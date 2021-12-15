 تقرير: قائد رفيع في الناتو يدعو لنشر قوات قتالية شرقي أوروبا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.12.2021

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تقرير: قائد رفيع في الناتو يدعو لنشر قوات قتالية شرقي أوروبا

"دير شبيغل" تقول إن لديها معلومات حول دعوة القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي إلى نشر وحدات قتالية في رومانيا وبلغاريا، وذلك لمواجهة تعزيز روسيا لتواجد قواتها على الحدود مع أوكرانيا.

الجنرال تود وولترز، القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)

الجنرال تود وولترز، القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)

ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية السبت (18 ديسمبر/ كانون الأول 2021) أن الجنرال تود وولترز، القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوروبا، اقترح أن يؤسس الحلف وجوداً عسكرياً في بلغاريا ورومانيا، بعد أن عززت روسيا وجود قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا.

وأضافت المجلة أن المقترحات التي قدمها وولترز ستوسع في الواقع من مهمة "الوجود المعزز على الجبهات" للحلف. وينشر الحلف خلال هذه المهمة، التي بدأت عام 2017، قوات عسكرية في دول البلطيق وشرق بولندا.

ولم تنقل "دير شبيغل" هذا الحديث عن وولترز مباشرة، بل قالت إن لديها "معلومات" تفيد بأن وولترز "دعا إلى تعزيز القوات على الحدود الشرقية" للحلف، خلال اتصال عبر الفيديو مع قادة عسكريين "في الدول الشريكة".

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وأضافت أن الخطة تهدف في الواقع إلى "توسيع انتشار الحلف (ليشمل رومانيا وبلغاريا) من خلال مهمة الوجود المعزز على الجبهات"، والتي ينشر من خلالها الحلف جنوداً من الدول الأعضاء في عدد من الدول، أهمها بولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا. وينتشر في كل دولة منها 1000 جندي تابع لدول الناتو.

ولم يصدر تعليق رسمي من قيادة الحلف على تقرير "دير شبيغل".

وكانت بلغاريا ورومانيا دعتا إلى توسيع انتشار الحلف ليشملهما.

ي.أ/ أ.ح (رويترز)

مشاهدة الفيديو 42:31

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