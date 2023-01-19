تقرير: صلات بين أشخاص في ألمانيا والحرس الثوري الإيراني

في رد من وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" المعارض، أطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على الرد، اليوم السبت (11 شباط/فبراير 2023)، أشارت الوزارة إلى حيازتها ادلة على صلات تربط 160 شخصاً في ألمانيا بالحرس الثوري الإيراني. وبحسب الرد، لم يتضح بعد مدى تواجد هؤلاء الأفراد في ألمانيا.

والحرس الثوري هو وحدة النخبة في القوات المسلحة في إيران وهو أهم بكثير من الجيش التقليدي. ويخضع أفراد الحرس الثوري مباشرة لإمرة المرشد الأعلى للبلاد، آية الله علي خامنئي، الذي له القول الفصل في جميع الأمور الاستراتيجية.

ووفقاً للمعلومات الواردة من وكالة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ألمانيا، فإن "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري يمارس أيضاً أنشطة استخباراتية. وتتضح أهمية هذا الرصد في ضوء الاحتجاجات ضد النظام في الجمهورية الإسلامية، والمستمرة منذ منتصف أيلول/سبتمبر.

ووفقاً لمعلومات سابقة من مكتب حماية الدستور، فإن كثيرين من بين أكثر من 200 ألف فرد ينحدرون من أصول إيرانية في ألمانيا ينتقدون النظام. وكان من الواضح منذ سنوات أن أعضاء سلطات إيرانية لديهم "اهتمام باستكشاف" هذه الشخصيات المعارضة.

ودعت المتحدثة باسم السياسة الداخلية في الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، مارتينا رينر، إلى توفير حماية أفضل لأعضاء المعارضة الإيرانيين في ألمانيا. وقالت في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية إن الحرس الثوري الإيراني يشكل أيضاً في ألمانيا تهديداً للإسرائيليين واليهود وأعضاء المعارضة الإيرانية، وأضافت: "على السلطات زيادة ضغط الملاحقة الجنائية، وعند الضرورة اتخاذ عواقب دبلوماسية، مثل سحب الحصانة الدبلوماسية أو طرد عملاء".

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)