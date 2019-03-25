تقرير: مئات الحسابات المزيفة تدعم نتنياهو على "تويتر"

نقلت وكالة رويترز عن باحثين إسرائيليين قولهما الاثنين (الأول من نيسان/ أبريل 2019) في تقرير إنهما اكتشفا شبكة تضم مئات الحسابات المزيفة التي تروج لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على موقع "تويتر". وحسب التقرير، فإن هذه الحسابات تهاجم بانتظام منافسي نتنياهو، وذلك قبل أسبوع من الانتخابات.

وذكر موقع "عرب 48" استناداً على التقرير أنه "من خلال أبحاث خوارزمية وبرمجية، تم الكشف عن مئات من حسابات تويتر تعمل لصالح نتنياهو (وحزب) الليكود (الذي يتزعمه). وهي تعمل بواسطة التلاعب والقذف والكذب والتشهير ونشر الشائعات بأسماء مجهولة ودون علاقة مكشوفة مع الليكود. وفي أوج نشاط هذه الشبكة تم نشر آلاف التغريدات في اليوم الواحد".

وقال الباحثان ناعوم روتيم ويوفال آدم إن أسماء وهمية استخدمت في أكثر من 150 حساباً على الشبكة؛ وإن مئات الحسابات الأخرى قد تكون وهمية كذلك. وأكدا على أن بشراً وليس أجهزة مبرمجة وراء المنشورات. وذكر التقرير أن "تحليل الخبراء يظهر أن الشبكة وصلت إلى أكثر من 2.5 مليون إسرائيلي".

كما قدر الباحثان عدد التغريدات على "تويتر" منذ بدء الحملة الانتخابية بأكثر من 130 ألفاً. بيد أن متحدثة باسم "تويتر" رفضت التعليق بعد أن سألتها رويترز عن التقرير. وأضاف التقرير أن إحدى موجات التغريدات الوهمية جاءت بعد أن أعلن المدعي العام الإسرائيلي نيته توجيه اتهامات بالفساد لنتنياهو، وأن موجة أخرى جاءت أن بدأت قائمة "كحول لافان" (أزرق وأبيض) بقيادة رئيس الأركان السابق بيني غانتس حملتها الانتخابية.

منافس نتنياهو الرئيسي بيني غانتس طالب بفتح تحقيق في وجود حسابات مزيفة.

وقال غانتس في مؤتمر صحفي بعد صدور نتائج التقرير: "توجد شبكة كاملة تتلقى الكثير من الأموال لسرقة الانتخابات"، مضيفاً أن "هذا الأمر يتطلب تحقيقاً". وأظهرت استطلاعات رأي أن نتنياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس، مرشح تيار الوسط، يتنافسان بضراوة قبيل الانتخابات المقررة يوم التاسع من نيسان/ أبريل.

ورداً على هذه المزاعم، نفى حزب الليكود استخدام أي حسابات وهمية وقال إن نتنياهو سيدلي ببيان عن هذا التقرير في وقت لاحق اليوم.

أ.ح/ ي.أ (رويترز)