تقرير: برلين تدرس تسليم صواريخ كروز إلى أوكرانيا

أفادت تقارير إعلامية أن الحكومة الألمانية تدرس طلب أوكرانيا الحصول على صواريخ كروز ألمانية من طراز "تاوروس". وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن الحكومة الألمانية تدرس كيف يمكن لبرلين تزويد أوكرانيا بـ"تاوروس" من مخزونات الجيش الألماني خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحت المجلة أن هناك محادثات تُجرى حول هذا الشأن بين وزارة الدفاع وقطاع تصنيع الأسلحة. وذكرت بوابة "تي أونلاين" الإخبارية أمس الخميس استناداً إلى مصادر في الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن الحكومة الألمانية تعتزم الإعلان "قريباً" عن تسليم صواريخ "تاوروس" لأوكرانيا.

وذكرت "دير شبيغل" أيضاً أن وزارة الدفاع طلبت من الشركة المصنعة لـ"تاوروس" إدخال قيود على برمجة الاستهداف في الصواريخ. وبحسب المجلة، فإن المستشار الألماني أولاف شولتس يريد عبر هذه التعديلات التقنية الحيلولة دون استخدام أوكرانيا الصواريخ طويلة المدى في شن هجمات على الأراضي الروسية.

إسقاط طائرة مسيرة غرب موسكو

قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية أسقطت اليوم الجمعة طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحلق نحو هدف غير محدد في موسكو، في أحدث واقعة ضمن سلسلة من هجمات الطائرات المسيرة على العاصمة الروسية.

وفي وقت سابق أغلقت السلطات الروسية مطاري فنوكوفو وكالوجا على بعد حوالي 150 كيلومتراً من جنوب غرب العاصمة بسبب الاشتباه في تحليق طائرة مسيرة. وأعيد فتح المطارين في وقت لاحق.

وقالت الوزارة في بيان "... تم إحباط محاولة من جانب النظام في كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على منشأة في موسكو"، مضيفة أن الطائرة المسيرة تحطمت وسقطت في غابة غربي موسكو.

سماع دوي انفجارات في كييف

وفي العاصمة الأوكرانية سُمع دوي عدة انفجارات اليوم الجمعة بعد أن أصدرت السلطات تحذيراً من غارات جوية في جميع أنحاء البلاد. وطلب فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف من السكان البقاء في الملاجئ. وقال مسؤولون في كييف إن الدفاعات الجوية تؤدي مهامها، وذكرت القوات الجوية أن روسيا أطلقت صواريخ فرط صوتية على منطقة كييف.

وكتب كليتشكو على تيليغرام "هناك انفجارات في المدينة. ابقوا في الملاجئ". وأفاد كليتشكو بتناثر شظايا صاروخ على مستشفى للأطفال في المدينة، ولكن دون حدوث إصابات أو خسائر. وسمع مراسلون لرويترز دوي عدة انفجارات في العاصمة، ولكنهم لم يتمكنوا من التحقق من مواقعها.

اعتراض صواريخ كينجال الروسية

وأعلنت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف أن الدفاعات المضادة للطائرات أسقطت صواريخ كينجال الروسية- سرعتها تفوق سرعة الصوت- والتي استهدفت كييف. وسُمع دوي نحو ستة انفجارات ناتجة عن اعتراض الدفاعات الجوية للصواريخ صباح اليوم الجمعة. وقالت السلطات إن حطام الصواريخ سقطت على أرض مستشفى أطفال، وفوق سطح منزل خاص في إحدى مقاطعات شمال كييف. ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.

ع.ش/خ.س (د ب أ، رويترز)