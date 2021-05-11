تقرير: لوف سيستدعي مولر للمشاركة مع المانشافت بكأس أمم أوروبا

وفق تسريبات موقع "شبورت بيلد"، فإن المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم يستعد للإعلان بعد غد الأربعاء (19 مايو/ أيار) عن عودة لاعب وسط البافاري توماس مولر إلى صفوف المانشافت مجددا، وذلك عند تقديم اللائحة الرسمية للمنتخب ألمانيا المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، والتي تمّ إرجاؤها إلى صيف 2021 بسبب انتشار جائحة كورونا.

وأكد الموقع لألماني في تقرير نشر ظهر اليوم الاثنين (17 مايو/ أيار 2021)، أن "مولر (31 عاما)، لاعب بايرن ميونخ سيكون ضمن قائمة من 26 لاعبا سيعلنها المدير الفني يواخيم لوف بعد غد الأربعاء".

يأتي ذلك بعدما تمّ استبعاد اللاعب، المتوّج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2014، لمدة عامين كاملين. وتعود آخر مباراة حمل فيها توماس مولر قميص المانشافت إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 أمام المنتخب الهولندي، ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية. بعد ذك بأربعة أشهر، أعلن يواخيم لوف استبعاد الثلاثي "المخضرم" توماس مولر وماتس هوملز وجيروم بواتيغ، موضحا أنّ رهانه المستقبلي يركز على اللاعبين الشباب لـ "بناء المستقبل".

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لكن لوف وعلى ما يبدو بصدد إعادة حساباته، خاصة وأن المنتخب بتشكيلته الحالية بحاجة إلى عامل الخبرة في مسابقة دولية بحجم كأس أمم أوروبا. كما أن لوف الذي أعلن رحيله عند ختام منافسات تللك البطولة، يطمح إلى انهاء مسيرة استمرت لنحو 15 عاما بأفضل النتائج، ومن تمّ يريد ترك جميع الفرص متاحة لضمان أفضل قدر من النجاح.

موازاة لذلك، ومنذ نحو أسبوع تتوالى التقارير الإعلامية التي تقدم مدرب فريق بايرن ميونيخ هانزي فليك كخليفة ليوآخيم لوف. وكانت صحيفة "آبندتسايتونغ" التي تصدر في ميونيخ قد نشرت الاثنين الماضي، أن فليك "سيتولى" قيادة المنتخب مباشرة بعد بطولة أوروبا، وأنه سيحصل على عقد لثلاث سنوات، حيث سيقود المانشافت في بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022 وبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

يذكر أن المنتخب الألماني سيخوض جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية على ملعب ميونيخ، ويلتقي فيها منتخبات فرنسا، بطل العالم، والبرتغال، حامل لقب البطولة الأوروبية، والمجر في 15 و19 و23 يونيو/ حزيران على الترتيب.

و.ب/ ص.ش