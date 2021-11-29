 تقرير: كومان يضاعف راتبه في بايرن مع تمديد محتمل للعقد | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 12.01.2022

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رياضة

تقرير: كومان يضاعف راتبه في بايرن مع تمديد محتمل للعقد

ذكر تقرير صحفي أن الفريق البافاري قرر مضاعفة راتب اللاعب الفرنسي كينغسلي كومان مقابل تمديد محتمل لعقد اللاعب لغاية عام 2026.

اللاعب الفرنسي كينغسلي كومان يلعب لصالح بايرن منذ عام 2015

اللاعب الفرنسي كينغسلي كومان يلعب لصالح بايرن منذ عام 2015

تشير تقارير صحفية إلى أن بايرن ميونيخ ينوي تمديد عقد لاعبه كينغسلي كومان. ونقل موقع "ترانسفير ماركت" الألماني عن تقرير لصحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية قولها إن كومان سيمنح عقداً جديداً مع الفريق البافاري يعتقد أنه يمتد لغاية 2026. 

بدا لفترة طويلة كما لو أن كومان، والذي يعد الآن أحد أطول اللاعبين خدمة في الفريق، سيترك الفريق البافاري في وقت مبكر من الصيف المقبل أي قبل عام انتهاء عقده في عام 2023. وبحسب التقرير، سيقفز اللاعب الفرنسي الآن في سلم الرواتب في النادي خلف الحارس مانويل نوير (35) ونجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي (33) اللذين يتقاضيان راتبا سنويا يتراوح بين 18 و20 مليون يورو سنويا، وخلف  ليروي ساني (26 عاما) 17 مليون يورو.

مختارات

في مفاجأة حتى لرئيس إدارة بايرن ميونيخ بدَّل كينغسلي كومان وكيل أعماله. الوكيل الجديد لديه سمعة واسم كبير في إنجلترا وقام بتعاقدات مهمة. وفي رأي كومان أن الدوري الإنجليزي هو أمنية كل لاعب، فهل سيرحل عن بايرن قريبا؟

بدت مواقع التواصل الاجتماعي تعج بصور ساخرة للاعبي بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي كينغسلي كومان، بعد أن كشفت "بيلد" عن نزال ولكمات وقعت بين الاثنين في كابينة اللاعبين.

وأشار موقع "تراسنفير ماركت" الألماني إلى أن اللاعبين جوشوا كيميش (26 عاما) وليون جوريتزكا (26 عاماً) يحصلان أيضاً على 18 إلى 20 مليوناً بعد تمديد عقدهما.

وذكر الموقع أن كومان سيحصل على نحو ضعف راتبه السابق وبزيادة 8 مليون يورو سنويا، أي أن راتبه الجديد سيكون أكثر من 16 مليون يورو سنويا.

مفاوصات صعبة 

وكانت تقارير صحيفة أشارت إلى أن أندية تشيلسي ومانشستر سيتي وبرشلونة قد استفسرت مؤخراً عن موقف كومان – وقيل أيضاً أنه تم تسلم عرض من تشيلسي. وذكر الموقع الألماني أن المفاوضات مع اللاعب الفرنسي استمرت لمدة عام ونصف. وكان يمثله وكيل اللاعبين  الشهير بيني زهافي.

مع ذلك يبدو أن كومان قرر البقاء مع بايرن، وكان أحد العوامل الحاسمة في المفاوضات مع  بايرن ميونيخ  هو أن النادي يقدّر دائماً عقلية اللاعب واحترافه، حسب الموقع الألماني. من جانبه، حاول الفرنسي كومان الحصول على مكاسب أكبر له. يبدو أن الجانبين قد وجدا حلا مناسبا لهما.

وكان كومان قد انتقل في صيف 2015 من يوفنتوس تورين إلى ميونيخ كإعارة لمدة عامين مقابل 7 ملايين يورو، قبل أن يتم التعاقد معه مقابل 21 مليون يورو في عام 2017. وسجل للفريق البافاري منذ ذلك الحين 46 هدفاً و52 تمريرة حاسمة في 217 مباراة. وبهدفه الذهبي، ساعد بايرن على الفوز بدوري أبطال أوروبا 2020 في المباراة النهائية ضد باريس سان جيرمان.

ز.أ.ب/ا. ف

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    الكاتب: علاء جمعة


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