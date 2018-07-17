تقرير: ترجيحات بعدم قانونية ترحيل طالب لجوء أفغاني من ألمانيا

ذكر تقرير صحفي في ألمانيا اليوم (الثلاثاء 17 تموز/ يوليو 2018) أنه من المرجح أن تكون عملية ترحيل طالب لجوء أفغاني من ولاية مِكلنبورغ- فوربومرن إلى بلاده قبل أسبوعين، قد تمت بشكل غير قانوني. وتتعلق الواقعة بترحيل أفغاني /20عاما/ ضمن 69 شخصا، تم ترحيلهم إلى العاصمة الأفغانية كابول في الثالث من تموز/يوليو الجاري.

وذكرت محطة (إن دي آر NDR) الإذاعية والتلفزيونية المحلية أن هذا الشاب الأفغاني كان قد تقدم بطلب لجوء في كانون الأول/ديسمبر 2015، غير أن الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين (بامف) رفضت طلبه في شباط/فبراير 2017، وقد تقدم الشاب بطعن على هذا القرار.

وأوضحت القناة أن الترحيل تم قبل الانتهاء من نظر الطعن. ونقلت عن متحدث باسم المحكمة الإدارية في مدينة غرايفسفالد قوله إن عملية الترحيل ما كان لها أن تتم بسبب إجراءات الطعن، وأضاف أن الشاب الأفغاني كان ينبغي الاستماع إلى أقواله من قبل المحكمة في الأسبوع التالي لترحيله.

وتثبت الوثائق المتوافرة لدى المؤسسة الإعلامية أن الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين وهيئة شؤون الأجانب، استندتا في الترحيل على شروط خاطئة، إذ أنهما كانتا تظنان أن قرار رفض طلب اللجوء كان ساري المفعول ومن الممكن ترحيل الرجل، لكن المحكمة كانت قد قبلت الطعن في آب/أغسطس 2017.

من جانبها، أعربت وزارة الداخلية في ولاية مِكلنبورغ-فوربومرن عن أسفها للخطأ، لكنها أشارت إلى الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين التي قدمت بيانات خاطئة. ووفقا للمستندات المتاحة للإذاعة، فإن الهيئة كانت على علم بطعن الشاب على قرار رفض طلب اللجوء، وأن الهيئة افترضت عن طريق الخطأ أن المحكمة الإدارية لم تقبل طعن الشاب.

وأضافت المحطة أن كلا من الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين ووزارة الداخلية الاتحادية رفضتا الرد على سؤال من المحطة بهذا الخصوص. ومن المفترض أن محامية الشاب طالبت بإعادة الشاب إلى ألمانيا.

ي.ب/أ.ح (د ب أ)