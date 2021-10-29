تقرير لجنة برلمانية بريطانية يثظهر زيادة تعقيدات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

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بعد أكثر من عام من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وجد تقرير أجرته لجنة برلمانية بريطانية أن خروج بريطانيا من الاتحاد قد جعل التجارة أكثر كلفة وتعقيدا. لكن رئيس الوزراء ما زال يدافع عن الخروج
عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حذر كثيرون من فقدان لندن لمكانتها كمركز مالي عالمي، إلا أن تأثر المدينة بتبعات الخروج بقي دون التوقعات. ما أسباب ذلك، وهل ساعدت جائحة كورونا المدينة على الصمود أمام تبعات الخروج؟
مع اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لإيجاد موقف مشترك حيال الأزمة في شرق أوكرانيا، ورغم تضاؤل الدور الجيوسياسي للتكتل في المواجهة مع روسيا، إلا أن مراقبين يرون أن الأزمة قد توفر حافزا لتقوية الوحدة الأوروبية.
ألغت فرنسا اجتماعا بين وزيرة الداخلية البريطانية، ونظيرها الفرنسي ردّاً على خطاب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون "غير المقبول" من وجهة باريس، حول أزمة المهاجرين.
طالبت بريطانيا فرنسا بالتراجع عن تهديداتها في الخلاف المتعلق بحقوق الصيد خلال 48 ساعة وإلا فسوف تواجه إجراء قانونيا بموجب الاتفاق الذي أبرم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
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