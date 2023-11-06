 تقرير: جلّ الالتزامات البيئية لشركات العالم لا تقلّل الانبعاثات | التغيرات المناخية | DW | 06.11.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

بيئة ومناخ

تقرير: جلّ الالتزامات البيئية لشركات العالم لا تقلّل الانبعاثات

رغم أن عددا من الشركات تعلن التزامها بأهداف الحد من احترار المناخ، إلّا أن أهداف هذه الشركات لا أثر كبير لها على تقليل الانبعاثات.

الانبعاثات الغازية مستمرة رغم الالتزام الدولي

الانبعاثات الغازية مستمرة رغم الالتزام الدولي

أظهر تقرير اليوم (الاثنين السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) أن نصف أكبر شركات مدرجة في العالم من أصل ألفين وضعت هدفا للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول منتصف القرن، لكن نسبة صغيرة فقط من هذه الشركات تلتزم بإرشادات الأمم المتحدة بشأن ما يشكل تعهدا بالجودة.

مختارات

في الوقت الذي تزداد الحاجة إليها بسبب التغييرات المناخية، تساهم أجهزة التكييف في الوقت نفسه في تفاقم ظاهرة تغير المناخ وارتفاع درجات حرارة الأرض، لذا يطرح خبراء بدائل رخيصة ونظيفة، فما هي هذه البدائل؟

شهد نصف الكرة الأرضية الشمالي صيفا هو الأكثر سخونة منذ بدء التسجيلات، وتسببت موجات الحر في أمريكا الشمالية وجنوب أوروبا هذا العام في حرائق غابات كارثية وارتفاع في معدلات الوفيات. شهر يوليو كان الأعلى حرارة على الإطلاق.

ووفقا لمجموعة بيانات مستقلة تشمل جامعة أكسفورد (نت زيروتراكر) لرصد الانبعاثات فإن الشركات التي حددت أهدافا من تلك المدرجة على مؤشر فوربس2000، زاد عددها بقوة بنسبة 40 بالمئة إلى مايزيد على ألف في أكتوبر/تشرين الأول 2023، من نحو 700 في يونيو/حزيران 2022 بما يشمل نحو ثلثي الإيرادات أو ما يوازي 27 تريليون دولار.

لكن أربعة بالمئة فقط من أهداف هذه الشركات تفي بالمعايير التي وضعتها حملة الأمم المتحدة التي تحمل اسم "السباق نحو صفر انبعاثات". ومن هذه المعايير تغطية جميع الانبعاثات والبدء في الحد منها على الفور وإجراء تحديث سنوي حول التقدم المحرز في الأهداف المؤقتة وطويلة الأجل.

من المقرر أن تكون وتيرة تنفيذ الحكومات والشركات لهذا التغير في محور محادثات مؤتمر المناخ كوب28 في دبي والذي سينطلق في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني.

قال جون لانج رئيس مشروع نت زيرو تراكر "ظهر مسار واضح للوصول لصفر انبعاثات. أصبحت أهدافا لا تحصى للوصول لهذه الغاية في النور، لكن يمكننا الآن أن نقول على وجه التأكيد إن أكبر شركات العالم، المدرجة أصبحت على الجانب الصحيح في هذا الصدد".

ولا يتتبع نت زيرو تراكر الشركات فحسب، بل وأيضا التعهدات التي قدمتها الدول والولايات والمناطق والمدن من خلال تحليل البيانات الآلية والبشرية.

إ.ع (رويترز)

  • الحاجز المرجاني العظيم في استراليا

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    تأثيرات كارثية

    يوماً بعد يوم، تتزايد مخاوف العلماء من التأثيرات الكارثية لارتفاع حرارة كوكب الأرض والتغير المناخي. ومؤخراً، حذرت دراسة جديدة نشرت بعض خلاصتها صحيفة الغارديان البريطانية من أن الاحتباس الحراري قد يتسبب في حدوث تغيير جذري في محيطات العالم لدرجة قد تهدد بانقراض جماعي للأنواع البحرية ليصبح الانقراض الأكبر من نوعه في تاريخ كوكب الأرض. الصورة يظهر الحاجز المرجاني العظيم في استراليا.

  • الحاجز المرجاني العظيم في استراليا

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    انخفاض الثراء البيولوجي.. البداية!

    يتسبب تسارع تغير المناخ في إحداث تأثير "عميق" على النظم البيئية للمحيطات " قد يؤدي إلى تزايد مخاطر الانقراض. يقول العلماء إن الأمر قد يبدأ في الحدوث مع انخفاض الثراء البيولوجي والتنوع البحري وهو ما لم يحدث في تاريخ الأرض منذ عشرات الملايين من السنين.

  • صورة تعبيرية لأيدي ملوثة بالنفط

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    الوقود الأحفوري.. القاتل الصامت

    ترتفع درجة حرارة مياه البحر في العالم بشكل مطرد بسبب حرق الوقود الأحفوري، وانبعاثات النشاطات الصناعية بينما تنخفض مستويات الأكسجين في المحيط وتتزايد حموضة المياه بسبب امتصاص كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.

  • استنفاد الاكسجين من المسطحات المائية سبب قتل ملايين الكائنات

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    استنفاد الأكسجين من المسطحات المائية

    مع ارتفاع حرارة المحيطات تنخفض نسب الأكسجين بشكل يؤثر على قدرة الكائنات البحرية على التنفس. تضاعف حجم مياه المسطحات المائية المستنفدة من الأكسجين بقدر يصل إلى 4 مرات منذ ستينات القرن العشرين. لم تعد كائنات كالمحار وبلح البحر والجمبري قادرة على تكوين أصداف بشكل صحيح بسبب ارتفاع حموضة المياه، كما اختنقت الأسماك في عشرات الأماكن. هذا يعني أن الكوكب يمكن أن يصل لمرحلة "انقراض جماعي" للكائنات البحرية.

  • صورة تخيلية لأحد الأنواع البحرية المنقرضة

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    انقراض جماعي كارثي.. قد يتكرر!

    تقول الدراسة المنشورة في مجلة ساينس Science إن ضغوط ارتفاع حرارة البحار والمحيطات وفقدان الأكسجين تذكر بحدث الانقراض الجماعي الذي حدث منذ حوالي 250 مليون عام. أدت هذه الكارثة، المعروفة باسم "الموت الكبير"، إلى زوال ما يصل إلى 96٪ من الحيوانات البحرية من على كوكب الأرض.

  • صورة تخيلية لما قد تصبح عليه الأرض إذا فشلت جهود خفض حرارة الكوكب

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    مستويات انقراض كارثية متوقعة

    يشير البحث الجديد إلى أنه قد يتم الوصول إلى مستويات انقراض كارثية إذا أطلق العالم غازات الدفيئة بشكل غير مقيد، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب بأكثر من 4 درجات مئوية من متوسط درجة الحرارة التي كانت عليها الأرض في أوقات ما قبل الصناعة وذلك بحلول نهاية القرن الحالي. من شأن ذلك أن يؤدي إلى انقراض أنواع حية قد تعيد تشكيل الحياة في المحيط لعدة قرون أخرى.

  • أنواع من الدلافين في البحر الأحمر بمصر

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    الخطر يقترب بسرعة

    لكن حتى في أفضل السيناريوهات، لا يزال العالم على وشك فقدان جزء كبير من الحياة البحرية. فعندما ترتفع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين بأعلى مما كانت عليه قبل عصر الصناعة، وهو ما يُتوقع أن يحدث حتى في ظل التعهدات المناخية الحالية من قبل حكومات العالم، سيتم القضاء على حوالي 4 ٪ من إجمالي نحو مليوني نوع من الكائنات البحرية في البحار والمحيطات.

  • أنواع من الحيتان أمام السواحل الكندية

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    الكائنات القطبية أكثر عرضة للخطر

    وفقًا للدراسة، تعتبر الأسماك والثدييات البحرية التي تعيش في المناطق القطبية أكثر عرضة للخطر، لأنها لن تكون قادرة على الهجرة إلى المناخات الأكثر برودة، على عكس الأنواع الاستوائية، ولن تجد تلك الكائنات مكان تذهب إليه.

  • أحد عمال الصيد البحري في سيريلانكا

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    أخطار أخرى

    يؤدي خطر تغير المناخ إلى تعاظم الأخطار الرئيسية الأخرى التي تواجهها الحياة المائية، مثل الصيد الجائر والتلوث. وجدت الدراسة أن ما بين 10٪ و 15٪ من الأنواع البحرية معرضة بالفعل لخطر الانقراض بسبب هذه التهديدات المختلفة بحسب بيانات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

  • أحد أنواع الحيتان في القطب الشمالي

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    ما نفعله اليوم.. يحدد شكل مستقبلنا

    يقول العلماء إن مستقبل الحياة في المحيطات يعتمد بقوة على ما نقرر فعله مع غازات الدفيئة اليوم. وبناء على ذلك سيتحدد شكل المحيطات في المستقبل: إما مساحات مائية شاسعة شبه خالية من أي حياة أو محيطات تحتفظ بما بها من كائنات بحرية. يعتمد ذلك على نجاحنا في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. إعداد: عماد حسن


مواضيع ذات صلة

angry young woman holding a fork and table knife with tasting food concept, model released, , property released, , 33363432.jpg, person, female, woman, food, fork, happy, isolated, young, adult, eating, beautiful, hungry, holding, taste, meal, asian, hold, lifestyle, knife, attractive, restaurant, health, background, hand, girl, concept, cute, dining, enjoy, tasting, pleasure, lady, face, beauty, fashion, pink, gesture, joy, showing, stylish, complain, dislike, angry, bad, anger, stress

تغيير بسيط في وجبتك الغذائية يحمي المناخ! 31.10.2023

هل فكرت يوما أن عاداتك الغذائية قد يكون لها تأثير على حماية البيئة والمناخ؟ هذا ما توصلت إليه دراسة أمريكية حديثة. تغيرات بسيطة في وجبتك الغذائية قد يقلل من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

FILE - In this Nov. 3, 2019, file photo, a man walks past a compound for Saudi Aramco in Jiddah, Saudi Arabia. In documents released Sunday, Saudi Arabia’s state oil giant Saudi Aramco is going to sell a 1.5% stake in its company on Riyadh’s stock exchange. (AP Photo/Amr Nabil, File)

خبراء أمميون.. انتقادات لدور "أرامكو" السعودية في التغير المناخي 27.08.2023

عبر خبراء أمميون عن قلقهم بشأن توسع شركة النفط السعودية "أرامكو" في إنتاج الوقود الأحفوري ومواصلة أعمال التنقيب على نحو يهدد حق الإنسان في بيئة سلمية. وكانت الشركة أكدت عزمها تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

05.06.2023*****In Bonn haben sich am Montag Delegierte aus aller Welt zu zehntägigen Vorverhandlungen für die diesjährige Weltklimakonferenz in Dubai versammelt. +++ dpa-Bildfunk +++

كوب 28 – نتائج غير مشجعة في المفاوضات التمهيدية في بون 15.06.2023

تمهيدًا لمؤتمر المناخ العالمي الذي تستضيفه دبي نهاية العام جرت اجتماعات تحضيرية للقمة في بون الألمانية. لكن يبدو أن النتائج لم تكن مشجعة!