تقرير: متطرفون غادروا ألمانيا للقتال إلى جانب روسيا وأوكرانيا

نقلت صحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية في عددها الذي سيصدر الأحد (30 تموز/يوليو 2023) عن وزارة الداخلية الألمانية قولها إن السلطات الأمنية سجلت إجمالاً مغادرة 61 شخصاً "لهم صلة بالتطرف، أو الجريمة ذات الدوافع السياسية" إلى جبهة الحرب الروسية-الأوكرانية.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك أدلة فعلية فيما يتعلق بـ 39 شخصاً منهم على أنهم غادروا البلاد "بنية المشاركة في عمليات قتالية"، ومن بين هؤلاء 27 مؤيداً لروسيا و 12 مؤيداً لأوكرانيا.

وبالنسبة لغالبية هذه المجموعة من الأفراد، تتوفر لدى السلطات معلومات محددة تفيد بأنهم شاركوا في عمليات قتالية.

وبحسب البيانات، يضم هؤلاء متطرفين يمينيين ويساريين. ومع ذلك تصنف السلطات معظم هؤلاء في ظاهرة "الأيديولوجية الأجنبية". وبحسب الوزارة، فإن التصنيف إلى مجموعات محددة غير ممكن بسبب نقص البيانات.

وقالت متحدثة باسم وزارة العدل الألمانية في تصريحات للصحيفة إن المشاركة في العمليات القتالية بأوكرانيا لا يعاقب عليها القانون من حيث المبدأ، مضيفة أن هذا ينطبق "طالما أنهم لا يعملون كمرتزقة، ولكن كأعضاء في القوات المسلحة النظامية أو ما يعادلها من فرق وميليشيات متطوعين"، موضحة في المقابل أن هذا لا يحمي من التحقيقات في جرائم حرب محتملة.

وبحسب التقرير، لم يرغب النائب العام في التعليق على ما إذا كانت إجراءات مماثلة ستُتخَذ ضد مقاتلين غادروا البلاد.

وانتقد خبير الشؤون الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي ، رودريش كيزفيتر، إحجام الجهات القضائية عن التصرف، وقال في تصريحات للصحيفة: "يجب محاكمة الأشخاص أو المتطرفين الذين ينضمون طوعاً إلى القوات المسلحة الروسية أو الجماعات الإرهابية للمشاركة في الهجوم على أوكرانيا بعد عودتهم إلى ألمانيا"، لأنه يمكن الافتراض أن هؤلاء المقاتلين "تورطوا بشكل ممنهج في جرائم حرب وجرائم ضد حقوق الإنسان".

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)