 تقرير: ترامب تساءل حول إمكانية القضاء على الأعاصير بالسلاح النووي | أخبار | DW | 26.08.2019

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أخبار

تقرير: ترامب تساءل حول إمكانية القضاء على الأعاصير بالسلاح النووي

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلقاء قنابل نووية على الأعاصير التي تتشكل فوق السواحل الإفريقية كي تتلاشى قبل أن تضرب أراضي الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد الأحد موقع آكسيوس للأنباء والتكنولوجيا.

Taifun Trami | Aufnahme aus der ISS (Reuters/ESA/NASA/A.Gerst)

أورد موقع آكسيوس للأنباء والتكنولوجيا انه خلال جلسة مخصصة لاطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على آخر المستجدات المتعلقة بالأعاصير، وسأل ترامب إن كان بالإمكان تعطيل الأعاصير التي تتشكل فوق السواحل الافريقية عبر إلقاء قنبلة نووية في عين العاصفة.  ووفق مصدر لم يكشف عن هويته ترك الحاضرون الاجتماع وهم يتساءلون "كيف يمكن التصرف مع أمر كهذا". ولم يحدد موقع آكسيوس متى جرى هذا النقاش.

 وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الرئيس الأميركي مثل هذا الاقتراح. ففي عام 2017 سأل ترامب مسؤولًا كبيرا عما إذا كان يجب على الإدارة أن تأمر بقصف الأعاصير لمنعها من الهبوط على اليابسة.

 وأشار موقع آكسيوس الى أن ترامب لم يذكر استخدام قنابل نووية في المرة الأولى. ورفض البيت الأبيض التعليق على التقرير، لكن مسؤولا رفيعا في الإدارة قال أن "قصد ترامب ليس سيئا".

 

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مطاردو العواصف

 

 وفكرة ترامب ليست جديدة بحسب الموقع، فالاقتراح تم تقديمه في الأصل من قبل عالم حكومي في الخمسينات من القرن الماضي خلال ولاية الرئيس دوايت أيزنهاور.

 وتطفو هذه الفكرة على السطح بين وقت وآخر، على الرغم من أن العلماء يجمعون على أنها لا يمكن أن تنجح.

 وتتعرض الولايات المتحدة بانتظام لأعاصير قوية، وفي عام 2017 بات "هارفي" أقوى إعصار يضرب اليابسة الأميركية في ال12 عاما الأخيرة.

ح.ز/ ي.ب (أ.ف.ب)

 

  • USA Hurrikan Florence (Getty Images/C. Somodevilla)

    الأعاصير.. النشوء والأنواع

    فلورنس وصل!

    اليوم الجمعة (14 أيلول/ سبتمبر 2018) ضرب الإعصار فلورنس الساحل الشرقي للولايات المتحدة مصحوباً برياح عاتية وأمطار غزيرة. وأعلنت حالة الطوارئ في خمس ولايات ساحلية هي كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وجورجيا ومريلاند وفرجينيا. وصدرت أوامر إخلاء طوعا أو قسرا لحوالي 1,7 مليون شخص.

  • Taifun Haiyan (Satellitenbild) (Reuters)

    الأعاصير.. النشوء والأنواع

    ثلاثة أسماء لظاهرة واحدة

    التَّيفُون والهوريكان والتسيكلون ثلاث كلمات لوصف ظاهرة واحدة: الإعصار المداري. يُدعى الإعصار المداري قبالة سواحل شرق وجنوب شرق أسيا بالتَّيفُون Typhoon. وقبالة سواحل أمريكا الشمالية يسمى الهوريكان Hurricane، وقبالة سواحل الهند وأستراليا يدعي التسيكلون Cyclone. وبالرغم من اختلاف الأسماء تنشأ كل تلك الأعاصير بنفس الطريقة.

  • Karte Tropensturm Nate 2017 (imago/ZUMA Press/NOAA)

    الأعاصير.. النشوء والأنواع

    آلية النشوء

    تنشأ العواصف الاستوائية فوق سطح البحر، عندما يتبخر الماء الدافئ ذو درجة الحرارة 26 مئوية على الأقل. يتكثف البخار ويسخن الهواء ويسحب معه الهواء البارد إلى الأعلى. وينتج عن ذلك رياح تصل سرعتها حتى 350 كيلومتر في الساعة.

  • Flash-Galerie Wirbelstürme (picture-alliance/dpa)

    الأعاصير.. النشوء والأنواع

    عين العاصفة

    من خلال دوران الأرض يبدأ التيار الهوائي بالدوران حول عين العاصفة التي قد يصل حجمها إلى 50 كيلومتراً.

  • Flash-Galerie Wirbelstürme (picture-alliance/dpa)

    الأعاصير.. النشوء والأنواع

    عندما يصل الإعصار اليابسة

    عندما يصل الإعصار إلى اليابسة تنفذ قوته المحركة نظراً لعدم وجود أي ماء دافيء. وفي أغلب الأحيان ينتج الضرر الأعظم بسبب كمية المياه التي تجلبها العاصفة من البحر، كما كان الحال مع إعصار نان مادول الذي ضرب الصين في آب/ أغسطس 2011.

  • USA Wetter Hurrikan Sandy Southampton Welle Truck (Reuters)

    الأعاصير.. النشوء والأنواع

    فوضى

    ضرب الإعصار ساندي الساحل الشرقي للولايات المتحدة في 2012. وكان واحداً من أكبر الأعاصير في المحيط الأطلسي منذ بدء عملية تسجيل تلك الكوارث الطبيعية. وصل ارتفاع المياه إلى أربعة أمتار واندلعت الحرائق وانقطع التيار الكهربائي وتحطمت السدود ووصلت سرعته إلى 145 كيلومتراً في الساعة. نيوجيرسي ونيويورك كانتا الأكثر تضرراً.

  • Bildergalerie Katrina New Orleans 10 Jahre danach (Reuters/C. Barria)

    الأعاصير.. النشوء والأنواع

    دمار في كل مكان

    الإعصار الأكثر تدميراً كان إعصار كاترينا الذي ضرب نيو أورليانز في 2005 وحطم السدود وأغرق مساحات واسعة من اليابسة في الماء. فرق الإنقاذ لم تستطع مجاراة قوة الطبيعة التي أودت بحياة 1800 شخص. بعد عقد على الكارثة أعيد بناء بعض البيوت، بيد أن بعض من هرب من الإعصار لم يعد أبداً.

  • Infografik Entstehung eines Tornados

    الأعاصير.. النشوء والأنواع

    الطرناد

    في المقابل فإن الطرناد أو الإعصار القِمعي Tornado هو أعصار غير مداري، وقد ينشأ في أي مكان. ونظراً لاختلاف درجات الحرارة يندفع الهواء الدافئ إلى الأعلى والبارد إلى الأسفل. ويصل القطر الأقصى للطرناد نحو كيلومتر واحد.

  • Gewitter Blitz Tornado Wetter (Fotolia/Daniel Loretto)

    الأعاصير.. النشوء والأنواع

    بطل السرعة

    بفعل الهواء الساخن الذي يندفع للأعلى ينشأ جذع، وهو ما يميز الطرناد. ويصل سرعة الرياح فيه إلى 500 كيلومتراً في الساعة. ومن هنا فإن الطرناد هو بطل السرعة بين الأعاصير.

  • Naturkatastrophen 2012 USA (picture-alliance/dpa)

    الأعاصير.. النشوء والأنواع

    الطرناد في أمريكا وألمانيا

    يخلف الطرناد وراءه دمار على امتداد عدة كيلومترات. تضرب مئات الأعاصير سنوياً الغرب الأوسط من الولايات المتحدة. والسبب أن المنطقة نقطة التقاء الهواء البارد الجاف القادم من الشمال والهواء الدافئ الرطب القادم من خليج المكسيك. أما في ألمانيا فإن الطرناد، في أغلب الحالات، يضرب السواحل شمال البلاد.


 

مختارات

الأعاصير.. النشوء والأنواع

الدمار والخراب باد للعيان، ولا بد أن يكون إعصار ما قد مرّ من هنا. ولكن كيف تنشأ الأعاصير؟ وما الفروقات بين أنواعها المختلفة: التَّيفُون والهوريكان والتسيكلون والطرناد؟ (14.09.2018)  

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مطاردو العواصف  

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