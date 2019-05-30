 تقرير: بومبيو يشعر بالقلق من شكوك محتملة إزاء ″صفقة القرن″ | أخبار | DW | 03.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تقرير: بومبيو يشعر بالقلق من شكوك محتملة إزاء "صفقة القرن"

كشفت تقارير صحفية بأن وزير الخارجية الأميركي يشعر بالقلق من احتمال أن تقابَل "صفقة القرن" بتشكيك وتُعتبر "غير قابلة للتطبيق". فيما أقر كوشنر باستحقاق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، لكنه لم يصل إلى حد تأييد إقامة دولة لهم.

Israel Tel Aviv Mike Pompeo bei Benjamin Netanjahu (picture-alliance/AA/GPO/H. Zach)

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن تصريحات لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بأن الأخير يشعر بالقلق من احتمال أن تقابَل خطة السلام للشرق الأوسط التي أعدها صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتشكيك وتعتبر "غير قابلة للتطبيق".

وتكشف تصريحات بومبيو التي أدلى بها في لقاء خاص مع "مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية" ونقلتها صحيفة واشنطن بوست أولا، أنه حتى داعمي الخطة الأميركية يتوقعون أن ينظر إلى هذه  الخطة لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين بتشكيك عميق.

ونقلت الصحيفة عن تسجيل لحديث بومبيو في هذا الاجتماع أن "الخطة يمكن أن ترفض". "قد يقول البعض في نهاية المطاف +إنها لا تتضمن شيئا جديدا خاصا وهذا لا يناسبني+  و+ إنها تتضمن أمرين جيدين وتسعة أمور سيئة لذلك لست معنيا+ بها".

واعترف بومبيو بأن الخطة تميل لمصلحة إسرائيل، لكنه عبر عن أمله في أن تتم دراستها. وقال "أتقهم لماذا يعتبر الناس أنه اتفاق يمكن أن يحبه الإسرائيليون وحدهم". وتابع "أتفهم هذه النظرة لكن آمل أن يتم إفساح المجال للإصغاء".

وستكشف الجوانب الاقتصادية من هذه الخطة التي تهدف إلى تسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين في مؤتمر ينظم في المنامة في 25 و26 حزيران/يونيو.

 

وفي ذات السياق قال جاريد كوشنر مستشار، البيت الأبيض وأحد مصممي ما بات يعرف بـصفقة القرن" في مقابلة بُثت الأحد إن الفلسطينيين يستحقون "تقرير المصير" ولكنه لم يصل إلى حد تأييد إقامة دولة فلسطينية وأبدى عدم تأكده من قدرتهم على حكم أنفسهم.

مشاهدة الفيديو 23:44

مسائية DW: هل تبدأ "صفقة القرن" من المنامة؟

وتفادي كوشنر مرة أخرى القول صراحة ما إذا كانت الخطة، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن، ستتضمن حلا يقوم على وجود دولتين والذي يمثل أساس السياسة الأمريكية منذ عشرات السنين ويدعو لإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية. ولكنه قال " أعتقد أنه يجب أن يحصلوا على حق تقرير المصير. سأترك التفاصيل إلى أن نعلن الخطة الفعلية".

وسئل كوشنر عما إذا كان يعتقد أن بإمكان الفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم دون تدخل إسرائيلي فقال " هذا سؤال جيد جدا. هذا أمر علينا أن ننتظر لنراه. الأمل أن يصبحوا قادرين، بمرور الوقت، على الحكم".

وقاطعت القيادة الفلسطينية جهدا دبلوماسيا أشاد به ترامب بوصفه "صفقة القرن". وعلى الرغم من قيام كوشنر بإعداد هذه الخطة منذ عامين تحت ستار من السرية يرى الفلسطينيون وبعض المسؤولين العرب

أنها منحازة بشدة لصالح إسرائيل وتحرم الفلسطينيين من إقامة دولة لهم. وقالت السلطة الفلسطينية إنها لن تحضر مؤتمرا للاستثمار يعقد في البحرين أواخر يونيو حزيران برعاية الولايات المتحدة حيث من المتوقع كشف النقاب عن الجزء الاقتصادي من الخطة.

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، رويترز)

  • Mohammed bin Salman (picture-alliance/dpa/SPA)

    الدول العربية... أحداث ساخنة في رسم عام 2019

    "الأمير الساحر" وشبح خاشقجي

    على الرغم من وجود دليل قاطع، إلا أن قتل جمال خاشقجي التصق بمحمد بن سلمان، لهذا سيكون هذا العام حاسماً بالنسبة له لتحسين صورته بالخارج. ولي العهد السعودي سيسعى جاهداً لاسترجاع لقب "الأمير الساحر" الذي روج له خلال الربع الأول من السنة الفارطة حين أدخل إصلاحات كثيرة لبلده. وحسب موقع صحيفة "شبيغل" فإن الأمير سيبقى معارضاً لإيران.

  • Der syrische Präsident Assad gibt Interview zu dänischen TV-Sender Der syrische Präsident Assad gibt Interview zu dänischen TV-Sender Der syrische Präsident Assad gibt Interview zu dänischen TV-Sender (Picture-Alliance/Epa/Sana)

    الدول العربية... أحداث ساخنة في رسم عام 2019

    "الديكتاتور" الأسد؟

    في صيف عام 2019، سيمر 19 عاماً على رئاسة بشار الأسد لسوريا. ورغم الحرب في البلاد ووجود معارضين كثر للرئيس إلا أنه ما يزال في منصبه السياسي بفضل التدخلات العسكرية لروسيا وإيران. وفي هذا العام، سيكون الأسد أمام مهمة إيجاد رعاة لتمويل إعادة إعمار الدولة المدمرة التي يتم فيها انتهاك لحقوق الإنسان على مرأى الجميع.

  • Jemen Krieg l Stadt Hodeidah (Reuters/K. Abdullah)

    الدول العربية... أحداث ساخنة في رسم عام 2019

    في اليمن.. الكارثة مستمرة

    معاناة اليمن واليمنيين جعلت البلد يعيش "أسوأ كارثة إنسانية" على الإطلاق العام الماضي، ويبدو أن الأمر لن يتغير في البلاد التي تشهد حرباً مستمرة وتدهوراً حسب ما تُشير له مجلة فورين بوليسي الأمريكية، إذ قالت الصحيفة إن اليمن سيشهد أكبر كارثة إنسانية وستتدهور الأحوال به أكثر إن لم تجد الأطراف المتنازعة حلاً في أقرب وقت.

  • Essebsi und Ghannouchi sprechen im Parlament (picture-alliance/dpa/Messara)

    الدول العربية... أحداث ساخنة في رسم عام 2019

    تونس.. انتخابات كسر عظم

    ستكون تونس على موعد مع الانتخابات هذا العام. 2019 ستكون شاهدة على معارك سياسية تُخاض قبل وأثناء الانتخابات التشريعية والرئاسية. مراقبون يرجحون سوء الأوضاع في البلد وسعي أطراف عدة لإلحاق هزيمة بحركة النهضة، التي يرجع البعض الأخر تقدمها في المحطات الانتخابية.

  • Westjordanland Kundgebung 2011 (picture-alliance/dpa/M. Saber)

    الدول العربية... أحداث ساخنة في رسم عام 2019

    هل يقبل الفلسطينيون "صفقة القرن"؟

    يعمل فريق أميركي منذ قدوم ترامب على إعداد خطّة السلام، أو "صفقة القرن". الصفقة يعلق عليها البعض أملهم في كونها حلاً للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. ويزعم محللون أن الصفقة تحظى بدعم سري من دول عربية. وبعض التسريبات تذهب إلى أن الصفقة ستلغي ما كان يسمى "قضايا الوضع النهائي"، أي القدس، وتفكك المستوطنات، بالإضافة إلى ترتيبات أخرى تخصّ قطاع غزة ومناطق في الضفة الغربية.

  • Ägyptens Präsident al-Sisi für zweite Amtszeit vereidigt (picture-alliance/Xinhua/MENA)

    الدول العربية... أحداث ساخنة في رسم عام 2019

    مصر.. تقارير متضاربة!

    صدرت مجموعة من التقارير والدراسات المتناقضة بخصوص الوضع في مصر خلال 2019. فقد قالت المجموعة المالية "هيرميس" إن الاقتصاد المصري سيكون أكثر تماسكاً وتنافسية بين الأسواق الناشئة. كشف تقرير أمريكي لمركز "تجنب أعمال الإبادة الجماعية" التابع لـ"متحف واشنطن لذكرى الهولوكوست اليهودي"، صنف مصر من بين أكثر بلدان العالم باحتمالات وقوع أحداث عنف تصل للإبادة الجماعية.

  • Wahlen Algerien 2014 Bouteflika gibt seine Stimme ab (Reuters)

    الدول العربية... أحداث ساخنة في رسم عام 2019

    الجزائر والرئيس الـ"مُقعد"!

    في 2018، حاولت بعض الأطراف الترويج للرئيس المُقعد عبد العزيز بوتفليقة والدعوة إلى ولاية خامسة يُكمل من خلالها عقدين في الرئاسة. غير أن المعارضة رفضت الخطوة بشدة. الجزائر قد تحسم النتيجة في أبريل/ نيسان 2019، حيث ستُجرى الانتخابات الرئاسية الجزائرية. اعتماد البلاد على عائدات النفط يجعل مراقبين كُثر يقولون إن الأمر سيزيد من حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد خلال 2019.

  • Omar al-Baschir ARCHIV (Reuters)

    الدول العربية... أحداث ساخنة في رسم عام 2019

    البشير أم السودانيون؟

    يرجح بعض المراقبين أن مقاليد الحكم بدأت بالانفلات من يد عمر البشير. السودان يغلي بالاحتجاجات هذه الأيام، وهو ما يمكن أن يزيح الرئيس الذي مكث على كرسيه قرابة 3 عقود. 2019 قد تميل فيها كفة النصر للسودانيين ليبدؤوا حقبة دون البشير الذي كان ينوي مرة أخرى الترشح في 2020. مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

انتخابات جديدة في إسرائيل – تأجيل آخر لطرح "صفقة القرن"؟

التقى ثلاثة لاعبين مهمين في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط التي طال انتظارها في القدس لكنهم لم يقدموا أي تلميحات بشأن ما إذا كان طرح الخطة سيؤجل مجددا بسبب الاضطرابات السياسية في إسرائيل. (30.05.2019)  

البيت الأبيض يبدأ بالكشف عن الجانب الاقتصادي من "صفقة القرن"

أعلن البيت الأبيض عن خطط لإقامة "ورشة عمل اقتصادية" لتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، وذكر أنه يمكن تحقيق هذه الخطط من خلال اتفاق سلام في الشرق الأوسط. غير أن الفلسطينيين أكدوا أنهم لم يستشاروا في الأمر. (20.05.2019)  

الأردن - لماذا كل هذا الرفض لـ "صفقة القرن"؟

لايزال الأردن يبدي رفضاً شديداً لكثير من التفاصيل المتعلقة بما عرف إعلامياً بــ "صفقة القرن" على الرغم من الكثير من الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارس بحقه. فما سبب الرفض الأردني؟ وإلى أي أوراق يستند الأردن في ذلك؟ (30.05.2019)  

الدول العربية... أحداث ساخنة في رسم عام 2019

عاش فيه العالم العربي أحداثاً سياسية جسيمة ومر بظروف اقتصادية صعبة خلال العام 2018، غير أن عدة ملفات مفتوحة ما تزال بانتظار العرب في 2019. DW عربية تستعرض لكم أبرزها في هذه الجولة المصورة. (05.01.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائية DW: هل تبدأ "صفقة القرن" من المنامة؟  

مواضيع ذات صلة

Jerusalem Jared Kushner &Jason Greenblatt bei Netanjahu

انتخابات جديدة في إسرائيل – تأجيل آخر لطرح "صفقة القرن"؟ 30.05.2019

التقى ثلاثة لاعبين مهمين في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط التي طال انتظارها في القدس لكنهم لم يقدموا أي تلميحات بشأن ما إذا كان طرح الخطة سيؤجل مجددا بسبب الاضطرابات السياسية في إسرائيل.

Jordanien | Trump-Berater Jared Kushner reist in den Nahen Osten

الأردن - لماذا كل هذا الرفض لـ "صفقة القرن"؟ 30.05.2019

لايزال الأردن يبدي رفضاً شديداً لكثير من التفاصيل المتعلقة بما عرف إعلامياً بــ "صفقة القرن" على الرغم من الكثير من الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارس بحقه. فما سبب الرفض الأردني؟ وإلى أي أوراق يستند الأردن في ذلك؟

Israel Donald Trump & Benjamin Netanjahu

كوشنر: خطة السلام ستتجنب ذكر حل الدولتين وستكرس القدس عاصمة لإسرائيل 03.05.2019

قال جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض إن خطة السلام في الشرق الأوسط التي يعكف على وضعها ستكون "نقطة بداية جيدة" لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدا أن خطته ستتجنب ذكر "حل الدولتين".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  