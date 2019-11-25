تقرير: تحقيق أمريكي يقول إن هجمات أرامكو جاءت من الشمال

في تقرير مبدئي اطلعت عليه رويترز اليوم الخميس (19 ديسمبر/ كانون الأول 2019) أجرت واشنطن تحقيقا يقول إن إحدى الطائرات المسيرة عبرت موقعا على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الشمال الغربي من موقع الهجوم قبل أن تصيب أهدافها. التقرير خلص إلى أن الهجوم جاء من الشمال على الأرجح، مما يعزز تقييم واشنطن السابق الذي يقول إن إيران كانت وراء الهجوم.

وقال التقرير "عند إضافة هذا لأقصى نطاق ممكن وقدره 900 كيلومتر للطائرة المسيرة، فإنه يرجح بقوة أن يكون مصدر الهجوم إلى الشمال من بقيق"، في إشارة إلى موقع إحدى منشأتي النفط السعوديتين المستهدفتين. وأضاف أن الولايات المتحدة حددت بعض أوجه الشبه بين الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم وطائرة مسيرة تصممها وتنتجها إيران تُعرف باسم أي.آر.إن-05.

لكن التقرير أشار إلى أن ذلك التحليل الذي أجري على حطام الأسلحة لم يكشف بشكل قاطع عن موقع انطلاق الهجوم الذي تسبب في البداية في خفض الإنتاج السعودي من النفط إلى النصف تقريبا.

وقال "حتى تلك اللحظة لم تحدد أجهزة المخابرات الأمريكية أي معلومات من أنظمة الأسلحة التي انتشلت بعد استخدامها في هجمات 14سبتمبر على السعودية تكشف بشكل قاطع عن مصدر الهجوم". وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز إن الأدلة الجديدة تشمل معلومات تم الكشف عن سريتها حديثا.

وفيما تلقي الولايات المتحدة وقوى أوروبية والسعودية بمسؤولية هجمات 14 سبتمبر/ أيلول على إيران، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران المسؤولية عنها، بينما نفت طهران أي ضلوع لها.

الحوثيون أعلنوا عن مسؤوليتهم عن الهجمات، لكن واشنطن وعواصم غربية أخرى اتهمت إيران.

تقرير سابق لرويترز: القيادة الإيرانية وافقت على الهجمات

وذكرت رويترز الشهر الماضي أن القيادة الإيرانية أعطت موافقتها على الهجمات لكنها أحجمت عن المواجهة المباشرة التي قد تتسبب في رد فعل أمريكي مدمر. ووفقا لثلاثة مسؤولين مطلعين على الاجتماعات ومسؤول رابع مقرب من دوائر صنع القرار في إيران اختارت طهران بدلا من ذلك استهداف منشأتي بقيق وخريص في السعودية الحليفة للولايات المتحدة.

ووفقا لتقرير رويترز، قال مصدر في الشرق الأوسط اطلع على تحقيقات أجرتها إحدى الدول عن الهجمات إن موقع انطلاق الهجمات كان قاعدة الأهواز الجوية في جنوب غرب إيران والتي تقع على بعد نحو 650 كيلومترا إلى الشمال من بقيق.

ونقل التقرير عن مصدر في المخابرات الغربية قوله إن بعض الطائرات المسيرة حلقت فوق العراق والكويت في طريقها لشن الهجمات مما منح إيران أسسا معقولة لإنكار ضلوعها في الأمر.

وفي تقرير مماثل الأسبوع الماضي، قالت الأمم المتحدة إنها "غير قادرة على التأكد بشكل مستقل" من أن الصواريخ والطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات على منشأتي النفط السعوديتين في سبتمبر/ أيلول "من أصل إيراني".

ويشار إلى أنه وفي إطار حملتها لممارسة "أقصى ضغوط" على إيران فرضت واشنطن أيضا عقوبات على عشرات الكيانات والشركات والأفراد في محاولة لوقف مصادر العائدات لإيران في خطوة أشار بعض المحللين إلى أنها دفعت طهران للتصرف بشكل أكثر عدائية.

أ.ح/ص.ش (رويترز)