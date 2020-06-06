 تقرير: خطة ترامب لسحب قواته من ألمانيا فاجأت كبار مسؤولي إدارته | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.06.2020

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تقرير: خطة ترامب لسحب قواته من ألمانيا فاجأت كبار مسؤولي إدارته

كشفت تقرير إعلامي أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب جزء من قوات بلاده من ألمانيا، لم تكن مفاجئة لبرلين فحسب، وإنما فاجأت أيضاً كبار المسؤولين في إدارته، فيما شكك آخرون في تنفيذ الخطوة.

طائرات أمركية في قاعدة رامشتاين الألمانية

طائرات أمركية في قاعدة رامشتاين الألمانية

أفادت وكالة رويترز، وفق خمسة مصادر وصفتها بـ "العليمة" بأن قرارالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض قوات بلاده في ألمانيا فاجأ عدداً من كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارته. وذكرت الوكالة أن وزارة الدفاع لم تتلق حتى الآن أمراً رسمياً بتنفيذ هذا القرار.

مختارات

ليست المرة الأولى التي يهدد فيها الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية على صادرات السيارات الأوروبية. بيد أن صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن التهديد هذه المرة جاء على خلفية الموقف من إيران، وهو ما أكدته وزيرة الدفاع الألمانية. (16.01.2020)

تخضع العلاقات الألمانية الأمريكية لإدراك متفاوت من قبل مواطني البلدين، كما توصلت إلى ذلك دراسة حديثة. ففي الوقت الذي ينظر فيه الأمريكيون إلى هذه العلاقة من حسب ترتيب الأولويات ينظر لها الألمان من وجهة نظر أكثر برغماتية. (26.11.2019)

تتوالى تصريحات الساسة الألمان تعليقاً عن أنباء حول خطط مزعومة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قسم مهم من الجنود الأمريكيين المتواجدين على الأراضي الألمانية. (07.06.2020)

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرجئ عقد قمة "مجموعة السبع" حتى الخريف المقبل، معتبراً أن دول المجموعة لا تمثّل بشكل صحيح ما يحدث في العالم، ليفتح الباب أمام أعضاء جدد. (31.05.2020)

ووفق مسؤول أمريكي لم تكشف رويترز عن هويته، فإن هذا القرار "نابع من جهد بذلته القيادة العسكرية الأمريكية على مدار أشهر"، نافياً أن يكون لذلك علاقة بين التوتر الذي تشهده العلاقات الألمانية الأمريكية، علماً أن  المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رفضت حضور قمة مجموعة السبع  التي كان يحضر لها ترامب الشهر الجاري.

غير أن الوكالة أيضاً استندت إلى مصادر أخرى مطلعة قالت إن عدداً من المسؤولين الأمريكيين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع (البنتاغون) فوجئوا بالقرار وقدموا تفسيرات تتراوح من شعور ترامب بالإهانة بسبب قمة مجموعة السبع إلى نفوذ ريتشارد جرينل السفير الأمريكي السابق لدى ألمانيا وهو من الموالين لترامب.

ولا يُعرف بعد مدى الدور الذي لعبه السفير الأمريكي السابق في هذا الملف. وكان جرينل قد استقال بداية الشهر الجاري من منصبه وفقاً لما قالته متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

جنود أمريكيون في ولاية بافاريا الألمانية

جنود أمريكيون في ولاية بافاريا الألمانية

وردّاً على طلب للتعليق قال جرينل إن "كل هذا ثرثرة" وامتنع عن التطرق إلى أسئلة بعينها عن القرار ودوره فيه. وقال إن قرار خفض القوات "جرى الإعداد له منذ العام الماضي"، مشدداً على شعور الولايات المتحدة بالاستياء من دور ألمانيا في عدم الوفاء بهدف حلف شمال الأطلسي إنفاق اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. وهو العتاب الشديد الذي كان يهاجم به ترامب ألمانيا منذ توليه الرئاسة في البيت الأبيض.

يذكر أن صحيفة "وول ستريت جونرال" كشفت الجمعة الماضية عن قرار ترامب سحب 950 جندي من القواعد الأمريكية بألمانيا، أحد أقوى حلفاء واشنطن، بما يخفض عدد القوات فيها إلى 25 ألفاً من 34500 جندي.

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برلين من جهتها أكدت أنها وإلى غاية اللحظة لم تتلق أيّ إخطار من الجانب الأمريكي حول سحب القوات.

 

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مسائية DW: الاحتجاجات الأمريكية..هل تنهي مسيرة ترامب في البيت الأبيض؟

وقد حذر العديد من السياسيين الألمان وعلى رأسهم بيتر باير، المنسق الألماني للعلاقات عبر الأطلسي، من هذه الخطوة التي من شأنها أن تهز "أركان العلاقة عبر الأطلسي" على مستوى أوروبا بأسرها وليس فقط ألمانيا.

إلى ذلك، اعتبر خبراء أمنيون خطة سحب القوات بأنها "هدية" لروسيا خاصة وأنها تأتي وسط توتر شديد بين واشنطن وموسكو حول الحد من الأسلحة ودعم موسكو للانفصاليين في أوكرانيا والانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران وقضايا أخرى.

غير أن مسؤولين حاليين وسابقين أشاروا إلى أن إدارة ترامب أعلنت في بعض الأحيان عن خطوات لم تتحقق مثل سحب القوات الأمريكية بالكامل من سوريا في 2018 أو خفض تمويل القوات الأمريكية في أفغانستان بمليار دولار على الفور في مارس/ آذار.

و.ب/ ع.غ (رويترز، د ب أ)

  • A protester faces police when Black Lives Matter protesters clash with NYPD officers

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    "لا أستطيع التنفس"

    الاحتجاجات الغاضبة من وحشية الشرطة ضد السود لعقود من الزمن، انتشرت بسرعة من مينيابوليس إلى مدن أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة. بدأت الاحتجاجات وسط الغرب في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن قام ضابط شرطة بتكبيل جورج فلويد والضغط على رقبته بركبته. وواصل الأمر رغم صراخ فلويد وهو رجل أسود يبلغ من العمر 46 عاما، بأنه لا يستطيع التنفس، إلى أن فارق الحياة.

  • mural of George Floyd painted by the artist eme_freethinker on a wall at Mauerpark in Berlin

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    "العملاق اللطيف"

    نشأ فلويد في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وانتقل إلى مينيابوليس بولاية مينيسوتا في عام 2014 للعمل. وقبل وفاته، كان يبحث عن عمل بعد تسريحه من عمله كحارس مطعم للوجبات السريعة بسبب إجراءات الإغلاق على خلفية تفشي فيروس كورونا. وصفه أصدقاؤه بالعملاق اللطيف نظرا لقامته التي كانت تبلغ المترين.

  • A man pleads with officers as crowds protesting the killing of G. Floyd clash with police in the blocks just north of the White House

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    من السلمية إلى العنف

    اتسمت غالبية الاحتجاجات السبت الماضي بالسلمية، غير أن عددا منها أصبح عنيفا مع حلول الليل. في العاصمة واشنطن تم نشر الحرس الجمهوري أمام البيت الأبيض. وفي وسط مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا، قتل شخص على الأقل في إطلاق للنار قالت الشرطة إنها لم تكن ضالعة فيه. وفي فيلادلفيا بولاية بنسيلفانيا أصيب عدد من عناصر الشرطة بجروح، في حين صدمت سيارتان تابعتان للشرطة حشدا من الناس في مدينة نيويورك.

  • A man carries a large chain out of the jewelry store Realm of the Goddess on Melrose Avenue after the front window was smashed in

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    متاجر مخربة ومنهوبة

    في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا واجه المتظاهرون عناصر الشرطة هاتفين "حياة السود مهمة!"، قبل أن تنهال عليهم الشرطة بالعصي وتطلق عليهم الرصاص المطاطي. وفي بعض المدن، بما فيها لوس أنجلوس وأتلانتا ونيويورك وشيكاغو ومينيابوليس، تحولت الاحتجاجات إلى أعمال شغب، قام فيها البعض بنهب المتاجر وتخريبها.

  • A man plays guitar next to a graffiti sign with When the Looting Starts the Shooting Starts

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    "عندما يبدأ النهب ..."

    هدد الرئيس دونالد ترامب بإرسال الجيش لقمع الاحتجاجات، قائلاً إن "إدارته ستوقف العنف الغوغائي بشكل نهائي". ازدادت حدة التوتر في كافة أنحاء البلاد إثر تهديد ترامب، الذي ألقى باللائمة على الجماعات التي زعم أنها من أقصى اليسار. لكن حاكم ولاية مينيسوتا "تيم وولز" قال للصحفيين إنه سمع عدة تقارير غير مؤكدة تفيد بقيام مجموعات التي تنادي بتفوق البيض العنصرية بتأجيج العنف.

  • Demonstrators protest the killing of George Floyd outside of the city's 5th police precinct

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    وسائل الإعلام في مرمى النيران

    استهدفت قوات الأمن العديد من الصحفيين الذين كانوا يغطون الاحتجاجات. من بينهم مراسل CNN عمر خيمينيز وطاقمه الذين تعرضوا الجمعة الماضية للاعتقال أثناء تغطيتهم لأحداث مينيابوليس. وأصيب العديد من الصحفيين بقذائف أو احتجزوا أثناء بثهم على الهواء. كمت أطلقت الشرطة النار على مراسل DW ستيفن سايمنس أثناء تغطيته للاضطرابات في عطلة نهاية الأسبوع.

  • Anti-racism protests at US Embassy in Berlin / Tod von George Floyd (picture-alliance/dpa/C. Soeder)

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    الغضب يتجاوز الولايات المتحدة

    احتجاجات عالمية في كندا المتاخمة للولايات المتحدة الأمريكية من الشمال حيث نزل الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في فانكوفر وتورنتو. وفي العاصمة الألمانية برلين، تجمع المغتربون الأمريكيون ومتظاهرون آخرون خارج السفارة الأمريكية. وفي عاصمة بريطاينا لندن، ركع المتظاهرون في ساحة ترافالغار قبل أن يسيروا أمام البرلمان ويتوقفوا أمام السفارة الأمريكية.

  • Protesters hold their hands up in front of law enforcement personnel as demonstrators rally at the White House

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    عند باب ترامب الأمامي

    احتدمت الاحتجاجات في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد أن بدء سريان حظر التجول في الساعة 11 ليلا. تجمع أكثر من 1000 متظاهر في حديقة لافاييت قبالة البيت الأبيض، وأضرمت بعض النيران خارج مقر إقامة الرئيس. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المخابرات نقلت ترامب إلى مخبأ محصن كإجراء احترازي.

  • law enforcement officer takes position as a building burns

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    حظر التجول في المدن الأمريكية الكبرى

    مددت نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو وميامي وديترويت وواشنطن العاصمة ومدن أمريكية أخرى حظر التجول مع دخول الاحتجاجات الليلة السادسة. ولاية أريزونا في غرب البلاد فرضت حظرًا للتجوال على مستوى الولاية على مدار أسبوع بعد اشتباك المتظاهرين مع الشرطة. كما تم نشر حوالي 5000 جندي من الحرس الجمهوري في 15 ولاية أمريكية.

  • Trump holds a bible up outside a church by the White House (Reuters/T. Brenner)

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    ترمب والكتاب المقدس

    في مواجهة تجدد الاحتجاجات يوم الأحد، هدد ترامب بنشر الجيش إذا فشلت الولايات في "الدفاع عن سكانها". ثم سار ترامب من مقر إقامته إلى كنيسة في الحديقة، حيث كان يحمل إنجيلًا عالياً خلال فرصة لالتقاط الصور. هذا التصرف أثار استياء الأسقف ماريان إدغار بودي بعد أن زار ترمب كنسيتها دون إذن مسبق ودون الصلاة في الكنيسة.

  • Protest Times Square in New York (Getty Images/AFP/T.A. Clary)

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    مظاهرات سلمية

    رغم انتشار العنف بقيت عدة احتجاجات في الولايات المتحدة محافظة على سلميتها. في ساحة تايمز سكوير في مانهاتن في نيويورك، استلقى المتظاهرون على الأرض وأيديهم خلف ظهورهم، محاكين الوضعية التي كان فيها فلويد عندما قتل. وعلى الرغم من لجوء بعض المتظاهرين إلى العنف، أشاد العديد من رؤساء البلديات والحكام الأمريكيين بمستوى الاحتجاجات.

  • USA Proteste Polizisten gedenken George Floyd (picture-alliance/AP Photo/R. Cohen)

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    ركوع ضباط من الشرطة أمام المتظاهرين

    لكن رغم تصاعد حدة العنف، فهناك مواقف أظهر فيها المتظاهرون وضباط الشرطة في الولايات المتحدة نوعاً من التضامن. إذ أظهرت فيديوهات منتشرة على التواصل الاجتماعي ضباط شرطة يركعون للتضامن مع المتظاهرين. يشير الركوع إلى لاعب كرة القدم السابق في اتحاد كرة القدم الأميركي كولين كايبرنيك، الذي احتج على بهذه الوضعية خلال النشيد الأمريكي ضد العنصرية وعنف الشرطة ضد السود في الولايات المتحدة. كرستيان كوبلر/س.أ


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