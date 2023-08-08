 تقرير: شهر تموز/ يوليو الأكثر حرّاً على الإطلاق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.08.2023

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تقرير: شهر تموز/ يوليو الأكثر حرّاً على الإطلاق

مرة أخرى ارتفعت هذا الصيف موجات الحرارة إلى مستويات قياسية أدت إلى نشوب حرائق في العديد من الغابات حول العالم. والخبراء يرصدون شهر يوليو/ تموز كأكثر الأشهر حرّاً على الإطلاق.

Deutschland Sommerhitze | Abkühlung beim Hamburger Halbmarathon

موجات حرارة غير مسبوقة في صيف 2023.

حطم تموز/ يوليو 2023 المستوى القياسي كأكثر الأشهر حرّاً على الإطلاق في العالم بفارق 0.33 درجة مئوية عن تموز/يوليو 2019 وفق ما أعلن عنه مرصد كوبرنيكوس الأوروبي للمناخ الثلاثاء (الثامن من آب / أغسطس 2023).

وسجل الشهر الماضي الذي شهد موجات حر وحرائق غابات عبر العالم، حرارة جو أكثر سخونة بـ0.72 درجة مقارنة مع أشهر تموز/ يوليو في السنوات الممتدة بين 1991 و2020.

وكانت هذه النتيجة متوقعة جدا. فقد قال العلماء اعتبارا من 27 تموز/ يوليو أنه من "المرجح جدا" أن يكون تموز/ يوليو 2023 أكثر الأشهر حرّاً على الاطلاق. وقد دفع ذلك الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى القول إن البشرية انتقلت من مرحلة الاحترار المناخي لتدخل "مرحلة الغليان العالمي".

نقص المياه - البحث عن مصادر جديدة

وتشهد المحيطات أيضا على هذا التوجه المقلق مع حرارة سطح المياه مرتفعة جدا منذ نيسان / أبريل ومستويات غير مسبوقة في تموز/يوليو. فقد سجل مستوى قياسي في 30 تموز/يوليو مع 20.96 درجة مئوية فيما كانت حرارة سطح المياه للشهر برمته أعلى ب0.51 درجة مئوية من المعدل المسجل بين العامين 1991 و2020.

وضربت موجات حرارة غير مسبوقة عددا من مناطق العالم، كما عادت الحرائق لتلتهب غابات إسبانيا والبرتغال واليونان، وبعض دول الحوض المتوسط اقتربت فيها درجة الحرارة إلى خمسين مئوية.

و.ب/ح.ز (أ ف ب)

 

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