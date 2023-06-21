تقرير حماية الدستور في ألمانيا: روسيا تتخذ أساليب تجسس جديدة

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عندما قدمت تقرير عام 2022 لحماية الدستور في برلين: "إن حرب روسيا ضد أوكرانيا تعني أيضًا نقطة تحول بالنسبة للأمن الداخلي". بجانبها جلس رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور(الاستخبارات الداخلية)، توماس هالدينفانغ. وشدد على أن التهديدات التي تشكلها أنشطة التجسس الروسي زادت مرة أخرى.

بسبب ذلك، طردت ألمانيا 40 دبلوماسيًا روسيًا بعد وقت قصير من بدء الحرب والذين تم إرسالهم كجواسيس مشتبه بهم في سفارة بلادهم في برلين. ومع ذلك، يتوقع رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور أن الكرملين سيزيد من المحاولات للتأثير في المستقبل. وأضاف: "حتى لو كان لمثل هذه الإجراءات تأثير على المدى القصير، فإن روسيا ستعمل على تكييف أساليبها والمضي قدما بطريقة أكثر سرية وعدوانية في المستقبل".

المخابرات الروسية تستخدم كل الوسائل

من بين أمور أخرى، يفكر توماس هالدينفانغ في الهجمات الإلكترونية وضباط المخابرات السرية غير القانونيين الذين قد يسافرون إلى ألمانيا بهوية مزيفة. وبالمقارنة مع الدول الأخرى، وخاصة الصين، فهو يعتبر تصرفات فلاديمير بوتين أكثر خطورة.

بشكل عام، يمكن للمرء أن يقول إن الخدمات السرية الروسية أكثر قوة وأنها تستخدم جميع الوسائل. أحيانًا حتى كما متعارف عليه في الأفلام السينمائية. "وتعمل الخدمات السرية على التخويف لأقصى حد، ولا تخشى قتل الناس".

يصنف مكتب حماية الدستور السفارة الروسية في برلين على أنها ملجأ للجواسيس

الدعاية الروسية في ازدياد

كما يشعر مكتب حماية الدستور بالقلق إزاء الدعاية المتزايدة للكرملين في ألمانيا. وتشمل هذه الجماعات الموالية لروسيا التي توافق على الحرب العدوانية غير المشروعة في أوكرانيا. هدفها وهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: كسب الناس الذين ينحدرون من الاتحاد السوفيتي السابق الذين يعيشون الآن في ألمانيا.

وأوضح توماس هالدينفانغ: "يرى بوتين هذه المجموعة من الناس على أنهم "روس موالين له". وهم الأشخاص الذين يريد التأثير عليهم". ومع ذلك، فإن الشتات الناطق بالروسية في ألمانيا ليسوا عرضة للدعاية الروسية إلى حد كبير، حسب ما تم توثيقه.

الصورة النمطية للعدو عند اليسار المتطرف

تظهر صورة غير متسقة عند النظر إلى الطيف اليساري المتطرف. وفقا لتقرير المخابرات الألمانية، فإن الحرب يتم إدانتها بشدة. "ومع ذلك، فإن أجزاء من المشهد اليساري لا تحمل روسيا وحدها المسؤولية باعتبارها المعتدي، ولكنها تصف الناتو والولايات المتحدة والغرب أو الإمبريالية عمومًا على أنها سبب الحرب"، كما يقول توماس هالدينفانغ عن الطيف اليساري.

في الطيف اليميني المتطرف أيضًا، يسجل مكتب حماية الدستور محاولات الاستفادة من الحرب العدوانية. لكن هؤلاء المحرضين لم ينجحوا في التعبئة على الصعيد الوطني لأعمالهم ". مع ذلك، لا يزال التطرف اليميني يمثل أكبر تهديد للنظام الأساسي الديمقراطي والحر والأمن، كما يؤكد توماس هالدينفانغ ووزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر.

تحت المراقبة أيضاً: الصين، إيران، كوريا الشمالية، تركيا

والمحصلة التي تطرحها وزيرة الداخلية الألمانية ورئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور هي: اتساع نطاق خطر التجسس والهجمات السيبرانية وحملات التضليل. بشكل رئيسي من قبل روسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا. لكن هناك دول أخرى في بؤرة الاتهام: الصين، وإيران، وكوريا الشمالية، وتركيا.

مارسيل فورشتيناو/ ترجمة: زمن البدري