تقرير دولي يقول أن 689 شخصًا قتلوا أو جرحوا بقنابل عنقودية في أوكرانيا - معظمهم من المدنيين.

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تحدث تقرير دولي بأن روسيا تستخدم القنابل العنقودية على نطاق واسع، ومعظمها يقتل أو يجرح مدنيين
يؤثر ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة حرب أوكرانيا على أندية الدوري الألماني أيضا. وهناك توجه لترشيد الاستهلاك والاستعانة بمصادر مستدامة. وبدأت أندية خطوات مهمة للتوفير لكن لا يوجد بينها مفهوم ترشيد موحد؛ فلكل ناد ظروفه الخاصة.
ذكرت تقارير أوكرانية أن صواريخ روسية أصابت مبنى سكنيا في شرق أوكرانيا ما أدى إلى انهيار المبنى ومقتل عشرة أشخاص على الأقل، فيما قالت واشنطن إن روسيا ربما تكون قد ساهمت في الاضطرابات في سريلانكا، محذرة من أزمات جديدة.
"واحدة من أصعب المعارك خلال هذه الحرب"، هكذا وصف الرئيس الأوكراني زيلينسكي المعارك العنيفة في سيفيرودونيتسك التي يركز الروس هجومهم عليها وسط ترقب لمصير آخر مدينتين ما زالتا تحت السيطرة الأوكرانية في لوهانسيك.
روسيا تقول إنها باتت تسيطر بالكامل على إقليم لوهانسك، بينما يرد مسؤول أوكراني أن القتال حول دونباس "لم ينته بعد" وأن الأمر يتعلق بانسحاب تكتيكي.
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