2 بالمئة في العام 2014 عن العام الذي سبقه، لتصل المبالغ المرصودة لشراء أسلحة الى 196 مليار دولار.

  • Bundeswehr Einsatz in Afghanistan Archiv 2010 bei Kundus

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    مع الطلب المتزايد للصين وروسيا وأوربا الشرقية على التسلح. بلغ الإنفاق العسكري العالمي لعام 2014 حسب إحصاءات معهد ستوكهولم 1776 مليار دولار.

  • Sicherheitsvorkehrungen in Mekka vor Pilgerfahrt ARCHIVBILD 2003

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة من حيث الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا. وذلك في قائمة الدول الخمس عشرة الأكثر تسلحا.

  • Saudi Arabien Soldaten Archivbild 2010

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    بيانات معهد ستوكهولم رصدت زيادة مقدارها 17 بالمئة في العام 2014 على الإنفاق العسكري السعودي مقارنة بالعام السابق بمبلغ إجمالي يصل إلى 80.8 مليار دولار.

  • Abu Dhabi Solar Impulse 2 Weltumrundung Testflug

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    دولة الإمارات العربية المتحدة حلت في المرتبة الرابعة عشر، حيث أنفقت ما قيمته 22.8 مليار دولار على التسلح في عام 2014.

  • Symbolbild US Präsenz am Persischen Golf

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    الإنفاق العسكري لمنطقة الشرق الأوسط شهد زيادة قدرها 57 بالمئة في الاعوام المحصورة بين 2005 و2014. حيث ساعد ارتفاع أسعار النفط العالمية على زيادة التسلح.

  • Irak Tikrit Offensive gegen IS

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    وزاد كل من لبنان والعراق من نفقاتهما بنسبة 15%، بينما خفضت عمان النفقات بنسبة 20%. وكان هناك نقص في البيانات بالنسبة لعدة دول في المنطقة بينها قطر وسوريا وإيران.

  • Kamerunische Soldaten an der Grenze zu Nigeria Archiv 12.11.2014

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    وظلت أفريقيا المنطقة صاحبة أعلى زيادة في الإنفاق العسكري، حيث تصدرت الجزائر وأنغولا المنتجتان للنفط والغاز قائمة النفقات في تلك المنطقة. إعداد : علاء جمعة

    الكاتب: إعداد: علاء جمعة


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