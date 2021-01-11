 تقرير: شابة من مقتحمي الكابيتول سعت لبيع حاسوب بيلوسي لروسيا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 18.01.2021

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منوعات

تقرير: شابة من مقتحمي الكابيتول سعت لبيع حاسوب بيلوسي لروسيا

قالت عنها والدتها إنّها "اهتمت بشكل مفاجئ بسياسات الرئيس ترامب". فما قصة رايلي جون ويليامز التي تقول شكوى جنائية ضدها أنها شاركت في اقتحام الكابيتول وسرقت محمولا لرئيسة مجلس النواب بيلوسي سعت لبيعه لوكالة تجسس روسية؟

صورة من الأرشيف لعملية اقتحام مبنى الكابيتول.

صورة من الأرشيف لعملية اقتحام مبنى الكابيتول.

ذكرت شكوى جنائية قدمت لمكتب التحقيقات الفدرالي أنّ شابة تبين أنها شاركت في اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي، سرقت حاسوبًا محمولًا يعود لرئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي، وكانت تأمل في بيعه لوكالة تجسس روسية.

مختارات

والهدف من الدعوى التي قدمت في وقت متأخر مساء أمس الأحد (17 كانون الثاني/ يناير 2021) أمام محكمة جزائية في واشنطن، إلى اعتقال رايلي جون ويليامز من ولاية بنسلفانيا لأسباب من بينها "الدخول العنيف والسلوك الفوضوي في الكابيتول". ولا يزال مكان وجودها غير معروف.

وبالاعتماد على العديد من الصور ومقاطع الفيديو للاقتحام الفوضوي في 6 كانون الثاني/يناير، قال أحد عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي إنّ ويليامز شوهدت بالقرب من مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وأفاد شاهد تم تعريفه في وثيقة المحكمة باسم "دبليو 1" وزعم أنه "الشريك السابق لرايلي جون ويليامز"، أن الأخيرة خططت لإرسال الكمبيوتر المحمول إلى صديق في روسيا لبيعه لدائرة المخابرات الأجنبية الروسية.

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مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في اختفاء حاسوب لبيلوسي.

مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في اختفاء حاسوب لبيلوسي.

لماذا فشلت عملية البيع؟

وجاء في الإفادة الخطية أن هذا البيع "فشل لأسباب غير معروفة، ولا يزال جهاز الكمبيوتر في حوزة ويليامز أو تخلصت منه". في المقابل لم يتضح ما إذا كان جهاز محمول يعود لبيلوسي قد سُرق بالفعل. وأكّد مكتب التحقيقات الفدرالي إنه يواصل التحقيق.

وتظهر العديد من مقاطع الفيديو المرأة التي يُعتقد أنها ويليامز تطلب من آخرين اقتحموا المبنى التوجه إلى "الطابق العلوي".

وجاء في الشكوى أن والدة ويليامز في مدينة هاريسبرغ تعرفت على ابنتها في عدة صور للاقتحام عرضت عليها. وقالت إنّ ابنتها "اهتمت بشكل مفاجئ بسياسات الرئيس (دونالد) ترامب".

وسافرت ويليامز إلى واشنطن مع والدها، لكنهما انفصلا خلال الفوضى في ذلك اليوم. وجاء في الشكوى أنه بعد عودة ويليامز إلى المنزل، أعدت حقيبة وأخبرت والدتها أنها ستغادر "لمدة أسبوعين". وأضافت الشكوى "يبدو أن ويليامز فرت".

ويشار إلى أنه تم التعرف على عشرات من الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكابيتول واعتقالهم، في الأغلب بمساعدة صور ومقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. ولا يزال مبنى الكابيتول يخضع لإغلاق صارم عشية تنصيب جو بايدن رئيسا الأربعاء.

أ.ح/ خ.س (أ ف ب)

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حالة تأهب أمني قصوى في الولايات المتحدة قبيل تنصيب بايدن

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