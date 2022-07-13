 تقرير دولي يقول أن 689 شخصًا قتلوا أو جرحوا بقنابل عنقودية في أوكرانيا - معظمهم من المدنيين. | DW الأخبار | DW | 25.08.2022

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تقرير دولي يقول أن 689 شخصًا قتلوا أو جرحوا بقنابل عنقودية في أوكرانيا - معظمهم من المدنيين.

تحدث تقرير دولي بأن روسيا تستخدم القنابل العنقودية على نطاق واسع، ومعظمها يقتل أو يجرح مدنيين

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