 تقرير: رئيس باريس سان جيرمان قيد التحقيق في فرنسا بسبب مزاعم فساد | أخبار | DW | 23.05.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تقرير: رئيس باريس سان جيرمان قيد التحقيق في فرنسا بسبب مزاعم فساد

مصادر قضائية فرنسية تؤكد توجيه تهمة الفساد لرئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي على خلفية احتضان الدوحة لبطولة العالم، والأخير ينفي عبر محاميه جميع الاتهامات الموجهة له.

Frankreich Fußball Nasser Al-Khelaifi, Präsident von Paris Saint-Germain (picture-alliance/AP Photo/C. Paris)

وجه القضاء الفرنسي تهم "الفساد النشط" الى القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية، على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى، بحسب ما أفاد مصدر قضائي اليوم الخميس (23 مايو/ أيار) بينما نفى الخليفي عبر محاميه الاتهامات الواردة بحقه.

وأكد المصدر القضائي لوكالة فرانس برس، معلومات نشرتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، عن توجيه الاتهام للخليفي بشأن دفعات مشبوهة على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 التي آلت الى لندن، قبل اختيار العاصمة القطرية لاستضافة مونديال 2019.

مشاهدة الفيديو 01:34

دول الخليج والقوة الناعمة؟ مليارات الدولارات تنفقها دول خليجية في سوق كرة القدم وعلى نوادي أوروبية. تعرف على أبرزها في هذا التقرير

وكان اسم الخليفي أدرج في آذار/مارس الماضي كشاهد في التحقيقات التي تجريها السلطات الفرنسية بهذا الشأن، والتي تشمل أيضا الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك، وتطال منح مدينتي ريو دي جانيرو البرازيلية والعاصمة اليابانية طوكيو، استضافة دورتي الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 و2020 على التوالي.

بحسب مصادر متطابقة، استدعى القاضي الفرنسي رينو فان رويمبيكي ناصر الخليفي للاستماع إليه مجددا في 16 أيار/مايو الحالي، لكن الأخير اعتذر لارتباطه بحضور نهائي مسابقة كأس أمير قطر في كرة القدم المقام في اليوم نفسه، وشكل مناسبة لتدشين استاد الجنوب في مدينة الوكرة، أحد الملاعب المضيفة لنهائيات كأس العالم 2022. وأوضحت المصادر أن الخليفي أبلغ بالاتهام عبر البريد.

وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3,5 ملايين دولار يعود تاريخهما الى خريف العام 2011، من قبل شركة "أوريكس قطر سبورتس انفستمنت" المملوكة من ناصر الخليفي وشقيقه خالد، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى.

مشاهدة الفيديو 01:02

نيمار يتربع على عرش أغلى اللاعبين في العالم عبر التاريخ

وبحسب التقارير، كانت الدوحة في تلك الفترة تأمل في استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017. ويسعى قضاة التحقيق الى إظهار ما اذا كان لامين دياك الذي تولى رئاسة الاتحاد بين العامين 1999 و2015، قد قام بناء على هاتين الدفعتين بتأخير موعد إقامة البطولة في الدوحة الى فصل الخريف بدلا من الصيف نظرا للحرارة المرتفعة في دول الخليج، وأيضا السعي الى كسب تصويت بعض أعضاء الاتحاد الدولي لصالح الدوحة.

وفي رسالة تلقت فرانس برس نسخة منها، نفى محامي الخليفي ارتكاب موكله أي نشاطات مخالفة للقانون، مشددا على أن كل الدفعات المالية التي قامت بها شركة "أوريكس" كانت مسجلة.

وشدد المحامي على أن ناصر الخليفي "لم يصادق على أي دفعة من أي طبيعة كانت، على ارتباط بالأفعال المزعومة"، وأنه لم يتدخل "بشكل مباشر أو غير مباشر، في ترشيح مدينة الدوحة". وتابع "لا علاقة له بهذه الأفعال".

و.ب/ح.ز (أف ب) 

مختارات

توماس توخل يطلق شرارة الغضب على ناصر الخليفي

يبدو أن السيل بلغ الزبى لدى الألماني توماس توخل بعد هزيمة فريقه باريس سان جيرمان أمام ليل بخمسة أهداف مقابل هدف يتيم. توخل وأمام الصحفيين يحمل المسؤولية ضمنيا لرئيس النادي، ومشادة كلامية مع كيليان مبابي. (15.04.2019)  

القطري ناصر الخليفي أمام الادعاء السويسري بشبهات فساد

بدأ الادعاء العام السويسري الاستماع إلى القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي ان" الإعلامية ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، في إطار تحقيق بشبهات فساد في منح حقوق بث مباريات كأس العالم لكرة القدم. (25.10.2017)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

دول الخليج والقوة الناعمة؟ مليارات الدولارات تنفقها دول خليجية في سوق كرة القدم وعلى نوادي أوروبية. تعرف على أبرزها في هذا التقرير  

نيمار يتربع على عرش أغلى اللاعبين في العالم عبر التاريخ  

مواضيع ذات صلة

Fussball Champions League Spieltag 5 Gruppe C l Paris PSG vs Liverpool Tor 2:0 - Neymar

فلورنتينو بيريز يضع شرطا للتحرك نحو نيمار 23.05.2019

يرى تقرير صحفي أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز وضع شرطا للتحرك نحو نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، في ظل توقعات بأن تحدد الأسابيع القليلة القادمة مستقبل النجم البرازيلي بالبقاء أو الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية.

Frankreich Präsentation von Neymar Unveiling bei PSG

تخلي القطريين عن باريس سان جيرمان "لم يعد مستبعدا" 03.05.2019

مرت ثماني سنوات على امتلاك صندوق الاستثمار القطري لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي. الطموحات كانت كبيرة، ولكن لم يتحقق منها شيء، ما جعل مستوى الإحباط لدى القطريين شديدا وفق "لوبارسيان" الفرنسية.

Fußball | Thomas Tuchel | Paris Saint Germain

إخفاقات باريس سان جيرمان "مردها" توماس توخل؟ 29.04.2019

حلم آخر يتبخر أمام أعين باريس سان جيرمان بقيادة الألماني توخل. فلقب كأس فرنسا انتزعه ستاد رين. أسباب ذلك من المبكر جدا "تقييمها" حسب المدرب، غير أن صحيفة "ليكيب" ترى العلة في توماس توخل نفسه.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  