تقرير: بيليه يعاني من الفشل الكلوي والقلب في "تطور" لمرض السرطان

أعلن مستشفى ساو باولو حيث يعالج أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2022) عن "تطور" في إصابته بالسرطان وحاجته إلى "رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب".

وأوضح الأطباء في بيان تناول صحة بطل العالم ثلاث مرات "يعاني بيليه من تطور مرض الأورام ويتطلب رعاية أكثر شمولاً لعلاج الفشل الكلوي والقلب".

وسيبقى البرازيلي في المستشفى "في غرفة عادية، حيث يتلقى الرعاية اللازمة".

وقبل دقائق قليلة من نشر البيان، أعلنت اثنتان من بنات بيليه ، كيلي ناسيمنتو وفلافيا أرانتس عبر انستغرام أن والدهم سيقضي عيد الميلاد في المستشفى "لقد انتهى في منزلنا عيد الميلاد. قررنا مع الأطباء، أنه لأسباب مختلفة، من الأفضل البقاء هنا، مع كل الرعاية التي تقدمها عائلتنا الجديدة (من مستشفى ألبرت) أينشتاين!!".

وادخل "الملك" بيليه (82 عاماً) إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في 29 تشرين الثاني/نوفمبر لإعادة تقييم علاجه الكيميائي بعد اكتشاف ورم في القولون في أيلول/سبتمبر 2021.

وقد عانى من تدهور حالته الصحية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. ويخضع لعلاجات كيميائية منتظمة منذ تشخيص إصابته بسرطان القولون العام الماضي. كما خضع لعملية جراحية لإزالة الورم في أيلول/سبتمبر 2021، وقضى شهرًا في المستشفى.

ويصنّف الكثيرون إدسون أرانتس دو ناسيمنتو، المعروف ببيليه، على أنه أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور .

بيليه هو اللاعب الوحيد في تاريخ الكرة المستديرة الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، وسجل أكثر من 1000 هدف قبل اعتزاله عام 1977. وفي عام 2020 عادل ميسي الرقم القياسي في عدد الأهداف في صفوف ناد واحد والمسجل باسم الأسطورة البرازيلي بيليه (643 هدفا).

وبرغم عدم ظهور بيليه العلني كثيراً، إلا أنه ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان ينشر بانتظام خلال مونديال قطر، بما في ذلك رسالة دعم ومواساة للنجم البرازيلي نيمار بعد خروج "سيليساو" من البطولة إثر الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح في ربع النهائي.

ع.ج.م/ع.ش (أف ب، رويترز)