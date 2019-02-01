تقرير سيبري يحذر من استمرار القوى النووية في تطوير ترساناتها

كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) اليوم الاثنين (17 حزيران / يونيو 2019) أن القوى النووية العالمية مستمرة في تحديث وتطوير ترساناتها وسط انخفاض طفيف في أعداد الرؤوس النووية. وأورد معهد ابحاث السلام ومقره السويد أن المخزونات العالمية بلغت 13 ألفا و865 رأسا نوويا مع بداية من هذا العام، بانخفاض قدره 600 رأس عن أوائل عام 2018. وتتضمن تلك التقديرات الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام أو المخزنة أو تلك المعدة للتفكيك.

وقال شانون كايل، الباحث في سيبري لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "ما نقدم تقرير بشأنه هو أن كل أعداد الأسلحة النووية في انخفاض ولكن جميع الدول التي تمتلك أسلحة نووية إما تحدث أو أعلنت عن خطط لتحديث قواتها".

يذكر ان 9 دول اعلنت عن امتلاكها للأسلحة النووية وهي: الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، والهند، وباكستان، وإسرائيل، وكوريا الشمالية. وأضاف كايل" إنه من الواضح أن الأسلحة النووية لا تزال العنصر الرئيسي للاستراتيجية العسكرية وعقيدة الأمن الوطني لتلك الدول"، مشيرا إلى أن الأسلحة النووية "لم تفقد قيمتها المتوخاة للأمن القومي". وذكر معهد سيبري إن حوالي ألفي رأس نووي موضوعة في أعلى حالات الاستعداد.

وتمتلك الولايات المتحدة وروسيا، القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم، أكثر من 90 بالمئة من المخزون العالمي من الرؤوس النووية. ويقدر سيبري أن الولايات المتحدة تمتلك 6 آلاف و 185 رأسا، بينما روسيا لديها 6 آلاف و500 رأس حتى شهر كانون ثان/يناير من العام الحالي.

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فيما تمتلك الهند ما بين 130 إلى 140 رأس نووي، وباكستان ما بين 150 إلى 160 رأسا، بزيادة طفيفة عن عام 2018. ويقدر أن بريطانيا تمتلك 200 رأس نووي، وفرنسا 300، والصين 290. ويتراوح مخزون إسرائيل النووي ما بين 80 إلى 90 رأس حربي نووي. ويعتقد أن لدى كوريا الشمالية ما بين 20 إلى 30 رأسا ولكن المعلومات محدودة بشدة، وفقا لمعهد الأبحاث السويدي.

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ)