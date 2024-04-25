تقرير: الكشف عن هوية مدرب بايرن ميونيخ القادم!

يبدو أن مسلسل اختيار مدرب فريق بايرن ميونيخ القادم قد وصل إلى نقطة النهاية. تقارير صحفية تكشف عن هوية ربان سفينة الفريق البافاري، الذي ينتظره عمل كبير لإعادة عملاق ألمانيا إلى المسار الصحيح بعد موسم مخيب للآمال.

كشف موقع "شبورت" الألماني أن إدارة بايرن ميونيخ استقرت على رالف رانغنيك كمدرب للفريق البافاري بداية من الموسم القادم خلفا لتوماس توخيل، الذي سيرحل عن الفريق بمجرد إسدال الستار عن الموسم الحالي.

ولفت موقع "شبورت" إلى أن هناك إجماعا داخل إدارة بايرن ميونيخ على إعطاء مهمة تدريب الفريق لرالف رانغنيك، والذي يقوم حاليا بتدريب منتخب النمسا، وقدم معه مستويات أكثر من رائعة.

وأردف المصدر ذاته أن الإدارة تواصلت بالفعل مع رالف رانغنيك من أجل جس نبضه بخصوص تدريب بايرن ميونيخ. وأضاف أن رانغنيك سيتولى أيضا قيادة تخطيط الفريق على أمل العودة به إلى مساره الصحيح.

وأشار "شبورت" إلى أن إدارة بايرن ميونيخ تُكثف من المناقشات بخصوص مدرب الفريق القادم، حيث لا تريد الإدارة إضاعة الوقت لاسيما وأن الموسم القادم يحتاج إلى عملية تخطيط وحسم في عدة ملفات، بينها من سيغادر الفريق من اللاعبين ومن سيبقى.

وتابع المصدر ذاته أنه لا يُعرف بعد كيف سيتعامل بايرن ميونيخ مع الاتحاد النمساوي لكرة القدم، خاصة وأن لمسة رانغنيك واضحة للغاية على المنتخب. وأضاف أن كل المؤشرات تدل على أن رالف رانغنيك سيكون هو المدرب القادم لبايرن ميونيخ.

من جهة أخرى، أقر رالف رانغنيك بوجود محادثات للإشراف على تدريب بايرن ميونيخ. وأوضح رانغنيك في مقابلة مع قناة "90 دقيقة" المحلية أنه يركز حاليا على تدريب منتخب النمسا في كأس الأمم الأوروبية، التي تحتضنها ألمانيا صيف السنة الحالية.

بيد أن مدرب مانشستر يونايتد السابق لم يكشف بعد إن كان سيقبل عرض بايرن ميونيخ أم سيرفضه.

يشار إلى أن رالف رانغنيك يحظى بمكانة خاصة في تاريخ كرة القدم الألمانية الحديث بفضل عمله كمدرب ومدير رياضي. وأشرف رانغنيك (65 عاما) على تدريب عدة فرق ألمانية منها هانوفر، شالكه، هوفنهايم. كما درب مانشستر يوناتيد الإنجليزي.