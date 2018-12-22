تقرير: كلوب قد يوجه بوصلته إلى نجم بايرن ميونيخ!

أشعلت خسارة ليفربول الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الصراع على لقب واحد من أحسن الدوريات الكروية في العالم، حيث تجرع "الريدز" قبل أيام مرارة الهزيمة الأولى أمام بطل النسخة الماضية مانشستر سيتي.

وتلقى ليفربول أيضاً أمس الاثنين ( السابع من يناير/ كانون الثاني 2019)، خسارة مفاجئة أمام وولفرهامبتون 1-2 برسم منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، بيد أن متاعب ليفربول لم تتوقف عند هذا الحد، ففي الدقيقة 6 من المباراة خرج المدافع الكرواتي ديان لوفرين مُصاباً من المباراة، مما أثار قلق الجهاز الفني وجماهير "الريدز".

وأشارت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إلى أن يورغن كلوب، قد يلجأ إلى التعاقد مع مدافع بايرن ميونيخ ماتس هوميلز من أجل حل مشاكل ليفربول الدفاعية، خاصة وأن أكثر من لاعب في الفريق الإنجليزي يعاني من الإصابة على غرار: جويل ماتيب وجو جوميز، بالإضافة إلى إصابة ديان لوفرين الأخيرة.

ويعرف يورغن كلوب نجم بايرن ميونيخ ماتس هوميلز، إذ أشرف على تدريبه عندما كان على رأس الإدارة الفنية لفريق بوروسيا دورتموند، كما أن هوميلز تألق بشكل لافت تحت قيادة المدرب الألماني كلوب.

في المقابل، انتقل ماتس هوميلز (30 عاماً) إلى بايرن ميونيخ سنة 2016 قادماً من بوروسيا دورتموند، وفقد الكثير من بريقه الكروي بعدما تعرض إلى الإصابة في أكثر من مرة كما أن مستواه تراجع كثيراً فوق المستطيل الأخضر.

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية قد، أشارت قبل أسابيع إلى أن بايرن ميونيخ حدد ثمن 30 مليون جنيه استرليني للفرق الراغبة في الحصول على خدمات ماتس هوميلز، الذي قد يحزم حقائبه وينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الأيام القليلة القادمة.