تقرير: شهر تموز/ يوليو الأكثر حرّاً على الإطلاق

حطم تموز/ يوليو 2023 المستوى القياسي كأكثر الأشهر حرّاً على الإطلاق في العالم بفارق 0.33 درجة مئوية عن تموز/يوليو 2019 وفق ما أعلن عنه مرصد كوبرنيكوس الأوروبي للمناخ الثلاثاء (الثامن من آب / أغسطس 2023).

وسجل الشهر الماضي الذي شهد موجات حر وحرائق غابات عبر العالم، حرارة جو أكثر سخونة بـ0.72 درجة مقارنة مع أشهر تموز/ يوليو في السنوات الممتدة بين 1991 و2020.

وكانت هذه النتيجة متوقعة جدا. فقد قال العلماء اعتبارا من 27 تموز/ يوليو أنه من "المرجح جدا" أن يكون تموز/ يوليو 2023 أكثر الأشهر حرّاً على الاطلاق. وقد دفع ذلك الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى القول إن البشرية انتقلت من مرحلة الاحترار المناخي لتدخل "مرحلة الغليان العالمي".

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وتشهد المحيطات أيضا على هذا التوجه المقلق مع حرارة سطح المياه مرتفعة جدا منذ نيسان / أبريل ومستويات غير مسبوقة في تموز/يوليو. فقد سجل مستوى قياسي في 30 تموز/يوليو مع 20.96 درجة مئوية فيما كانت حرارة سطح المياه للشهر برمته أعلى ب0.51 درجة مئوية من المعدل المسجل بين العامين 1991 و2020.

وضربت موجات حرارة غير مسبوقة عددا من مناطق العالم، كما عادت الحرائق لتلتهب غابات إسبانيا والبرتغال واليونان، وبعض دول الحوض المتوسط اقتربت فيها درجة الحرارة إلى خمسين مئوية.

و.ب/ح.ز (أ ف ب)