تقرير: مذكرات اعتقال بحق مئات اليمينيين المتطرفين في ألمانيا

ارتفع عدد أوامر الاعتقال التي أصدرتها السلطات الألمانية بحق يمينيين متطرفين مطلوبين للعدالة. وذكرت صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة (14 حزيران/ يونيو 2019) استنادا إلى رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" أن عدد أوامر الاعتقال ضد هذه الفئة بلغ في نهاية آذار/ مارس الماضي 497 أمرا، مقابل 467 أمرا في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن معظم الحالات متهمة بالتورط في جرائم جنائية عامة، مثل السرقة أو الاحتيال أو مخالفات مرورية. وجاء في التقرير أن هناك عدة أوامر اعتقال صادرة ضد بعض المشتبه بهم بسبب تورطهم في جرائم مختلفة، ما أدى إلى زيادة عدد أوامر الاعتقال المفتوحة إلى 657 أمرا.

وبحسب البيانات، يعود أكثر من 85% من هذه الأوامر إلى جرائم جنائية عامة، بينما تشكل جرائم العنف ذات الخلفية السياسية 2.7%، أو تحديدا 18 حالة، من أوامر الاعتقال غير المنفذة حتى الآن. وتدور معظم هذه الحالات حول التسبب في إصابات جسدية أو مقاومة سلطات إنفاذ القانون. وبوجه عام، يبلغ عدد أوامر الاعتقال المفتوحة حتى الآن على مستوى ألمانيا 185 ألف أمر.

مشاهدة الفيديو 13:34 شارك أسباب وتداعيات الاعتداءات العنصرية في ألمانيا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3Awlp أسباب وتداعيات الاعتداءات العنصرية في ألمانيا

على صعيد آخر، ألقت السلطات الألمانية القبض على إسلامي خطير أمنيا مساء أمس الخميس. ورفض متحدث باسم الشرطة الإدلاء بتفاصيل عن المعتقل، مشيرا إلى أن القضية رهن التحقيق أمام الادعاء العام. وبحسب تقارير إعلامية، فإن المشتبه به طالب لجوء مرفوض ينحدر من جمهورية الشيشان التابعة للاتحاد الروسي.

وأضافت التقارير أن السلطات الألمانية عثرت بحوزة المشتبه به في نيسان/أبريل الماضي على سلاح كاتم للصوت وذخيرة. وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت في الأيام الماضية شيشاني متطرف متورط في جرائم عادية مثل تجارة المخدرات والاعتداء والدعارة يسبب مشاكل كثيرة في مدينة مونشينغلادباخ لا يمكن ترحيله إلى روسيا رغم رفض لجوئه منذ سنوات وذلك بسبب عدم اعتراف روسيا به كمواطن وبالتالي رفضه السلطات الروسية إصدار وثائق سفر له لتتمكن السلطات من ترحيله.

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ)