 تقرير: كشف متطرف يميني مشتبه به في وزارة الدفاع الألمانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.09.2021

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تقرير: كشف متطرف يميني مشتبه به في وزارة الدفاع الألمانية

كشف جهاز مكافحة التجسس العسكري، وهو أحد أفرع المخابرات الألمانية، عن وجود متطرف يميني مشتبه به في وزارة الدفاع، وفقا لمجلة شبيغل، التي ذكرت أنه كانت لديه القدرة للوصول إلى معلومات هامة وحساسة تتعلق بمهمات الجيش الألماني.

صورة رمزية لليمين المتطرف

في السنوات الأخيرة تصدرت حوادث يمينية متطرفة في صفوف القوات الخاصة عناوين الصحف الألمانية (صورة رمزية)

أبلغت وزارة الدفاع صباح اليوم الأربعاء (22 سبتمبر/ أيلول) أعضاء في البرلمان الألماني أن متحدثًا باسم قسم التخطيط والانتشار، قد لفت الانتباه إليه بسبب مواقفه اليمينية المتطرفة. وبعد قيام جهاز مكافحة التجسس العسكري MAD، وهو أحد أجهزة المخابرات الألمانية الثلاثة على المستوى الفيدرالي، ويؤدي مهام وكالة فيدرالية لحماية الدستور، بالتحقيق، وجد معلومات أمنية "تتعلق بالتطرف اليميني"، ما أدى إلى منعه على الفور من الوصول إلى الأنظمة الداخلية للوزارة، بحسب مجلة دير شبيغل الألمانية.

مختارات

وفقًا للمجلة الألمانية، فإن القضية الحالية معقدة، نظرا لأن المتحدث يشغل وظيفة تمكنه من الوصول إلى معلومات عن العمليات والوثائق المتعلقة بالأمن في الوزارة، من ضمنها مراقبة المهمات الخارجية للجيش الألماني، وإدارة المخاطر والأزمات الوطنية وكذلك عمليات المخابرات العسكرية في القِسم.

ولا يعرف بعد لماذا حامت الشكوك حول هذا الموظف، ولماذا لفت الانتباه إليه قبل التبليغ عنه، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب-كارينباور قد أعلنت في وقت سابق سعيها إلى إعادة هيكلة القوات الخاصة في الجيش الألماني وحل بعض الأقسام فيها، على خلفية حوادث يمينية متطرفة في صفوف هذه القوات.

وأكدت الوزيرة في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية على ضرورة إصلاح القوات الخاصة بشكل جذري، وأضافت أن هذه القوات "استقلت بنفسها جزئياً، وبسبب وجود ثقافة قيادة سامة، فإن هذا يعني أن القوات الخاصة لا يمكن أن تبقى بشكلها الحالي".

وكانت كرامب-كارنباور قد كلفت بتشكيل لجنة في أيار/ مايو الماضي للوقوف على أسباب تزايد حالات التطرف اليميني بين صفوف القوات الخاصة في الجيش، وذلك بعد تأكيد قائد تلك القوات، ماركوس كرايتماير، وجود توجهات يمينية في صفوف قواته التي قال عنها بأنها "تمر حالياً بأصعب مرحلة في تاريخها".

وفي السنوات الأخيرة تصدرت حوادث يمينية متطرفة في صفوف القوات الخاصة عناوين الصحف الألمانية، لعل أولها ما حصل في حفلة وداع أحد قادة تلك القوات في أبريل/ نيسان 2017 عندما ألقى جنود من الفوج الثاني تحية هتلر، وفي وقت لاحق عثرت شرطة ولاية ساكسونيا على مخبأ للأسلحة والذخيرة لدى أحد أولئك الجنود الذين كانوا في نفس الحفلة.

ع.أ.ج/ ع ج م (دير شبيغل)

مشاهدة الفيديو 28:36

عن كثب - هجوم من الداخل: خطط انقلابية لأفراد أمن يمينيين

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