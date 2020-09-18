 تقرير: شركة أمنية ألمانية بالعراق بـ ″توجهات″ يمينية متطرفة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.09.2020

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أخبار

تقرير: شركة أمنية ألمانية بالعراق بـ "توجهات" يمينية متطرفة

كشف تحقيق استقصائي لمجلة "شبيغل" والقناة الألمانية الأولى عن توجهات يمينية متطرفة بين العاملين في شركة "أسغارد" الأمنية الألمانية الخاصة التي تقدم خدماتها في العراق.

صورة رمزية

صورة رمزية

العديد من الدوائر الحكومية تلجأ إلى خدمات الشركة الأمنية الخاصة "أسغارد" (Asgaard)، وفق تقرير استقصائي مشترك قامت به مجلة "شبيغل" وبرنامج "كونتراست" السياسي التابع للقناة العمومية الأولى ARD.

مختارات

بعد منعها متظاهرين من اقتحام البرلمان، شكر الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير الشرطة على عملها، معتبراً أنها تعمل على ضمان ممارسة حق حرية التعبير والتجمهر. ودعا شتاينماير كل فرد إلى الدفاع عن الديمقراطية.

تشهد ألمانيا تراجعاً في عدد المواطنين الذين يتبنون مواقف شعبوية، وفقاً لما كشفته دراسة حديثة أشارت إلى أن الثقة في تدابير الحكومة ضد كورونا أيضاً تلعب دوراً في ذلك، وسط مخاوف من دور حزب البديل اليميني في زيادة الشعبوية.

شنت السلطات في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية حملة مداهمات ضد عدد من رجال الشرطة للاشتباه في اشتراكهم في مجموعات دردشة يمينية متطرفة. وزير الداخلية في الولاية وصف ما تم الكشف عنه بأنه "عار على الشرطة".

مجموعة إرهابية بمدينة فرايتال نفذت عام 2015 اعتداءات بمتفجرات ضد سياسيين ودور لاجئين. وقبل بداية المحاكمة الثانية ضد جناة مفترضين تبقى المدينة منقسمة. وتحولت حياة أشخاص مدافعين عن اللاجئين إلى جحيم واضطر بعضهم للنزوح.

وتشغل هذه الشركة الألمانية التي تتخذ من مدينة هام (غرب) مقراً لها، ضباطاً سابقين وتعمل أيضا بالعراق، ومقرها تحديداً داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، وفق تقرير الوسيلتين الإعلاميتين. أما مهمتها فتتمثل في حماية الأفراد والدبلوماسيين وغالبيتهم من العرب.

مشاهدة الفيديو 15:40

مسائية DW: التطرف اليميني لدى الشرطة الألمانية.. هل من خطة لوقفه؟

وفي صباح اليوم الجمعة (18 سبتمبر/ أيلول 2020) نشرت مجلة شبيغل على موقعها الإلكتروني، مقتطفات من فيديو يعود إلى عام 2017، مسرب من داخل مقرّ الشركة في بغداد. ولاحت على جدران الغرف، وكما يظهر الفيديو، رسومات وشعارات تمجد للعهد النازي. فعلى سبيل المثال، يظهر على جدار أحد الأبواب شعار مكتوب يقول: "لا تشكو، قاتل!" وهو الشعار الذي كان مستخدماً من قبل القوات النازية لحشد القوات والشعب أثناء الحرب العالمية الثانية.

إلى جانب ذلك يظهر تمثال لأحد ظباط العهد النازي، كما أنالصليب المعقوف النازي كان ظاهراً في عدد من الأماكن، ناهيك عن عبارات تشير في طريقة كتابتها ومحتواها إلى الفكر النازي.

وقدم التقرير الاستقصائي أدلة تبرهن ميول رئيس الوحدة المتطرفة وعلاقاته باليمين المتطرف، وهو ما ينفيه الشخص المذكور. ومن بين ما قدمته صحيفة "شبيغل" تعليقاً لرئيس الوحدة على الإنترنت يقول فيه: "إن الإسلام كان وسيبقى هو المشكل"، وفي تعليق آخر يشكو من أن "8 بالمائة فقط من العرق الأبيض حول العالم، لا يزال طاهراً عكس الباقي".

مشاهدة الفيديو 02:59

المظاهرات في برلين تثير المخاوف من اليمين المتطرف

مدير الوحدة من جهته، ينفي هذه التهم التي لم توجه له وعلى ما يبدو للمرة الأولى، وسبق أن شدد في تصريحات سابقة على أن شركته لا توظف أيّا كان له "قناعات يمنية مخالفة للدستور". لكن التقرير الإعلامي أفرغ نفيه هذا بالعديد من المعطيات والوثائق.

وقد يتسبب هذا التقرير في إحراج جديد للدوائر الأمنية الرسمية التي - وحسب التقرير- تتعاون مع شركة "أسغراد". وقد لا تقل هذه الفضيحة من حيث تداعياتها أهمية عن أخرى تفجرت قبل أيام قليلة حين تمّ الكشف عن وحدة وحدة دردشة يمينية متطرفة داخل أجهزة الشرطة في ولاية شمال الراين - ويستفاليا ما أسفر عن تسريح 31 شرطيّاً وبدأ التحقيقات معهم

و.ب/ع.غ

  • Amadeu Antonio (Amadeu Antonio Stiftung)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    أول ضحايا اليمين المتطرف انغولي

    يعد الأنغولي آمادو أنتونيو كيوا من أول ضحايا عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وقد هاجمته مجموعة من النازيين الجديد في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1990، وقتله المهاجمون ومثلوا بجثته.

  • Deutschland Mölln Anschläge 1992 (AP)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    ضحايا أتراك في هجوم بمدينة مولن

    مبنى في مدينة مولن شمال ألمانيا، تعرض لهجوم نفذه النازيون الجدد في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، وأسفر إحراق البناء عن مصرع 3 أشخاص من أصول تركية، والبمنى كان يسكنه بشكل أساسي مهاجرون أتراك إلى ألمانيا.

  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben (privat/dapd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الخلية النازية السرية في 1996

    يمينيون راديكاليون بمدينة أيرفورت. لأكثر من 10 سنوات ينشطون في إطار ما يسمي بالخلية النازية السرية انطلاقا من مدينة تسفيكاو بشرق ألمانيا. ومن بين المتهمين بجرائم متنوعة أوفه موندلوز وأوفه بونهارت ومانفريد لودر (صورة ملتقطة للثلاثة في عام 1996)

  • default

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات اليمين المتطرف طالت حتى المراقص

    صورة تظهر 3 من ضحايا هجوم اليمين المتطرف، حيث هاجم ذوو الرؤوس الحليقة مرقصاً للديسكو في ألمانيا في 19 كانون الثاني/ يناير 2003، وقتلوا طعنا 3 شبان يظهرون في الصورة.

  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الأجانب هدف دائم لخلية "إن إس يو"

    قتلت خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة عشرة أشخاص على الأقل من عام 2000 إلى 2007. تسعة من الضحايا من أصول أجنبية، كانوا يعيشون كلهم في ألمانيا. كما قتلت المجموعة الارهابية شرطية ألمانية. وقد قُتل الضحايا بدم بارد.

  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    مسجد في لايبزغ تعرض لهجوم اليمين المتطرف

    مجهولون يلقون براس خنزير في باحة مسجد بمدينة لايبزغ في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013. ويُحسب إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة.

  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    عنف اليمين أكثر نشاطا في شرق ألمانيا

    في عام 2014 سجل 47 اعتداء ذي دوافع عنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد. صورة لعنصر من حليقي الرؤوس في برلين عام 2015.

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليمين المتطرف يرفض اللاجئين

    كثيرا ما شهدت مدن شرق ألمانيا احتجاجات متكررة ضد اللاجئين وتنديد بالمستشارة ميركل التي يتهمونها بفتح الأبواب على مصراعيها أمام "من هب ودب" دون أن تعير اهتماما لمخاوفهم ومشاكلهم. الصورة من تظاهرات في مدينة فرايتال ضد اقامة مراكز ايواء اللاجئين عام 2015.

  • Rechtsextremismus Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Schlueter)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المشاعل من شعارات اليمين المتطرف

    عناصر من اليمين المتطرف يستعرضون قوتهم في مدينة ماغديبورغ في 16 يناير 2015، وذلك في مناسبة لاحياء ذكرى قيام الحرب العالمية الثانية. وتسجل مدن شرق المانيا على وجه الخصوص ارتفاعا متسارعا في عدد الموالين لحركات اليمين المتطرف والنازيين الجدد.

  • Düsseldorf Prozess Attentat auf Kölner OB-Spitzenkandidatin Henriette Reker (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المتهم بمهاجمة المرشحة لمنصب عمدة كولونيا

    صورة من عام 2016، لعنصر من اليمين المتطرف ألقي القبض عليه بعد مهاجمته المرشحة لمنصب عمدة كولونيا هنريتا ريكر قبل يوم من انتخابها. الصورة تظهر المتهم وهو يدخل صالة المحكمة في دوسلدورف في 29 نيسان 2016.

  • Chemnitz jüdisches Restaurant Schalom (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليهود مازالوا هدفاً للنازيين الجدد

    أوفه أوتسي اوبالا صاحب المطعم اليهودي في مدينة كيمنيتس، يصف للصحفيين ما جرى في هجوم نفذته مجموعة من المقنعين المعادين لليهود والسامية، ويكشف عن اصابته في كتفه بحجر رماه به المهاجمون المقنعون في (27 آب / اغسطس 2018).

  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/G. Nakamura)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الصليب المعقوف ما زال شعارهم

    محموعة من النازيين الجدد يرفعون الصليب المعقوف وقد توهج فيه اللهيب في نيسان/ ابريل 2018. الصورة من طقوس خاصة جرت في منطقة لم يعلن عنها تمجيدا للحزب النازي.

  • Deutschland Trauerfeier für getöteten Regierungspräsidenten Lübcke (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اغتيال فالتر لوبكه

    في الثاني من يونيو/ حزيران 2019 عُثِرَ على جثة فالتر لوبكه، رئيس المجلس المحلي لبلدية مدينة كاسل، في شرفة منزله مقتولا برصاصة في رأسه. ووجه الادعاء العام تهمة قتل لوبكه، لشتيفان إي. وداعمه المشتبه به ماركوس إتش.، وشتيفان معروف في السابق بأنه من النازيين الجدد. وكان لوبكه المتنمتي لحزب المستشارة ميركل من مؤيدي قضايا اللاجئين.

  • Nach Angriff in Halle/Saale - Kundgebung (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    معبد يهودي كهدف ليميني متطرف

    سكان مدينة هاله الألمانية (شرق) يرفعون شعار:"سكان هاله ضد اليمين - الاتحاد من أجل الشجاعة الأخلاقية"، احتجاجا على جريمة وقعت في مدينتهم في 09.10.2019 عندما كان 52 شخصا يحتفلون بيوم الغفران داخل المعبد اليهودي بالمدينة، وحاول شتيفان ب. وهو شاب يميني متطرف (28 عاما) اقتحام المعبد، ولكنه فشل فأطلق النار على امرأة وشاب وجدهما في طريقه وقتلهما. وكان يعتقد أن "المرأة مسلمة" وفق تصريحه أمام المحكمة.

  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars (Getty Images/AFP/T. Lohnes)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات بمدينة هاناو على مقاهي الشيشه

    شهدت مدينة هاناو بولاية هسن مقتل 9 أشخاص في موقعين مختلفين ليلة 19 شباط/ فبراير 2020، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات على جثة المشتبه بأنه مطلق النار على الأشخاص التسعة وعلى على جثة والدته في مسكنه. إعداد م.أ.م / م.س

    الكاتب: ملهم الملائكة


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