 تقرير: عدد ضئيل من اللاجئين في ألمانيا مُنحوا حق اللجوء دون وجه حق | معلومات للاجئين | DW | 20.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

معلومات للاجئين

تقرير: عدد ضئيل من اللاجئين في ألمانيا مُنحوا حق اللجوء دون وجه حق

ذكرت صحيفة ألمانية أن غالبية قرارات اللجوء الإيجابية التي تمت مراجعتها، كشفت أن اللاجئين كانوا يستحقون منح حق اللجوء بالفعل، وذلك استناداً إلى إحصائيات من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.

Deutschland Abschiebung abgelehnter Asylbewerber | Flughafen Leipzig-Halle (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

أفادت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" في تقرير نشرته اليوم الاثنين (20 آب/ أغسطس 2018) أن تدقيقات داخلية في المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء بيّنت أن غالبية اللاجئين الذين تمت مراجعة ملفات لجوئهم كانوا يستحقون حق اللجوء بالفعل.

وبحسب التقرير فإن 99.3 بالمائة من ملفات اللجوء التي تمت مراجعتها، كان أصحابها يستحقون الحصول على حق اللجوء، بينما تم سحب حق اللجوء من 0.7 بالمائة من الحالات للأشخاص الذين "لا يستحقون اللجوء"، بعد مراجعة أكثر من 43 ألف قرار إيجابي للجوء في النصف الأول من عام 2018، وفقاً لجواب وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من البرلمانية عن حزب اليسار أولا يلبكه.

وقالت يلبكه للصحيفة إن الأطراف السياسية تحاول أن تعطي انطباعاً بأن هناك أوجه قصور أمنية في عمل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، مؤكّدة أن ذلك: "غير صحيح أبداً"، مشيرة إلى وجود "عدد كبير" من طلبات اللجوء المرفوضة دون وجه حق، والتي "تحتاج إلى التصحيح من قبل المحاكم".

مختارات

يستعين بعض المهاجرين بقطارات شحن البضائع القادمة من إيطاليا للدخول إلى ألمانيا، حيث يتسلقون تلك القطارات خلال سيرها، وهو ما يشكل خطورة على حياتهم. الشرطة الألمانية تحذر من خطورة الطريق وتشدد الرقابة على الحدود. (18.08.2018)

يخاطرون بأنفسهم من أجل "الفردوس الأوروبي"، لكن الأمر ليس بهذه السهولة، فهناك مخاطر تحول دون الوصول إلى أوروبا، بل حتى إنها تحّول حلم كثير من المهاجرين إلى مأساة. فما هي هذه المخاطر؟ (19.08.2018)

كان تنظيم وقفةٌ احتجاجية وسيلة سكان بلدة صغيرة في شرق ألمانيا، لتأبين فتى سوري لاجئ توفي في حادث سيارة، وذلك بعدما احتفل النازيون الجدد بمقتله عن طريق رسم صليب معقوف على الرصيف. (20.08.2018)



وقد بدأت عملية مراجعة قرارات اللجوء الإيجابية في ألمانيا بعد الفضائح التي عصفت بالمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء في السنتين الماضيتين، وخصوصاً "فضيحة فرانكو" و "فضيحة دائرة المكتب الاتحادي في بريمن".

ففي السنة الماضية أعلن وزير الداخلية آنذاك، توماس ديميزيير عن البدء بمراجعة 100 ألف قرار للجوء، بعد حادثة الجندي الألماني فرانكو أ. والذي حصل على اللجوء كلاجئ سوري. وبحسب وزارة الداخلية فقد تمت مراجعة 12 ألف حالة منها، وسحب اللجوء في 1.2 بالمائة من الحالات.

أما فيما يتعلق بفضيحة دائرة المكتب الاتحادي في بريمن، والتي قامت فيها مسؤولة سابقة في المكتب بمنح اللجوء لأكثر من 1000 شخص دون توفر الأسباب الكافية، فقد تمت مراجعة 18 ألف ملف، ووضحت وزارة الداخلية أن مراجعة الملفات انتهت دون أن تبين النتائج حتى الآن. 


م.ع.ح/ع.خ (زود دويتشه تسايتونغ، د ب أ)

  • Adut Akech (Getty Images/AFP/Stringer)

    عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة

    هربت أدوت أكيش، عارضة الأزياء السودانية الأسترالية، من بلدها السودان قبل الحرب الأهلية إلى أستراليا مع عائلتها، حيث أُكتشفت موهبتها وجمالها المميز في مخيم للاجئين. وقالت أكيش، التي أصبحت مؤخراً الوجه الجديد لأشهر الماركات العالمية (شانيل)، " من النادر جداً أن يتم اختيار صاحبات البشرة الداكنة للترويج للعطور".

  • Nykhor Paul (Getty Images/J. Countness)

    عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة

    والأمر مشابه بالنسبة لعارضة الأزياء نيخور باول، التي هربت مع عائلتها من السودان بسبب الحرب الأهلية إلى الولايات المتحدة. لتجد نفسها تتألق في عالم الموضة على غلاف أشهر مجلات الأزياء (إيل في عام 2015)، غير أنها تشتكي من العنصرية.

  • TEDx Konferenz im Flüchtlingslager Kakuma/Kenia mit Halima Aden (DW/A. Wasike )

    عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة

    شهدت منصات الموضة في ربيع 2018 الكثير من التنوع الملفت، حيث كان للعارضات صاحبات البشرة السمراء حضورا كبيرا مقارنة بالسنوات السابقة. حليمة عدن، التي ولدت في مخيم للاجئين في كينيا، أول عارضة أزياء تطل بالحجاب على "فوغ أرابيا" في يونيو 2017.

  • Nyakim Gatwech (Getty Images/E. McIntyre)

    عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة

    نصحها سائق سيارة أجرة في نيويورك بتبييض بشرتها، فقامت عارضة الأزياء نياكيم غاتويش، التي هربت إلى الولايات المتحدة في سن الخامسة عشرة، بنشر تلك النصيحة العنصرية على حسابها في إنستغرام. ومنذ ذلك الحين، يتزايد عدد متابعيها دائماً، وتستمر بالنجاح. إذ أنها متعاقدة مع أشهر الشركات العالمية مثل (كالفين كلاين)، و(لوريال).

  • Anok Yai (picture-alliance/MediaPunch/D. Corredor)

    عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة

    أنوك ياي الوجه الجديد لـ(إستي لودر)، كانت أول عارضة أزياء ذات بشرة سوداء تفتتح عرض (برادا) للأزياء في العشرين سنة الماضية. ولدت أنوك في مصر، وانتقلت في الثالثة من عمرها مع عائلتها إلى الولايات المتحدة، حيث لعبت الصدفة دورها باكتشافها، ليتحول الحلم إلى حقيقة.

  • Shanelle Nyasiase (Imago/M. Sangster)

    عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة

    الملقبة بـ" ملكة الفراشات"، شانيل نياسياس، عارضة أزياء ناجحة من جنوب السودان أيضاً. أعلنت مجلة (بازار) للأزياء بأنها من أفضل العارضات الجدد، التي تشارك في معظم العروض الكبيرة.

  • Waris Dirie beim Bayerischen Filmpreis (picture-alliance/dpa/U. Düren)

    عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة

    لم يقتصر عمل الأسطورة واريس ديري على تحولها من فتاة ريفية من الصومال إلى عالم الأزياء والشهرة في لندن. فقد جعلها كفاحها ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الختان) أيقونة في جميع أنحاء العالم. اكتشفها مصور أزياء في عام 1987 في لندن، لتنطلق إلى الشهرة العالمية. كما تحولت سيرتها الذاتية إلى فيلم "زهرة الصحراء"، الذي يتحدث عن المعاناة، والحياة القاسية، التي عاشتها في الصومال.

  • Naomi Campbell beim Filmfestival in Cannes FLASH-Galerie (AP)

    عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة

    لم يكتشف المصور الإنكليزي تيرين دونوفان واريس ديري فقط، بل ناعومي كامبل أيضاً. إذ ظهرت صور العارضتين في تقويم (بيريلي) في عام 1987. وبعد مرور عام، أصبحت كامبل أول عارضة ذات بشرة سوداء تشغل غلاف مجلة "فوغ" الفرنسية. أستريد برانغ/ ريم ضوا.


مختارات

عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة

جميلات هربن من ويلات الحرب في السودان، ليجدن أنفسهن بترتيب الصدف في عالم فاخر، يعملن مع أشهر مصممي الأزياء، وشركات مستحضرات التجميل. وأخيراً وصل "الأسود الجميل" إلى عالم الموضة والشهرة بإطلالات ساحرة، قالت إحداهن. (03.08.2018)  

مواضيع ذات صلة

Riskante Flucht von Flüchtlingen aus Griechenland

رحلة حياة أو موت.. قطارات الشحن وسيلة للوصول إلى ألمانيا 18.08.2018

يستعين بعض المهاجرين بقطارات شحن البضائع القادمة من إيطاليا للدخول إلى ألمانيا، حيث يتسلقون تلك القطارات خلال سيرها، وهو ما يشكل خطورة على حياتهم. الشرطة الألمانية تحذر من خطورة الطريق وتشدد الرقابة على الحدود.

Deutschland, Schönberg: Mahnwache

بعد وفاة طفل سوري.. بلدة ألمانية تقف بوجه النازيين الجدد 20.08.2018

كان تنظيم وقفةٌ احتجاجية وسيلة سكان بلدة صغيرة في شرق ألمانيا، لتأبين فتى سوري لاجئ توفي في حادث سيارة، وذلك بعدما احتفل النازيون الجدد بمقتله عن طريق رسم صليب معقوف على الرصيف.

Deutschland Flüchtlinge an der deutsch-österreichischen Grenze

بعد إسبانيا.. اليونان تتفق مع ألمانيا على إستعادة اللاجئين 17.08.2018

توصلت ألمانيا مع اليونان إلى اتفاق حول إعادة اللاجئين الوافدين إلى الحدود الألمانية، إذا كانوا قد قدموا بالفعل طلبات للجوء لديها، لتصبح ثاني دولة أوروبية توافق على إعادة اللاجئين إليها بعد إسبانيا.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  