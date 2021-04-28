تقرير: برشلونة يعاود المحاولة من أجل نيمار

يبدو أن محاولات برشلونة في الظفر بخدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا دخلت حلقة جديدة، بل ورسمية، وفق محطة „RAC1" الإذاعية التي أعلنت أن الفريق الكاتالوني "اتصل رسميا بباريس سان جيرمان من أجل نيمار".

نيمار الذي حمل قميص البارسا ما بين عامي 2013 و2017، انتقل إلى المدافع عن اللقب الفرنسي بصفقة قدرت بحدود 222 مليون يورو. وعقده الحالي ممتد إلى غاية نهاية موسم 2022.

وكان نيمار يحلم بنيل لقب دوري الأبطال مع باريس سان جيرمان وكاد أن يصل إلى مبتغاه في نهائي الموسم الماضي، لولا العملاق البافاري الذي انقض في نهاية المطاف على اللقب. وقد يواجه المهاجم البرازيلي هذا الموسم ذات الحسرة، إذا ما اصطدمت طموحاته وطموحات فريقه بصخرة مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة بيب غوارديولا في المنافسة على بطاقة التأهل إلى نهائي المسابقة. فكتيبة غوارديولا فازت في إياب نصف النهائي بهدفين مقابل هدف، وذلك أمام الجمهور الباريسي، وسوف تقام مباراة الإياب يوم غد الثلاثاء (الرابع مايو/ شباط 2021).

ومن المؤكد أن لقب الأبطال الغائب عن رزمانة نيمار سيكون من أحد المحفزات التي قد تجعل نيمار يفكر مجددا ببرشلونة، رغم أنه بداية هذا العام أظهر في أكثر من مناسبة أنه "باقٍ" مع فريقه وأن باريس تروقه. وتزامن تصريحاته مع إبداء إدارة جيرمان الرغبة في تجديد عقد المهاجم البرازيلي.

في المقابل ذكرت المحطة الإذاعية الكاتالونية، أن تحرك إدارة برشلونة من أجل التعاقد مع نيمار، هو بهدف الإيفاء بأحد الشروط التي وضعها ليونيل ميسي من أجل تجديد عقده المنتهي نهاية الموسم، والذي يكمن في التعاقد مع زميله نيمار.

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