 تقرير: بدء تطبيق برنامج إعادة أطفال عناصر ″داعش″ إلى ألمانيا | أخبار | DW | 07.12.2018

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أخبار

تقرير: بدء تطبيق برنامج إعادة أطفال عناصر "داعش" إلى ألمانيا

بدأت الحكومة الاتحادية في ألمانيا تنفيذ برنامج إعادة أطفال عناصر "داعش" الألمان المدانين المسجونين في العراق، حسب ما كشفت مجلة دير شبيغل. وكشفت وزارة الخارجية الألمانية عن ترتيبات استقبال نحو اثني عشر من هؤلاء الأطفال.

Mossul Irak Zerstörung Aufbau (picture-alliance/dpa/F. Dana)

عثرت وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية على أقارب في ألمانيا سيتولون رعاية اثني عشر طفلاً  تم اتخاذ القرار بإعادتهم إلى البلاد، حسب ما كشفت مجلة دير شبيغل الألمانية واسعة الانتشار في تقرير بعددها الجديد. ومن المقرر أن يسافر الأقارب المشار إليهم إلى العراق ليعودوا بالأطفال الذين ولد أغلبهم بعد افتراق والديهم إلى ألمانيا.

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" يجند تنظيم "الدولة الإسلامية" أطفالا لا تتجاوز أعمارهم تسع سنوات في الموصل، حسب وكيل وزارة التنمية والتعاون الدولي الألمانية، ويأتي ذلك في وقت يشتد فيه الخناق على التنظيم الإرهابي سواء في الموصل أو في الرقة. (07.11.2016)

كان الأطفال أكثر من عانى في ظل احتلال "داعش" للموصل ومن ثم في معركة طرد التنظيم من المدينة؛ إذ أصيب الكثير منهم بسوء التغذية ووقعوا ضحية للأزمات النفسية من جراء ما عايشوه. (27.07.2017)

لم يستخدم أطفال مدينة الموصل خلال الاحتفال بعيد الفطر ألعاباً بلاستيكية مشابهة لأسلحة في سبيل طي صفحة العنف التي خلفها تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي ودفعت ثمنه المدينة وسكانها طوال ثلاث سنوات. (15.06.2018)

وكعينة اختبار لهذه العملية، فقد طارت إحدى السيدات في 29 تشرين الأول/ اكتوبر هذا العام إلى العراق، لتصطحب معها إلى ألمانيا ثلاثة أولاد أعمارهم بين عام وأربعة أعوام، بعد أن حُكم على أمهم "هايدي أو." بالسجن مدى الحياة باعتبارها من عناصر "الدولة الإسلامية" في العراق. وسترعى دائرة الشباب في ألمانيا العائلة الجديدة.

وطبقا للتقرير، فإنّ هايدي الألمانية ذات الأصل التركي التي كانت تقيم في بريمن قد هاجرت عام 2014 إلى المنطقة التي أطلق عليها "الدولة الإسلامية" مع زوجها آنذاك. هذا علاوة على طفلين مازالا مع أمهما في السجن، هذه الأم كانت "أخت هايدي" آنذاك . وقد تقرر أن بوسع الطفلين أيضا السفر إلى ألمانيا. ويقدر عدد الأطفال الألمان الذين ما زالوا يقبعون مع أهلهم في سجون العراق بنحو 50 طفلاً، طبقا لتقرير دير شبيغل.

مدير شرطة بريمن دانيال هاينكه كشف للمجلة أنّ السلطات سوف تتولى الإشراف على عودة الأطفال المشار إليهم "ليس للحيلولة دون تعبئتهم كمتطرفين، بل باعتبارهم ضحايا لأفعال والديهم، ونحن نظن أن كثيرا منهم مروا بظروف وأوقات صعبة وهم بحاجة إلى مساعدة".

م.م/ ع.ج (أ ف ب)

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