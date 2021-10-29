DW الأخبار

تقرير لجنة برلمانية بريطانية يثظهر زيادة تعقيدات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

بعد أكثر من عام من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وجد تقرير أجرته لجنة برلمانية بريطانية أن خروج بريطانيا من الاتحاد قد جعل التجارة أكثر كلفة وتعقيدا. لكن رئيس الوزراء ما زال يدافع عن الخروج