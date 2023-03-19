تقرير: بايرن يقيل ناغلسمان وتوخل الأوفر حظا لخلافته

أفاد تقرير لصحيفة بيلد الألمانية الشعبية الواسعة الانتشار مساء اليوم الخميس (23 مارس/ آذار 2023) أن بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أقال يوليان ناغلسمان ليرحل عن منصب المدير الفني للفريق بشكل فوري.

وأشارت "بيلد" في تقريرها إلى أنه يتردد أن توماس توخل المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، هو المرشح الأوفر حظا لتولي المنصب خلفا لناغلسمان.

وكان توخل (49 عامًا) قد فاز بدوري أبطال أوروبا مع نادي تشيلسي، لكن تم إنهاء تعاقده بعد البداية الضعيفة للنادي في سبتمبر/ أيلول 2022.

فاز توخل مع تشيلسي الإنجليزي بدوري أبطال اوروبا.

وبحسب الخبراء فقد لعب النادي البافاري مع ناغلسمان أسوأ موسم له في الدوري الألماني منذ 11 عامًا. ويوم الأحد، خسربايرن ميونيخ أمام باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدف وبالتالي تراجع إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني "بوندسليغا" خلف بوروسيا دورتموند.

وانتقد المدير الرياضي للنادي حسن صالح حميديتش اللاعبين علناً بعد الهزيمة أمام ليفركوزن قائلاً إنهم يفتقرون إلى العقلية والالتزام.

وكان على ناغلسمان أن يتعامل مع العديد من المشكلات المحيطة بالفريق بالإضافة إلى المشاكل الرياضية.

وجاء ناغلسمان إلى نادي بايرن ميونيخ في موسم 2021/22 قادماً من منافسه في الدوري لايبزيغ. وفي عامه الأول، تمكن من الفوز بلقب الدوري، لكن تم إقصاؤه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بشكل مفاجئ من قبل فياريال الإسباني الذي لم يكن في أفضل حالاته.

ع.ح./ا.ح. (س.ي.د، د ب أ)