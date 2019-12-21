تقرير: حكومة الوفاق الليبية تطلب رسميا تدخلا عسكريا تركيا

أفادت قناة ليبيا الأحرار (الداعمة لحكومة فايز السراج) مساء اليوم الخميس (26 ديسمبر/ كانون الأول 2019) بطلب حكومة الوفاق رسميا تدخلا عسكريا تركيا بريا وبحريا وجويا في ليبيا. بيد أنه لم تصدر حتى الآن أي تصريحات أو بيانات رسمية حول هذا الطلب حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" أن مسؤولا في العاصمة الليبية طرابلس اليوم الخميس قال، إن حكومة فايز السراج طلبت رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري، لمواجهة قوات رجل شرق ليبيا القوي خليفة خفتر، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

ويشار إلى أن قوات حفتر المعروفة باسم "الجيش الوطني الليبي" تشن عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

في غضون ذلك صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق اليوم الخميس، بأنه من المتوقع أن تمرر بلاده تفويضا لإرسال جنود إلى ليبيا في البرلمان خلال يومي 8 و 9 كانون الثاني/يناير القادم. ونقلت وكالة "الأناضول" عنه القول إنه سيتم تمرير التفويض بعد افتتاح الدورة البرلمانية الشهر القادم "لتلبية دعوة حكومة الوفاق الوطنية الليبية"، المدعومة من الأمم المتحدة.

وأكد اردوغان في خطاب أمام أعضاء الكتلة البرلمانية لحزبه "العدالة والتنمية" الحاكم، في أنقرة :"سنقدم جميع أنواع الدعم لحكومة طرابلس في كفاحها ضد الجنرال الانقلابي المدعوم من دول أوروبية وعربية مختلفة"، في إشارة إلى خليفة حفتر قائد ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي" المدعوم من مجلس النواب.

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)