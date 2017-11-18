تقرير: تركيا طالبت ألمانيا بملاحقة نحو ألف معارض مفترض

كشفت صحيفة "فيلت" الصادرة اليوم السبت (23 اذار/مارس 2019) إن تركيا قدمت لألمانيا نحو 990 طلبا بملاحقة اشخاص عبر الانتربول، تعتبرهم أنقرة معارضين لها، منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في البلاد في صيف 2016.

ونسبت الصحيفة معلوماتها إلى محتوى رد حكومي لإحاطة برلمانية تقدمت بها كتلة حزب اليسار المعارض. وجاء في الرد الحكومي، حسب الصحيفة، أنه في 925 حالة طلبت السلطات التركية بتنفيذ أوامر اعتقال، بينما طلبت أنقرة في 65 حالة أخرى تحديد مكان إقامة المطلوبين. لكن الرد الحكومي لم يوضح عدد الطلبات التي استجابت السلطات الألمانية لها.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا إلى رد وزارة العدل الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، أن عدد طلبات الملاحقة التي تلقتها ألمانيا من تركيا منذ محاولة الانقلاب بلغ 848 طلبا. لكن المعلومات العامة المتوفرة تشير إلى عدم استجابة السلطات الالمانية لطلبات السلطات التركية اعتقال أو ملاحقة من تعتبرهم تركيا معارضين. ولاحقت وأعتقلت السلطات التركية آلاف الأشخاص على خلفية الإنقلاب الفاشل، كما شرحت عشرات الآلاف من وظائفهم.

يذكر أن العلاقات بين البلدين الحليفين في حلف الأطلسي، توترت بشدة بعد أن أوقفت السلطات التركية عشرات الآلاف في حملة تطهير واسعة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد اردوغان في تموز/يوليو 2016. وتم توقيف الكثير من المواطنين الالمان أو المزدوجي الجنسية في سياق تلك الحملات للأمن التركي.



ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ/أ.ف.ب)