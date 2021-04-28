 تقرير: برشلونة يعاود المحاولة من أجل نيمار | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 03.05.2021

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رياضة

تقرير: برشلونة يعاود المحاولة من أجل نيمار

مرة أخرى، يعاود برشلونة محاولاته لضم نيمار إلى صفوفه، يأتي ذلك رغم أن اللاعب أعرب في العديد من المناسبات أنه "سعيد" مع فريقه، لكن السبب متعلق بشخص ثالث له الكلمة "الفصل" على ما يبدو في مستقبل نيمار.

Champions League | Viertelfinale Rückspiel - Paris St. Germain gegen Bayern München

يبدو أن محاولات برشلونة في الظفر بخدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا دخلت حلقة جديدة، بل ورسمية، وفق محطة „RAC1" الإذاعية التي أعلنت أن الفريق الكاتالوني "اتصل رسميا بباريس سان جيرمان من أجل نيمار".

نيمار الذي حمل قميص البارسا ما بين عامي 2013 و2017، انتقل إلى المدافع عن اللقب الفرنسي بصفقة قدرت بحدود 222 مليون يورو. وعقده الحالي ممتد إلى غاية نهاية موسم 2022.

مختارات

تحولت التصريحات النارية للنجم البرازيلي نيمار الذي أكد فيها رغبته الجارفة في اللعب مجددا مع زميله السابق في برشلونة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الى مادة دسمة تناولتها الصحف الاسبانية بإسهاب ووصفتها بـ "بالقنبلة".

بدأ الأمر بتقارير صحفية أكدت أن نيمار يخطط لحفل ضخم في منزله في رأس السنة، في وقت يضرب فيه فيروس كورونا البرازيل بقوة. وبعد تدخل السلطات البرازيلية، وموجة من الانتقادات، جاء رد اللاعب عبر لقطات مصورة من بيته.

قبل أيام فجر نيمار دا سيلفا "قنبلة" من العيار الثقيل بعد تأكيده رغبته اللعب مجدداً مع أسطورة برشلونة ليونيل ميسي. تصريحات النجم البرازيلي تمهد الطريق أمام انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان في "الميركاتو" الصيفي القادم.

وكان نيمار يحلم بنيل لقب دوري الأبطال مع باريس سان جيرمان وكاد أن يصل إلى مبتغاه في نهائي الموسم الماضي، لولا العملاق البافاري الذي انقض في نهاية المطاف على اللقب. وقد يواجه المهاجم البرازيلي هذا الموسم ذات الحسرة، إذا ما اصطدمت طموحاته وطموحات فريقه بصخرة مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة بيب غوارديولا في المنافسة على بطاقة التأهل إلى نهائي المسابقة. فكتيبة غوارديولا فازت في إياب نصف النهائي بهدفين مقابل هدف، وذلك أمام الجمهور الباريسي، وسوف تقام مباراة الإياب يوم غد الثلاثاء (الرابع مايو/ شباط 2021).

ومن المؤكد أن لقب الأبطال الغائب عن رزمانة نيمار سيكون من أحد المحفزات التي قد تجعل نيمار يفكر مجددا ببرشلونة، رغم أنه بداية هذا العام أظهر في أكثر من مناسبة أنه "باقٍ" مع فريقه وأن باريس تروقه. وتزامن تصريحاته مع إبداء إدارة جيرمان الرغبة في تجديد عقد المهاجم البرازيلي.

في المقابل ذكرت المحطة الإذاعية الكاتالونية، أن تحرك إدارة برشلونة من أجل التعاقد مع نيمار، هو بهدف الإيفاء بأحد الشروط التي وضعها ليونيل ميسي من أجل تجديد عقده المنتهي نهاية الموسم، والذي يكمن في التعاقد مع زميله نيمار.

و.ب/ ا.ف

 

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