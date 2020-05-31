 تقرير: ترامب أراد نشر عشرة آلاف جندي في واشنطن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.06.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تقرير: ترامب أراد نشر عشرة آلاف جندي في واشنطن

قبل أيام لوح الرئيس الأمريكي ترامب في خطاب علني بنشر قوات الجيش لوقف الاحتجاجات، بيد أنه تراجع بعد معارضة البنتاغون علنا للخطوة. وكالة رويترز نشرت نقلا عن "مسؤول أمريكي" أن ترامب كان يريد فعلا نشر 10 آلاف جندي في واشنطن.

مشاهدة الفيديو 13:17

البنتاغون يخالف ترامب.. تصدع داخل الإدارة الأمريكية؟

نقلت وكالة رويترز عن "مسؤول أمريكي كبير" قوله اليوم الأحد (السابع من يونيو/ حزيران 2020) قوله إن الرئيس دونالد ترامب قال لمستشاريه الأسبوع الماضي إنه يريد نشر 10آلاف جندي في منطقة العاصمة واشنطن لوقف اضطرابات مدنية تفجرت نتيجة مقتل مواطن أسود على أيدي الشرطة في مدينة منيابوليس.

مختارات

وتبين هذه الرواية لمطلب ترامب خلال حوار ساخن في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم الاثنين الماضي، إلى أي مدى أوشك الرئيس الأمريكي على تنفيذ تهديده بنشر قوات الجيش النظامية رغم معارضة قيادات وزارة الدفاع.وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن وزير الدفاع مارك إسبر والجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، ووزير العدل وليام بار أوصوا في ذلك الاجتماع بعدم نشر القوات.

وأضاف المسؤول أن الاجتماع شهد خلافات في الرأي. ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.

وبدا ترامب منذ ذلك الحين راضيا عن نشر قوات الحرس الوطني وهو الخيار الذي أوصت به وزارة الدفاع ويعد أداة تقليدية في التعامل مع الأزمات الداخلية. واليوم الأحد أعلن الرئيس الأمريكي أنه أمر أفراد الحرس الوطني بالانسحاب من العاصمة بعد أن عاد الهدوء إليها حسب تعبيره.

ترامب كان يريد الاكتفاء بتحريك القوات

وبدا من المهم لترامب خطوة إسبر بتحريك وليس نشر جنود نظاميين من الفرقة 82 المحمولة جوا ووحدات أخرى في منطقة واشنطن العاصمة. وغادرت تلك القوات مواقعها منذ ذلك الحين. وقال المسؤول إن "وجود قوات عاملة دون أن يكون لها وجود في المدينة كان كافيا بالنسبة للرئيس في الوقت الحالي".

مشاهدة الفيديو 01:13

أكثر من مئة ألف في واشنطن احتجاجا على العنصرية

بدوره قال وزير العدل بار لشبكة (سي.بي.إس) التلفزيونية اليوم الأحد إنه لم يجر نشر قوات عاملة في واشنطن لكنه أشار إلى نشر أفراد من الشرطة العسكرية في مواقع قريبة. وأضاف "كانوا في وضع تأهب في حالة الحاجة إليهم".

وكان تلويح ترامب باستخدام الجيش ردا على الاحتجاجات أثار تنديدا واسع النطاق غير مألوف من المسؤولين العسكريين السابقين بمن فيهم جيم ماتيس أول وزير للدفاع في رئاسة ترامب وجنرالات متقاعدين عادة ما يحاولون تجنب الخوض في السياسة.

وتعكس هذه التصريحات حالة القلق داخل وزارة الدفاع وخارجها إزاء استعداد ترامب للزج بالجيش الأمريكي في أزمة علاقات عرقية داخلية بعد وفاة جورج فلويد (46 عاما) عقب قيام شرطي بالضغط بركبته على رقبته في مدينة منيابوليس يوم 25 مايو/ أيار الأمر الذي فجر موجة من الاحتجاجات المناوئة للعنصرية بأنحاء الولايات المتحدة ومدن أخرى حول العالم.

وزير الدفاع إسبر يتفقد قوات الحرس الوطني في واشنطن، أرشيف

وزير الدفاع إسبر ناقض موقف ترامب علنا ورفض نشر قوات الجيش العاملة في المدن.

 إسبر يعارض ترامب علنا 

ويشار إلى أن وزير الدفاع إسبر كان قد أبدى على الملأ يوم الأربعاء الماضي معارضته لنشر قوات الجيش العاملة في تصريحات للصحفيين لم تلق استحسانا من ترامب وكبار مساعديه. وقال المسؤول الأمريكي إن ترامب صاح في وجه إسبر بعد ذلك المؤتمر الصحفي.

وكان إسبر أصدر مذكرة يوم الثلاثاء لتذكير أفراد وزارة الدفاع "أننا ملتزمون بحماية حق الشعب الأمريكي في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي". وأصدر الجنرال ميلي بيانا مماثلا ذكر فيه الجنود باليمين الذي أقسموا به لصيانة الدستور الذي يحمي الحق في الاحتجاجات السلمية.

وجاءت تصريحات ميلي وإسبر بعد انتقادات شديدة لهما لاستخدام مصطلحات التخطيط العسكري مثل "ساحة المعركة" في وصف مواقع الاحتجاجات الأمريكية خلال مؤتمر مع حكام الولايات استضافه ترامب عبر الهاتف يوم الاثنين وسُربت وقائعه.

كما واجه الاثنان انتقادات لمرافقتهما ترامب لالتقاط صور أمام كنيسة قرب البيت الأبيض يوم الاثنين بعد أن أخلت الشرطة المنطقة بإطلاق الغاز السيل للدموع وهاجمت محتجين سلميين.

أ.ح/م.أ.م (رويترز)

  • A protester faces police when Black Lives Matter protesters clash with NYPD officers

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    "لا أستطيع التنفس"

    الاحتجاجات الغاضبة من وحشية الشرطة ضد السود لعقود من الزمن، انتشرت بسرعة من مينيابوليس إلى مدن أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة. بدأت الاحتجاجات وسط الغرب في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن قام ضابط شرطة بتكبيل جورج فلويد والضغط على رقبته بركبته. وواصل الأمر رغم صراخ فلويد وهو رجل أسود يبلغ من العمر 46 عاما، بأنه لا يستطيع التنفس، إلى أن فارق الحياة.

  • mural of George Floyd painted by the artist eme_freethinker on a wall at Mauerpark in Berlin

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    "العملاق اللطيف"

    نشأ فلويد في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وانتقل إلى مينيابوليس بولاية مينيسوتا في عام 2014 للعمل. وقبل وفاته، كان يبحث عن عمل بعد تسريحه من عمله كحارس مطعم للوجبات السريعة بسبب إجراءات الإغلاق على خلفية تفشي فيروس كورونا. وصفه أصدقاؤه بالعملاق اللطيف نظرا لقامته التي كانت تبلغ المترين.

  • A man pleads with officers as crowds protesting the killing of G. Floyd clash with police in the blocks just north of the White House

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    من السلمية إلى العنف

    اتسمت غالبية الاحتجاجات السبت الماضي بالسلمية، غير أن عددا منها أصبح عنيفا مع حلول الليل. في العاصمة واشنطن تم نشر الحرس الجمهوري أمام البيت الأبيض. وفي وسط مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا، قتل شخص على الأقل في إطلاق للنار قالت الشرطة إنها لم تكن ضالعة فيه. وفي فيلادلفيا بولاية بنسيلفانيا أصيب عدد من عناصر الشرطة بجروح، في حين صدمت سيارتان تابعتان للشرطة حشدا من الناس في مدينة نيويورك.

  • A man carries a large chain out of the jewelry store Realm of the Goddess on Melrose Avenue after the front window was smashed in

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    متاجر مخربة ومنهوبة

    في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا واجه المتظاهرون عناصر الشرطة هاتفين "حياة السود مهمة!"، قبل أن تنهال عليهم الشرطة بالعصي وتطلق عليهم الرصاص المطاطي. وفي بعض المدن، بما فيها لوس أنجلوس وأتلانتا ونيويورك وشيكاغو ومينيابوليس، تحولت الاحتجاجات إلى أعمال شغب، قام فيها البعض بنهب المتاجر وتخريبها.

  • A man plays guitar next to a graffiti sign with When the Looting Starts the Shooting Starts

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    "عندما يبدأ النهب ..."

    هدد الرئيس دونالد ترامب بإرسال الجيش لقمع الاحتجاجات، قائلاً إن "إدارته ستوقف العنف الغوغائي بشكل نهائي". ازدادت حدة التوتر في كافة أنحاء البلاد إثر تهديد ترامب، الذي ألقى باللائمة على الجماعات التي زعم أنها من أقصى اليسار. لكن حاكم ولاية مينيسوتا "تيم وولز" قال للصحفيين إنه سمع عدة تقارير غير مؤكدة تفيد بقيام مجموعات التي تنادي بتفوق البيض العنصرية بتأجيج العنف.

  • Demonstrators protest the killing of George Floyd outside of the city's 5th police precinct

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    وسائل الإعلام في مرمى النيران

    استهدفت قوات الأمن العديد من الصحفيين الذين كانوا يغطون الاحتجاجات. من بينهم مراسل CNN عمر خيمينيز وطاقمه الذين تعرضوا الجمعة الماضية للاعتقال أثناء تغطيتهم لأحداث مينيابوليس. وأصيب العديد من الصحفيين بقذائف أو احتجزوا أثناء بثهم على الهواء. كمت أطلقت الشرطة النار على مراسل DW ستيفن سايمنس أثناء تغطيته للاضطرابات في عطلة نهاية الأسبوع.

  • Anti-racism protests at US Embassy in Berlin / Tod von George Floyd (picture-alliance/dpa/C. Soeder)

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    الغضب يتجاوز الولايات المتحدة

    احتجاجات عالمية في كندا المتاخمة للولايات المتحدة الأمريكية من الشمال حيث نزل الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في فانكوفر وتورنتو. وفي العاصمة الألمانية برلين، تجمع المغتربون الأمريكيون ومتظاهرون آخرون خارج السفارة الأمريكية. وفي عاصمة بريطاينا لندن، ركع المتظاهرون في ساحة ترافالغار قبل أن يسيروا أمام البرلمان ويتوقفوا أمام السفارة الأمريكية.

  • Protesters hold their hands up in front of law enforcement personnel as demonstrators rally at the White House

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    عند باب ترامب الأمامي

    احتدمت الاحتجاجات في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد أن بدء سريان حظر التجول في الساعة 11 ليلا. تجمع أكثر من 1000 متظاهر في حديقة لافاييت قبالة البيت الأبيض، وأضرمت بعض النيران خارج مقر إقامة الرئيس. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المخابرات نقلت ترامب إلى مخبأ محصن كإجراء احترازي.

  • law enforcement officer takes position as a building burns

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    حظر التجول في المدن الأمريكية الكبرى

    مددت نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو وميامي وديترويت وواشنطن العاصمة ومدن أمريكية أخرى حظر التجول مع دخول الاحتجاجات الليلة السادسة. ولاية أريزونا في غرب البلاد فرضت حظرًا للتجوال على مستوى الولاية على مدار أسبوع بعد اشتباك المتظاهرين مع الشرطة. كما تم نشر حوالي 5000 جندي من الحرس الجمهوري في 15 ولاية أمريكية.

  • Trump holds a bible up outside a church by the White House (Reuters/T. Brenner)

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    ترمب والكتاب المقدس

    في مواجهة تجدد الاحتجاجات يوم الأحد، هدد ترامب بنشر الجيش إذا فشلت الولايات في "الدفاع عن سكانها". ثم سار ترامب من مقر إقامته إلى كنيسة في الحديقة، حيث كان يحمل إنجيلًا عالياً خلال فرصة لالتقاط الصور. هذا التصرف أثار استياء الأسقف ماريان إدغار بودي بعد أن زار ترمب كنسيتها دون إذن مسبق ودون الصلاة في الكنيسة.

  • Protest Times Square in New York (Getty Images/AFP/T.A. Clary)

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    مظاهرات سلمية

    رغم انتشار العنف بقيت عدة احتجاجات في الولايات المتحدة محافظة على سلميتها. في ساحة تايمز سكوير في مانهاتن في نيويورك، استلقى المتظاهرون على الأرض وأيديهم خلف ظهورهم، محاكين الوضعية التي كان فيها فلويد عندما قتل. وعلى الرغم من لجوء بعض المتظاهرين إلى العنف، أشاد العديد من رؤساء البلديات والحكام الأمريكيين بمستوى الاحتجاجات.

  • USA Proteste Polizisten gedenken George Floyd (picture-alliance/AP Photo/R. Cohen)

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    ركوع ضباط من الشرطة أمام المتظاهرين

    لكن رغم تصاعد حدة العنف، فهناك مواقف أظهر فيها المتظاهرون وضباط الشرطة في الولايات المتحدة نوعاً من التضامن. إذ أظهرت فيديوهات منتشرة على التواصل الاجتماعي ضباط شرطة يركعون للتضامن مع المتظاهرين. يشير الركوع إلى لاعب كرة القدم السابق في اتحاد كرة القدم الأميركي كولين كايبرنيك، الذي احتج على بهذه الوضعية خلال النشيد الأمريكي ضد العنصرية وعنف الشرطة ضد السود في الولايات المتحدة. كرستيان كوبلر/س.أ


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

البنتاغون يخالف ترامب.. تصدع داخل الإدارة الأمريكية؟  

مواضيع ذات صلة

USA | Proteste nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis durch Polizeigewalt

مظاهرات في لندن وبرلين احتجاجا على مقتل الأمريكي جورج فلويد 31.05.2020

احتج مئات الأشخاص في كل من لندن وبرلين تضامنا مع المتظاهرين في الولايات المتحدة، عقب مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، الذي أطهر تسجيل مصور رجل أمن يجثوا على رقبته قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

USA Washington | US-Verteidigungsminister | Mark Esper

وزير الدفاع الأميركي يعارض نشر الجيش لاحتواء الاحتجاجات 03.06.2020

أبدى وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر معارضته اللجوء إلى قانون يسمح بنشر الجيش في المدن الأميركية بهدف التصدي للحركة الاحتجاجية الواسعة النطاق ضد عنف الشرطة، وذلك في تباين واضح مع موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

USA Proteste und Polizeigewalt nach Mord an George Floyd

دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب قمع الشرطة للمتظاهرين 05.06.2020

تقدم ناشطون حقوقيون بدعوى قضائية أمام محكمة واشنطن ضد إدارة ترامب بتهمة قمع المتظاهرين، فيما أجريت مراسم تأبين لجورج فلويد، تعهد خلالها محامي عائلته بجلب العدالة له، ومؤكدا أن "العنصرية هي من قتلته وليس كورونا".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  