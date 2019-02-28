 تقرير: بيريز يستقر على مدرب ريال مدريد الجديد! | عالم الرياضة | DW | 02.03.2019

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عالم الرياضة

تقرير: بيريز يستقر على مدرب ريال مدريد الجديد!

أورد تقرير صحفي أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز استقر على هوية مدرب "الأبيض الملكي" في المرحلة القادمة. بيريز يرى أن الفريق بحاجة إلى مدرب يضخ دماء جديدة في الفريق ويعيد قطار "الميرنغي" إلى سكته الصحيحة.

Jose Mourinho (picture-alliance/PA Wire/M. Rickett)

جوزيه مورينيو، صورة من الأرشيف.

منذ رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن تدريب ريال مدريد نهاية الموسم الماضي، يعاني "الأبيض الملكي" من تراجع واضح في المستوى، إذ ودع الفريق كأس ملك إسبانيا على يد غريمه التقليدي برشلونة، فضلاً عن ذلك يبتعد ريال مدريد بفارق 9 نقاط كاملة عن النادي الكتالوني متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحاول مدرب ريال مدريد المؤقت سانتياغو سولاري الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم الفريق الكروي، فيما تشير تقارير صحفية إلى أن سولاري لن يستمر في منصبه في الموسم القادم.

مختارات

بينما يُواصل ريال مدريد رحلة البحث عن ربان جديد لسفينة "الميرنغي" خلفاً للمدرب المُقال جولين لوبيتيغي، رفض مدربون كبار مهمة الإشراف على تدريب "الأبيض الملكي" رغم مكانة الفريق الإسباني الكبيرة في عالم الساحرة المستديرة. (01.11.2018)

يخطط رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز إلى تعزيز كتيبة "الأبيض الملكي" بأسماء كروية وازنة في فترة الانتقالات الصيفية. بيريز لن يتردد في فتح خزائنه من أجل تحقيق سيناريو "مجنون" يسيطر على تفكيره منذ عدة شهور. (07.02.2019)

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "لو 10 سبورت" أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد استقر على مدرب "الميرنغي" بداية من الموسم المقبل. وأضاف الموقع الفرنسي أن بيريز يريد إسناد مهمة تدريب الفريق إلى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ودرب جوزيه مورينيو ريال مدريد في الفترة الممتدة بين 2010 و 2013، فقد ارتبط المدرب البرتغالي بعلاقة قوية مع فلورنتينو بيريز، الذي أبدى في أكثر من مرة إعجابه الشديد بقدرات مورينيو التدريبية وشخصيته القوية خارج وداخل المستطيل الأخضر.

وتابع نفس المصدر أن فلورنتينو بيريز يريد إعادة بناء فريق جديد يستطيع الوقوف على منصات التتويج في المواسم القادمة، إذ يرى رئيس "الميرنغي" أن المدرب البرتغالي هو القادر على قيادة الفريق في المرحلة القادمة.

ولن يتردد مورينيو- في حال موافقته على تدريب ريال مدريد- على اتخاذ قرارات كبيرة على غرار التخلص من بعض اللاعبين، الذين تراجع مستواهم بشكل كبير على المستطيل الأخضر أو تعزيز كتيبة الفريق بلاعبين يتماشون مع طريقة لعب المدرب البرتغالي مورينيو.

الجدير ذكره أن جوزيه مورينيو، تعرض للإقالة قبل شهور من تدريب مانشستر يونايتد، وذلك بسبب نتائج الفريق المخيبة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ومشاكله العلنية مع بعض نجوم "الشياطين الحمر".

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

لم تهنأ جماهير الريال كثيرا بكتابة فريقها التاريخ كأول ناد يفوز بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحالي للمرة الثالثة على التوالي، فقد فاجأ زيدان الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. محطات صنعت نجاحات زيدان مع ريال مدريد. (02.06.2018)  

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