 تقرير: سدس أطفال العالم يعيشون في مناطق النزاعات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.02.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تقرير: سدس أطفال العالم يعيشون في مناطق النزاعات

ذكر تقرير أن ما لا يقل عن 415 مليون طفل يعيشون في مناطق الصراعات، وهو ما يعادل سدس أطفال العالم عام 2018 بزيادة ملحوظة مقارنة مع السنة التي سبقتها، ما يشكل تحديا حقيقيا للمنظمات الإنسانية وللضمير العالمي.

Südsudan frühere Kindesoldaten freigelassen (UNICEF/UN0202139/Rich)

ذكر تقرير يحمل عنوان "الحرب ضد الأطفال" لمنظمة "سيف ذي تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال) نُشرت مضامينه اليوم (الخميس 13 فبراير/ شباط 2020)، أن 415 مليون طفل في جميع أنحاء العالم عاشوا في مناطق حروب وصراعات خلال عام 2018.

التقرير كشف أن عدد الفتيات أقل نسبيا من الفتيان مقارنة بعام 2017، حيث كان كل طفل خامس (420 مليون) يعيشون في تلك المناطق. كما أن نسبة هؤلاء الأطفال ارتفعت منذ عام 2010 بنسبة 37 في المائة.

ووفقًا للتقرير، فإن أكثر عشر دول تعرض فيها الأطفال للخطر في عام 2018 كانت أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق واليمن ومالي ونيجيريا والصومال وجنوب السودان وسوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى. بعد ذلك، يعيش كل طفل من أربعة في إفريقيا في منطقة أزمة (170 مليون).

مشاهدة الفيديو 01:24

منظمة أنقذوا الأطفال تحتفل بذكر تأسيسها

ووفقًا للتقرير، قُتل أو أصيب حوالي 12125 طفلًا في مناطق النزاع أكثر من عام 2017. واختطفت الجماعات المسلحة حوالي 2500 طفل، 80 في المئة منهم من الذكور. وقتل أو شوٍه 44 في المئة من الصبية و17 في المئة من الفتيات. فيما لم يتم التمكن من تسجيل جنس 39 في المئة المتبقية.

وسجل التقرير نسبة أكبر لحالات اغتصاب الفتيات أو إجبارهن على الزواج المبكر، إضافة إلى 87 في المئة من حالات العنف الجنسي التي تشمل الفتيات بشكل خاص في عام 2018. ووثقت المنظمة حوالي 7000 مجند قسري بين عامي 2005 و2018، فيما أُجبر حوالي 65000 طفل على المشاركة في النزاعات المسلحة.

ونشرت منظمة "أنقذوا الأطفال" التقرير بمناسبة مؤتمر ميونيخ الأمني ​​الذي يبدأ يوم (الجمعة 14 فبراير/ شباط 2020). وانتقدت المنظمة "الرفض المنهجي" لتقديم المساعدات الإنسانية للأطفال في مناطق النزاعات. وأكدت أن العالم يراقب تنامي العنف الشديد ضد الأطفال. وقالت سوزانا كروغر، الرئيسة التنفيذية للمنظمة "سيستمر التدمير الذي لا معنى له لحياة الأطفال، ما لم تعمل جميع الحكومات والأطراف المتحاربة الآن على دعم بلورة معايير وقواعد دولية  تضمن محاسبة مرتكبي الجرائم (في حق الأطفال)".

ح.ز / و.ب (ك.إن.أ)

 

  • Internationalen Kindertag | Gesichter der Ausgrenzung - Afghanistan (Save the Children/Farzana Wahidy)

    أكثر من نصف أطفال العالم في دائرة الخطر

    ملايين الأطفال في خطر

    في الأول من يونيو/حزيران من كل عام يحل اليوم العالمي للطفل. وتزامناً مع هذا اليوم نشرت منظمة "انقذوا الأطفال" الألمانية تقريرها حول أهم المخاطر التي يتعرض لها مئات الملايين من أطفال العالم.

  • Internationalen Kindertag | Gesichter der Ausgrenzung - Kenia (Save the Children/Antonia Roupell)

    أكثر من نصف أطفال العالم في دائرة الخطر

    ظروف صعبة بأوجه متعددة

    يعاني الأطفال في كثير من دول العالم ظروفاً صعبة تتنوع بين سوء الرعاية الصحية وسوء التغذية والاقصاء من التعليم والعمالة المبكرة وزواج القاصرات والحمل المبكر والعنف، وهذا ما يحرم الكثيرين منهم الاستمتاع بطفولتهم والعيش بشكل يتلاءم مع سنهم.

  • Internationalen Kindertag | Gesichter der Ausgrenzung - Afghanistan (Save the Children/Mariam Atahi)

    أكثر من نصف أطفال العالم في دائرة الخطر

    الأطفال الإناث.. تمييز وزواج مبكر وعنف

    يشير التقرير إلى أن أكثر من نصف أطفال العالم - حوالى 1.2 مليار طفل - تهددهم أخطار النزاعات والفقر والتمييز خصوصاً تجاه الاناث. ويؤكد التقرير أن الإناث في سن الطفولة هن الأكثر تضرراً بسبب الحرمان من التعليم والعمالة والزواج والحمل المبكر.

  • Internationalen Kindertag | Gesichter der Ausgrenzung- Irak (Save the Children/Sam Tarling)

    أكثر من نصف أطفال العالم في دائرة الخطر

    سوء التغذية.. عدو الأطفال الأول

    يتسبب سوء التغذية والمرض وعدم كفاية الرعاية الصحية في وفاة الأطفال بأكثر من 20 مرة بقدر ما تفعل الحروب والنزاعات. يعيش أكثر من مليار طفل في بلدان تعاني الفقر ويواجهون خطر الوفاة قبل بلوغهم الخامسة من عمرهم؛ هذا ويعيش 240 مليون منهم في بلدان تعاني من صراعات وحروب واوضاع اقتصادية وسياسية صعبة.

  • Internationalen Kindertag | Gesichter der Ausgrenzung - Afghanistan (Save the Children/Mariam Atahi)

    أكثر من نصف أطفال العالم في دائرة الخطر

    التمييز الجنسي.. مأساة لاتجد حلاً ناجعاً

    يعيش أكثر من 575 مليون فتاة في بلدان يشكل فيها التمييز الجنسي مشكلة كبرى. هناك ما لا يقل عن 153 مليون طفل يعيشون في 20 دولة تعاني من كل هذه المشاكل مجتمعة منها جنوب السودان والصومال واليمن وأفغانستان.

  • Internationalen Kindertag | Gesichter der Ausgrenzung - Kenia (Save the Children/Antonia Roupell)

    أكثر من نصف أطفال العالم في دائرة الخطر

    سنغافورة الأفضل والنيجر الأسوأ

    وفق التقرير، تتصدر سنغافورة وسلوفينيا والنرويج والسويد وفنلندا قائمة أفضل الدول لمعيشة الأطفال، فيما جاء بنهاية القائمة التي شملت 175 دولة، ثماني دول إفريقية واحتلت النيجر المركز الأخير كأسوأ دولة لحياة الأطفال.

  • Washington Aktivisten verteilen tausende von Kinderschuhen vor dem Capitol als Symbol für Waffengewalt gegen Kinder (Getty Images/AFP/S. Loeb)

    أكثر من نصف أطفال العالم في دائرة الخطر

    الولايات المتحدة في المرتبة 36

    وعلى الرغم من قوتها الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية ، فإن الولايات المتحدة جاءت في المركز 36 وروسيا بعدها في المركز 37. ومن بين المشاكل التي يعاني منها الأطفال في الولايات المتحدة العنلف بالسلاح الذي حصد أرواح 7000 طفل هناك منذ عام 2012.

  • Internationalen Kindertag | Gesichter der Ausgrenzung - Kenia (Save the Children/Antonia Roupell)

    أكثر من نصف أطفال العالم في دائرة الخطر

    الأمهات الأطفال مشكلة تزداد حدة في أفريقيا

    يتوقع أيضاً أن يتزايد عدد الفتيات اللواتي يلدن ممن هن دون الثامنة عشرة من العمر على مستوى العالم من حوالي 7.8 مليون حالياً إلى 8.8 مليون بحلول عام 2030. وستشهد مناطق غرب ووسط وشرق وجنوب إفريقيا النسب الأعلى من هذه الولادات.

  • Internationalen Kindertag | Gesichter der Ausgrenzung - Jemen (Save the Children/Mohammed Awadh )

    أكثر من نصف أطفال العالم في دائرة الخطر

    الزواج المبكر.. خطر يتنامى

    بحلول عام 2030 سيتم تزويج أكثر من 150 مليون فتاة قبل بلوغها الثامنة عشر من عمرها. وتعاني الفتيات في دول عربية عديدة وخاصة في اليمن من خطر الزواج المبكر، غير أن مناطق مثل الكاريبي تعد من الأسوأ ولم تشهد أي تقدم في هذا الملف منذ تسعينيات القرن الماضي. الكاتب: عماد حسن


 

مختارات

منظمة تدعو إلى إنقاذ مئات الأطفال الأجانب بمخيمات في سوريا

دعت منظمة إنسانية دولية إلى مساعدة وإنقاذ أكثر من 2500 طفل أجنبي من 30 بلدا، يتوزعون على ثلاثة مخيمات في شمال شرقي سوريا، فروا مع عائلاتهم من المعارك ضد تنظيم "الدولة الإسلامية". وطالبت المنظمة دول هؤلاء باستعادتهم. (21.02.2019)  

منظمة: حرب الحديدة تضع خمسة ملايين طفل في مواجهة الجوع

العمليات الحربية في محافظة الحديدة المستمرة منذ أشهر تضع مليون طفل إضافي باليمن في مواجهة خطر المجاعة، حسب منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية والتي حذرت من مغبة استمرار التدهور الوضع الإنساني للأطفال والنساء والمرضى. (19.09.2018)  

منظمة حقوقية: أكثر من مائة ألف رضيع يموتون سنوياً بسبب الحروب

أفاد تقرير نشرته في ألمانيا منظمة أنقذوا الأطفال "سايف ذي تشيلدرن" أنّ أكثر من مائة ألف رضيع يموتون سنوياً بسبب الحروب. ولفت التقرير إلى أنّ حوالي 420 مليون طفل، كانوا في العام 2017 يعيشون في مناطق متضرّرة من نزاعات. (15.02.2019)  

أكثر من نصف أطفال العالم في دائرة الخطر

يواجه أكثر من مليار طفل حول العالم أخطاراً متنوعة تهدد حياتهم. وحسب تقرير منظمة "أنقذوا الأطفال" يعد سوء التغذية بسبب الفقر الخطر الأكبر، يليه النزاعات المسلحة ثم التمييز على أساس الجنس والزواج والحمل في سن الطفولة. (30.05.2018)  

مواضيع ذات صلة

Syrien Krieg - Kinder

منظمة حقوقية: أكثر من مائة ألف رضيع يموتون سنوياً بسبب الحروب 15.02.2019

أفاد تقرير نشرته في ألمانيا منظمة أنقذوا الأطفال "سايف ذي تشيلدرن" أنّ أكثر من مائة ألف رضيع يموتون سنوياً بسبب الحروب. ولفت التقرير إلى أنّ حوالي 420 مليون طفل، كانوا في العام 2017 يعيشون في مناطق متضرّرة من نزاعات.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  