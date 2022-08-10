تقرير: بومبيو كان الهدف الثاني لـ"مؤامرة اغتيال إيرانية"

كشف مصدر مطلع على التحقيقات أن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو كان هدفاً لـ"مؤامرة الاغتيال الإيرانية"، وهو ما أكده مصدر مقرب من بومبيو الذي قال إن "الوظيفة الثانية" (بعد جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق لترامب) كانت تشير إلى الوزير السابق بومبيو.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس (11 أغسطس/آب 2022) عن المصدر المقرب من بومبيو القول إن وزارة العدل أبلغته مباشرة الأربعاء الماضي بأنه كان الهدف الثاني لـ"مؤامرة اغتيال" تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وبحسب مورجان أورتاغوس، الذي شغل منصب المتحدث باسم وزارة الخارجية خلال فترة ولايته، فقد كان وزير الخارجية في عهد ترامب مايك بومبيو هو الهدف الثاني. ولم تعلق وزارة العدل الأمريكية على هذه الأنباء.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت الثلاثاء توجيه اتهامات جنائية لعضو في الحرس الثوري الإيراني بدعوى محاولته تدبير اغتيال جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض.

ويقول المدعون إن شهرام بورصافي، وهو مواطن إيراني يبلغ من العمر 45 عاماً وعضو في الحرس الثوري الإيراني، حاول دفع 300 ألف دولار لشخص في الولايات المتحدة لقتل بولتون.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن بورصافي لم يعتقل ولا يزال طليقاً.

وقالت وزارة العدل في بيان إن شهرام بورصافي (45 عاما) المعروف أيضا باسم مهدي رضائي، عرض دفع 300 ألف دولار لأشخاص في الولايات المتحدة لقتل بولتون، انتقاماً على الارجح لاغتيال الولايات المتحدة القيادي الكبير في الحرس قاسم سليماني في كانون الثاني/يناير 2020.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني مساء الأربعاء الاتهامات الأمريكية بشأن التخطيط لاغتيال بولتون، وقال إن "فبركة السيناريوهات من قبل السلطات القضائية الأمريكية فيما يتعلق بعناصر مفلسة سياسياً وعديمة القيمة مثل بولتون ونسج الأساطير البالية أصبح نهجاً متكرراً في النظام القضائي الأمريكي".

يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه إيران نصاً مقترحاً في محادثات فيينا لإحياء اتفاق 2015 الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية.

ع.ح./ع.ج.م. (ا ف ب، د ب أ)