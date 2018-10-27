 تقرير: تركيا ترفض إشراك المدعي العام السعودي كامل تحقيقاتها | أخبار | DW | 29.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

تقرير: تركيا ترفض إشراك المدعي العام السعودي كامل تحقيقاتها

ذكر تقرير إعلامي تركي أن أنقرة رفضت طلب المدعي العام السعودي مشاركتها كامل ملف التحقيق بمقتل خاشقجي. وزير الخارجية التركي أشاد بزيارة المدعي العام السعودي والتعاون بين البلدين، لكنه تمسك في المقابل بالمطالب التركية.

مشاهدة الفيديو 01:45
بث مباشر الآن
01:45 دقيقة

الجبير يرفض طلب أردوغان لتسليم الموقوفين

التقى المدعي العام السعودي سعود المعجب اليوم الاثنين (29 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) بالنائب العام في إسطنبول عرفان فيدان في القصر العدلي في المدينة على مدى أكثر من ساعة، بحسب وسائل إعلام تركية. وأشاد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بزيارة المدعي العام السعودي.

وقال المسؤول التركي: "نرى ميزة في تشارك مدعينا المعلومات والعمل معاً". وأضاف "يجب أن يستمر التعاون لكن من دون أن يطول (التحقيق) أو يتحول مساره. يجب إتمام التحقيق بأقرب وقت ممكن ليتم الكشف عن الحقيقة كاملة. من هذا المنظار، زيارة (المدعي العام السعودي) مهمّة".

مختارات

طالب وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس بإجراء تحقيق شفاف في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ماتيس كان قد حذر السعودية من أن مقتل خاشقجي يؤثر على أمن المنطقة، وعلى "ثقة" و"احترام" الولايات المتحدة لحليفها السعودي. (28.10.2018)

بعد موقف الغرب من مقتل خاشقجي، هناك خشية من دخول دول كروسيا والصين بقوة في مشاريع تحديث السعودية وتهديد مصالح الغرب. غير أن ذلك مستبعد ليس بسبب المصالح الاقتصادية الضخمة بين الرياض وعواصم الغرب وحسب، بل لأسباب أخرى أيضا. (27.10.2018)

وزارة الداخلية الألمانية "لا تعتزم" وقف التعاون الأمني نهائيا مع السعودية على الأقل "في الوقت الراهن" وفق ردّ رسمي للحكومة على سؤال لحزب الخضر المعارض. بيد أن رئيس نقابة الشرطة طالب بوقف التعاون الأمني فورا مع السعودية. (28.10.2018)

وفي رسالة موجهة للسعودية قال جاويش أوغلو إن "من ارتكبوا جريمة القتل موجودون في السعودية وتتحمل السعودية مسؤولية كبيرة"، مذكراً أن المشتبه بهم الـ18 تحتجزهم الرياض.

وذكرت قناة "تي آر تي هابر" التركية الرسمية أن المدعي العام السعودي طلب من نظيره التركي مشاركة كامل العناصر الموجودة في ملف التحقيق التركي معه، لكن طلبه رُفض. وأفادت القناة أن المدعي التركي سأل الجانب السعودي حول مكان وجود جثة خاشقجي، التي لم يعثر عليها حتى الآن بعد مرور شهر على الجريمة.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد رفض السبت طلب أنقرة تسليمها 18 سعوديا يشتبه بتورطهم في القضية في إطار التحقيق الذي تجريه الرياض، مؤكداً أن محاكمتهم ستتم في السعودية. وردّ أيضاً على الانتقادات التي تتعرض لها المملكة منددا بـ"الهستيريا في وسائل الإعلام" التي تغطي القضية.

ويؤكد مسؤولون أتراك بشرط عدم الكشف عن هوياتهم ووسائل إعلامية أن أنقرة تملك تسجيلاً صوتياً يؤكد قتل خاشقجي.

أ.ح/هـ.د (أ ف ب)

  • Jamal Khashoggi saudischer Journalist und Schriftsteller (Privat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خاشقجي من منتقدي النظام السعودي

    جمال خاشقجي، الصحفي والكاتب السعودي، هو بطل قصة اختفاء لا يزال الغموض يلفها وتحيط بها السرية حتى اللحظة. عمل خاشقجي في السابق مستشارًا للحكومة. في أيلول/سبتمبر 2017، فرّ من السعودية للعيش في الولايات المتحدة خشية اعتقاله في حال عودته، حسب قوله. انتقد خاشقجي في مقالاته بعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودور الرياض في الحرب على اليمن.

  • Türkei Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul (picture-alliance/AP Photo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تاريخ ومكان الاختفاء

    في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، دخل خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لإتمام إجراءات مرتبطة بزواجه من خطيبته التركية و منذ تلك اللحظة اختفى أثره. وبحسب "واشنطن بوست" دخل خاشقجي إلى القنصلية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، نقلاً عن خطيبته، التي قالت إنها رافقته ولكن لم يسمح لها بالدخول ولم يخرج خاشقجي في الساعة الخامسة بعد الظهر بعد إغلاق القنصلية رسمياً.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تضارب أنباء حول خروجه من القنصلية

    منذ الإعلان عن اختفاءه، قدمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن خروج خاشقجي من القنصلية، إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية، بينما ذكرت الرياض أنه خرج في اليوم ذاته. وما تزال السعودية تنفي رسمياً احتجاز خاشقجي وتصر على أنه غادر القنصلية وحده في اليوم ذاته.

  • Türkei Istanbul Konsulat Saudi-Arabien | Untersuchungen Jamal Khashoggi (picture-alliance/Anadolu Agency/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تفتيش القنصلية

    مع بدأ التحقيقات طلبت السلطات التركية تمكينها من تفتيش مبنى القنصلية، وأعربت الرياض عن استعدادها للسماح بالتفتيش. إلا أنه لحد الساعة لم يحصل ذلك بعد، رغم مطالبة السلطات التركية المتكررة. ونشرت وكالة " رويترز" صوراً للقنصلية السعودية من الداخل، حيث تحدث القنصل، عن أن خاشقجي غير موجود في القنصلية.

  • Saudischer Journalist in Türkei verschwunden (picture-alliance/dpa/AP/L. Pitarakis)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    مصادر تركية تعلن مقتل خاشقجي

    بعد مرور أربعة أيام على اختفاءه، وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 قال مصدران تركيان إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية.

  • Screenshot Website Sabah (www.sabah.com.tr)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    وسائل إعلام تركية تتحدث عن تفاصيل مقتل خاشقجي المزعومة

    نقلت وسائل إعلام تركية تسريبات عن احتمال مقتل خاشقجي على يد "فريق موت" وصل إلى إسطنبول على متن طائرتين خاصتين. وذكرت وسائل الأعلام التركية أنه من المحتمل أن جثة خاشقجي تم تقطيعها بـ" منشار عظم". قناة تلفزيونية تركية نقلت صوراً عن كاميرات مراقبة أظهرت أعضاء "فريق الموت" السعودي المزعوم.

  • Türkei Konsulat von Saudi Arabien in Istanbul (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السيارة السوداء

    ومن بين التفاصيل الأخرى التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، هي سيارة سوداء، مظللة بالكامل ويمكن مشاهدة ما بداخلها، غادرت مبنى القنصلية السعودية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي إليها، متوجهة إلى مكان مجهول. وتعتقد وسائل الإعلام التركية أن هذه السيارة ربما قد نقلت "جثة الصحفي السعودي بعد مقتله وتقطيع جثته".

  • Jamal Khashoggi (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خطة لاستدراج خاشقجي ؟

    كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات بين مسؤولين سعوديين، بحثوا خلالها مخطّط سعودي أمر به ولي العهد محمد بن سلمان، يهدف إلى استدراج خاشقجي إلى السعودية للقبض عليه، وذلك قبل اختفائه بأسبوع.

  • Türkei Istanbul Saudisches Konsulat (picture-alliance/AA/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تركيا تملك الأدلة

    في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمركيين وأتراك أن الحكومة التركية لديها فيما يبدو أدلة تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. الأدلة عبارة عن تسجيلات صوتية ومصورة.

  • Verschwinden des prominenten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/E. Yorulmaz)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السعودية تطالب بتحقيق مشترك

    قال مصدران تركيان اليوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 إن وفدا من السعودية وصل إلى أنقرة في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي. وكانت السعودية قد اقترحت على انقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

منذ لحظة الإعلان عن اختفاء جمال خاشقجي الصحفي السعودي المعارض للقيادة السعودية وسيل الأخبار والتطورات حول قضيته لا يتوقف. في ما يلي أهم التطورات في قصة اختفاءه منذ دخوله مبنى القنصلية وحتى اللحظة. (12.10.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

الجبير يرفض طلب أردوغان لتسليم الموقوفين  

مواضيع ذات صلة

الجبير يرفض طلب أردوغان لتسليم الموقوفين 27.10.2018

رفض وزير الخارجية السعودي عادل الجبير طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتسليم الموقوفين الثمانية عشر في القضية لأنقرة، وانتقد بشدة تعامل الإعلام مع القضية.

2 Bahrain Außenminister Adel al-Dschubeir bei einer Sicherheitskonferenz in Manama

الجبير: قضية خاشقجي باتت مادة "لهيستيريا إعلامية"! 27.10.2018

مقتل صحافي وغياب جثته لحد الآن وتقارير تتحدث عن عملية قتل وحشية تٌعتبر أسباب واضحة لغضب دولي عموما. بيد أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يرى في هذه التطورات مجرد "هيستيريا إعلامية".

Saudi Arabien Mohammed bin Salman

محمد بن سلمان "الغائب الحاضر" في خطاب أردوغان 23.10.2018

بترقب انتظر العالم خطاب الرئيس التركي أردوغان الذي وعد فيه بـ"الخوض في تفاصيل" قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، غير أن الخطاب في ظاهره لم يحمل الجديد، لكنه في باطنه تضمن إشارات قوية بخصوص ولي العهد محمد بن سلمان.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  