تقرير: مانشستر سيتي يوافق على انتقال محرز للأهلي السعودي

وافق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم على العرض الذي تقدم به فريق أهلي جدة السعودي للحصول على خدمات النجم الدولي الجزائري رياض محرز، مقابل 30 مليون جنيه إسترليني (7ر38 مليون دولار)، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
وأوضحت الوكالة أنه تم منح محرز الإذن بالتغيب عن رحلة الفريق، الفائز بالثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي، إلى القارة الآسيوية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.
وأصبح محرز (32 عاما) مستعدا الآن لمناقشة العرض السعودي قبل الانتقال المحتمل للأهلي، الذي يرغب في التعاقد معه لمدة 3 أعوام، حسبما أفادت تقارير إخبارية.
ولم يكن جناح ليستر سيتي الإنجليزي السابق ضمن قائمة مانشستر سيتي المكونة من 25 لاعبا التي ستسافر إلى اليابان وكوريا الجنوبية اليوم. وكان لمحرز عامان متبقيان على عقده، الذي تم تمديده الصيف الماضي، لكنه عانى من قلة المشاركة في المباريات خلال الموسم الماضي، الذي شهد إنجازا تاريخيا للفريق السماوي بحصوله على الثلاثية لأول مرة.
ولعب محرز 22 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، واكتفى بمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي.
وانضم قائد منتخب الجزائر لصفوف مانشستر سيتي عام 2018 قادما من ليستر سيتي، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، بعدما ساهم في تتويج الفريق الملقب بـ(الثعالب) بالحصول على لقب الدوري الإنجليزي موسم 2015 /2016. وخلال تواجده مع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، حصل محرز على لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات.
وكانت تقارير صحفية ذكرت، يوم الأحد الماضي، أن نادي أهلي جدة العائد حديثا لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم توصل لاتفاق مع محرز للانضمام إلى صفوف الفريق. ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "الرياضية" السعودية "سيتمُّ توقيع العقود بعد اجتياز محرز الفحوصات الطبية، وسيلتحق مباشرةً بمعسكر الأهلي الخارجي" ، لكن دون الكشف عن مدة التعاقد او القيمة المادية.
وسبق وأعلن الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية التعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو من ليفربول والحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي.
ف.ي/أ.ح (د.ب.ا)
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