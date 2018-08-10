 تقرير للأمم المتحدة: طفل يموت كل خمس ثوان بسبب نقص الرعاية الصحية | أخبار | DW | 18.09.2018

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أخبار

تقرير للأمم المتحدة: طفل يموت كل خمس ثوان بسبب نقص الرعاية الصحية

لقي ما يقدر بنحو 3.6 مليون طفلٍ دون سن الخامسة عشرة مصرعه في العام الماضي، أي ما يعادل طفل كل خمس ثوان، وذلك بسبب عدم توفر المياه والصرف الصحي والتغذية والرعاية الصحية الأساسية، وفقا لتقديرات صدرت عن الأمم المتحدة.

Symbolbild Kind schaut um die Ecke (chris74 /Fotolia)

أفاد تقرير لوكالات تابعة للأمم المتحدة صدر (اليوم الثلاثاء 18 أيلول/ سبتمبر 2018) بأن ما يقدر بنحو 6.3 مليون طفل ماتوا قبل بلوغ سن الخامسة عشر العام الماضي أي بواقع طفل كل خمس ثوان وذلك بسبب عدم توفر المياه والصرف الصحي والتغذية والرعاية الصحية الأساسية.

مختارات

وأضاف التقرير أن الغالبية العظمى من هذه الوفيات، 5.4 مليون حالة، حدثت في السنوات الخمس الأولى من العمر إذ يمثل حديثو الولادة نحو نصف الوفيات.

وبإلقاء نظرة فاحصة على الأرقام، تتضح المخاطر غير المتناسبة على حياة الأطفال في أجزاء معينة من العالم مقارنة بغيرهم، حيث وقعت أكثر من نصف إجمالي وفيات الأطفال البالغين من العمر 5 سنوات والأصغر في عام 2017، في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و 30% في جنوب آسيا.

وعلّق لورانس تشاندي ، مدير قسم الأبحاث والسياسات في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بالقول : "لقد أحرزنا تقدما ملحوظا في إنقاذ الأطفال منذ عام 1990، لكنّ الملايين ما زالوا يموتون بسبب من هم وأين ولدوا". وأضاف: "مع حلول بسيطة مثل الأدوية والمياه النظيفة والكهرباء واللقاحات، يمكننا تغيير هذه الحقيقة لكل طفل".

 ويموت معظم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات لأسباب يمكن الوقاية منها أو علاجها، مثل المضاعفات التي تحدث أثناء الولادة والالتهاب الرئوي والإسهال والملاريا. أما أسباب وفيات الأطفال الأكبر سنا فتتعلق على الأرجح بحوادث مثل الغرق أو إصابات حوادث الطرق.

 وبالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 عاما، فإن أولئك الذين يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هم أكثر عرضة بنسبة 15 مرة للموت مقارنة بأوروبا. لكن التقرير يشير أيضا إلى إحراز بعض التقدم - حيث انخفض إجمالي عدد الأطفال الذين يموتون دون الخامسة من 6.12 مليون في عام 1990 إلى 4.5 مليون في عام 2017 ، كما تراجع عدد وفيات الأطفال بين سن 5 و14 عاما إلى أقل من مليون طفل بعدما بلغ 1.7 مليون خلال الفترة نفسها وكان التقرير قد تم إعداده على نحو مشترك بين اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية و"شعبة السكان" التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي.

م.م/ ح.ز (د ب أ، رويترز)

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مختارات

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