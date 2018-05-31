تقرير: تأييد حكم بالسجن عشر سنوات للناشط الإماراتي أحمد منصور

قال مصدران مطلعان اليوم الاثنين (31 ديسمبر/ كانون الأول 2018) إن محكمة استئناف إماراتية أيدت حكما بالسجن لمدة عشرة أعوام على الناشط البارز أحمد منصور بتهمة انتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافا أن المحكمة أيضا أيدت غرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار) على منصور.

واعتقلت السلطات الإماراتية أحمد منصور، وهو مهندس كهربائي وشاعر، في مارس/ آذار 2017 بتهمة استخدام الانترنت للترويج "لأفكار مغرضة" من شأنها "إثارة الفتنة والطائفية والكراهية"، وحكم عليه في مايو/ أيار 2018.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعتبرت بأن الحكم بسجن منصور يشكل "صفعة شديدة لحرية التعبير" في البلاد، وقالت لين معلوف، الباحثة في برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، عقب صدور الحكم الأولي في مارس عام 2018، إن "منصور يعتبر أحد الأصوات القليلة الناقدة في الإمارات العربية المتحدة، وتعرضه للاضطهاد من شأنه أن يقضي على نشاط حقوق الإنسان في البلاد". وأضافت "فأحمد منصور ما هو إلا سجين رأي تم استهدافه وتمت محاكمته، وحكم عليه بالسجن، بسبب استخدامه فيسبوك وتويتر للمشاركة بأفكاره. وما كان ينبغي أن يُتهم بذلك في المقام الأول، ويجب إطلاق سراحه على الفور الآن ".

وسبق اعتقال أحمد منصور في نيسان/ أبريل 2011 وحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة "شتم" السلطات، وأفرج عنه في وقت لاحق من ذلك العام بعفو رئاسي من الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات.

ص.ش/ ع.ج.م (رويترز)