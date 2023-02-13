 تقرير.. تراجع مطرد في حقوق النساء حول العالم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.02.2023

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تقرير.. تراجع مطرد في حقوق النساء حول العالم

تسجل حقوق المرأة تراجعاً مطرداً حول العالم. وهو الأمر الذي حذرت منه جمعيات حقوقية في تقرير أوصى بوضع الموضوع في صدارة المشهد الدبلوماسي.

أرشيف: نساء في مظاهرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (باكو، أذربيجان، الثامن مارس / آذار 2022)

أرشيف: نساء في مظاهرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (باكو، أذربيجان، الثامن مارس / آذار 2022)

من إلغاء المحكمة العليا الأميركية الحق في الإجهاض، إلى منع حركة طالبان النساء من الدراسة أو ممارسة بعض الوظائف في أفغانستان، وصولاً إلى القيود المفروضة على الوصول إلى وسائل منع الحمل في بولندا، شجب تقرير صادر اليوم الاثنين (13 فبراير/ شباط 2023) عن مؤسسة جان جوريس وجمعية "إيكيبوب" للدفاع عن حقوق النساء "تزايد" الانتهاكات لحقوق الإنسان "في كل مكان حول العالم".

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سئمت الكثير من النساء في أمريكا اللاتينية الثقافة الذكورية والصورة القديمة للمرأة. اندلع صراع ثقافي في القارة الجنوبية، ففي الوقت الذي أصبحت فيه عمليات الإجهاض قانونية في الأرجنتين، بدأت حملة مناهضة للنسوية في البرازيل.

وأوضحت المسؤولة في جمعية "إيكيبوب" لوسي دانيال لوكالة فرانس برس أن "لا منطقة بمنأى" عن هذا التراجع الذي يحصل عندما "تجتمع مجموعات متنوعة للغاية ضد حقوق المرأة". وأشار التقرير إلى أن الجهات المناهضة لحقوق النساء "غالباً ما تتشكل من خلال تحالفات غير متجانسة"، بما يشمل جماعات سياسية يمينية متطرفة، وحركات دينية أصولية.

هذه الحركات "تتمتع بتنظيم جيد"، وهي "مرتبطة ببعضها البعض" و"تحظى بتمويل سخي"، ما يسمح لها بإعاقة التقدم أو بالحفاظ على الوضع الراهن أو التسبب في انتكاسات حقوقية. وأوصى التقرير بزيادة الدعم المالي "بشكل كبير" للجمعيات النسوية، وجعل النضالات النسوية "موضوعاً ذا أولوية للدبلوماسية".

ع.ش/ ح.ز (أ ف ب)

  • فريق كرة قدم نسائي سابق مقره في العاصمة الأفغانية كابول. كلهن يرتدين البرقع وكل واحدة منهن تحمل كرة بيدها.

    بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

    رفض الحظر بالصور

    استولت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان في آب/أغسطس 2021. ومنذ ذلك الحين، تبنت سلسلة من الإجراءات التي تقيد بشدة حرية النساء والفتيات. ومن هذه الإجراءات حظر ممارسة النساء للرياضة. لكن العديد من النساء لم يقبلن بذلك. قامت وكالة "أسوشيتد برس" بتصوير بعضهن مع معداتهن الرياضية، دون الكشف عن هوياتهن. في الصورة فريق كرة قدم نسائي سابق في العاصمة كابول.

  • أفغانية ترتدي البرقع وتحمل لوح تزلج في العاصمة الأفغانية كابول

    بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

    تهديد

    هذه المتزلجة الشابة ترتدي البرقع وتحمل لوح التزلج الخاص بها. لم تكتف طالبان بحظر ممارسة جميع الألعاب الرياضية على النساء والفتيات، بل ومنعتهن أيضًا من الوصول إلى المنتزهات وصالات الألعاب الرياضية. ووصل الأمر إلى تخويف النساء اللائي يواصلن ممارسة رياضاتهن، من خلال مكالمات هاتفية تهديدية.

  • أفغانية ترتدي البرقع وقفازات الملاكمة تحمل ميدالياتها وجوائزها

    بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

    آخر بطولة منذ سيطرة طالبان

    نورا لاعبة ألعاب قتالية تبلغ من العمر 20 عامًا. تتذكر اليوم الذي استولت فيه طالبان على كابول، لأنها كانت تشارك وقتها في بطولة بصالة ألعاب رياضية. عندما انتشر خبر وصول طالبان إلى ضواحي العاصمة بين الجمهور، هربت جميع النساء والفتيات من القاعة، كما تقول. وكانت تلك آخر بطولة لها حتى الآن.

  • ملاكمة أفغانية ترتدي البرقع وقفازات الملاكمة

    بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

    "كأنني ميتة"

    نورا مقاتلة مُكافِحة. فقد نشأت في جزء فقير من كابول، وبقيت دائمًا تقاتل وهي تواجه مصاعب الحياة. لكن عندما تعرضت هي وعائلتها للتهديد من قبل طالبان، اضطرت للمغادرة واختبأت لبضعة أسابيع في الولاية التي ينحدر منها والداها. تقول نورا لـ"أسوشيتد برس": "منذ عودة طالبان، أشعر وكأنني ميتة".

  • أفغانية ترتدي البرقع على دراجة

    بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

    تقييد الحركة

    يتم تقييد حركة النساء والفتيات، مثل راكبة الدراجة في الصورة، بشكل منهجي من قبل طالبان. فما عدا منعهن من الالتحاق بالمدارس والجامعات، عليهن تغطية أجسادهن بالكامل في الأماكن العامة. كما تم تقييد عمل النساء خارج المنزل بشدة.

  • لاعبة كرة سلة ترتدي البرقع وتحمل كرة سلة في مكان عام بكابول

    بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

    اللعب انتهى

    ممارسة كرة السلة أيضًا غير واردة بالنسبة لهذه الشابة في كابول. ورغم أن المتحدث باسم "اللجنة الأولمبية الوطنية" في عهد طالبان قد أعلن أنهم يخططون لإقامة منشآت رياضية جديدة لـ"تمكين النساء من ممارسة الرياضة مرة أخرى"، لكن لم يحدث شيء كهذا حتى الآن، ليبقى ذلك التصريح مثل تصريحات مشابهة بخصوص السماح للفتيات بالذهاب إلى المدارس الإعدادية والثانوية. إعداد: فيليب بول/م.ع.ح