 تقرير: العمري التقط صورة سلفي أمام منزل ميركل قبل تنفيذ هجومه | أخبار | DW | 24.10.2019

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أخبار

تقرير: العمري التقط صورة سلفي أمام منزل ميركل قبل تنفيذ هجومه

أفادت مصادر صحفية بأنها حصلت على صور شخصية "سيلفي" للإرهابي التونسي أنيس العمري قام بالتقاطها لعدة أماكن قبل تنفيذ عملية الدهس في برلين عام 2016. لكن اللافت في الأمر أن التحقيقات لم تأت على ذكر المسألة.

Fahndungsfotos des gesuchten Tunesiers Anis Amri (picture alliance/dpa/A. Dedert)

كشفت مؤسسة برلين براندنبورغ برودكاستينغ (rbb) إلى جانب برنامج "كونتراست" الذي تبثه القناة الألمانية الأولى (ARD)، حصولهما على صور سيلفي لا تستبعد بأن الإرهابي التونسي أنيس العمري الذي نفذ هجوم الدهس في برلين عام 2016 ربما كان يفكر في مواقع أخرى لاستهدافها بعمليات إرهابية، مثل منزل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وكاتدرائية برلين.

وخلص التحقيق الاستقصائي للمؤسستين الإعلاميتين، إلى أن المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية الألمانية (BKA) صادر صورًا على الهاتف المحمول للإرهابي، من بينها صورة سيلفي له أمام منزل ميركل، إضافة إلى عدد من الصور الأخرى، اتقطت في اليوم ذاته بالقرب من كاتدرائية برلين. وتاريخ هذه الصور هو الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول عام 2016 -أي قبل نحو سبعة أسابيع على موعد قيامه بعملية الدهس الإرهابية، التي استهدفت سوقا للميلاد بالعاصمة برلين. 

ووفق لـ"كونتسرات" و(rbb)، فإن هذه الصور قد تكون التقطت لاستكشاف أماكن محتلمة لعمليات إرهابية. خاصة وأن إحداها تظهر العمري أمام كاتدرائية برلين مشيراً "بأصبع التوحيد" دلالة على أنه مسلم. 

ويشير مقال نشره موقع (rbb24)، نُشر صباح الخميس (24 أكتوبر/ تشرين الأول)، إلى أن تقييما للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية بتاريخ (24 أبريل 2017)، خلص إلى أن أنيس العمري "ربما يكون قد وضع المنطقة المحيطة بالكاتدرائية في حسبانه كهدف محتمل للقيام بهجوم في ذلك التوقيت"، وذلك في إطار عبارة "أماكن أخرى" أرودها التقرير.

غير أن ما لم يذكره تقرير السلطات الألمانية أنه وقبل دقائق من هذا "سيلفي" كان أنيس العمري قد التقط صورة أخرى أمام منزل ميركل الذي يتم مراقبته مراقبة شديدة. ومكان منزل ميركل ليس سرا، إذ توجد العديد من المعلومات عنه في النت، وبات معروفا على نطاق واسع على أنه يقع في حي "برلين مته". 

ما أشار إليه التقرير الداخلي للمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية، فقط الصورة التي التقطها العمري من أمام بناية "ماغنوس هاوس" القريبة من منزل ميركل، بتقييم: "صورة سلفي أمام معالم المدينة". 

هذا الأمر أثار حفيظة الخبير كونستانتين فون نوتز خبير الشؤون الداخلية في حزب الخضر الألماني (معارضة)، مشددا في حوار مع برنامج (كونتراست) أنه "من يرى هذه الصور، يصل إلى قناعة أنه (العمري) كان ينوي تماما تنفيذ اعتداء، لكنه لم يكن قد حدد بعد هدفه". وأعرب الخبير عن دهشته من غياب أي إشارة داخل التقرير الأمني عن التقاط العمري لسلفي من أمام منزل ميركل، متسائلا "ألم يكن يعرفون مكان الصورة؟!". 

مختارات

كشف تقرير لموقع "فوكوس" أن السلطات الأمنية الألمانية عملت على إبعاد مقرب وشريك من أنيس العمري إلى تونس للتغطية على تورطه المحتمل في حادث الدهس الإرهابي في سوق عيد الميلاد في 19 من ديسمبر عام 2016، والبرلمان يحقق. (22.02.2019)

يذكر أنه في التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول عام 2016، قام الإرهابي التونسي أنيس العمري بقيادة شاحنة ودهس بها عن عمد حشداً من الزوار في سوق عيد الميلاد في برلين في بريتشيدبلاتز بالقرب من كنيسة القيصر فيلهلم التذكارية، ما أدى إلى مصرع 12 شخصا وإصابة أكثر من 70 شخصًا بجراح، بعضها خطير.

قبل ذلك كانت سلطات برلين قد قررت في خريف 2016 وقف "المراقبة المستمرة" عن العمري بعد تصنيفه من "عنصر إسلامي خطر" إلى "مهرب مخدرات". 

ع.ح./و.ب (د ب ا)

  • Deutschland Polizei geht von Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt aus (Reuters/F. Bensch)

    شاحنةٌ قاتلةٌ في سوق لعيد الميلاد ببرلين

    قبل خمسة أيام من ليلة عيد الميلاد، وفي حوالي الساعة الثامنة مساء الإثنين (19 ديسمبر/ كانون الأول) اقتحمت شاحنة سوداء كبيرة سوق عيد الميلاد التقليدي بالقرب من كنيسة "الذكرى" في حي كودام بقلب العاصمة الألمانية برلين.

  • Deutschland Neun Tote und viele Verletzte auf Berliner Weihnachtsmarkt (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    شاحنةٌ قاتلةٌ في سوق لعيد الميلاد ببرلين

    الشاحنة ماركة "سكانيا" والتي تحمل لوحات معدنية بأرقام بولندية صعدت على رصيف المشاة ودهست عددا كبيرا من زوار سوق عيد الميلاد، والأكشاك الموجودة فيه.

  • Deutschland Polizei geht von Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt aus (Reuters/F. Bensch)

    شاحنةٌ قاتلةٌ في سوق لعيد الميلاد ببرلين

    لم تكن هناك فرصة للمتواجدين في المكان في الهروب من طريق الشاحنة التي قطعت مسافة من 50 إلى 80 مترا وسط السوق وقتلت 12 أشخاص وجرحت 48 على الأقل حسب روايات لشرطة العاصمة برلين.

  • Deutschland Polizei geht von Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt aus (REUTERS/F. Bensch)

    شاحنةٌ قاتلةٌ في سوق لعيد الميلاد ببرلين

    هرعت قوات الإنقاذ إلى المكان وبدأت في إجلاء الضحايا. وقالت الشرطة بالموقع لوسائل إعلام ألمانية إن الحادث يبدو عملا متعمدا. غير أن أندرياس غيسيل وزير داخلية ولاية برلين قال إن ملابسات الحادث لا تزال غير واضحة وإن "تسلسل الأحداث يشير إما إلى حادث عرضي أو هجوم."

  • Deutschland Neun Tote und viele Verletzte auf Berliner Weihnachtsmarkt (REUTERS/P. Kopczynski)

    شاحنةٌ قاتلةٌ في سوق لعيد الميلاد ببرلين

    وأعاد الحادث إلى الأذهان هجوما وقع في نيس بفرنسا في يوليو/ تموز عندما قاد رجل تونسي المولد شاحنة تزن 19 طنا على طريق الساحل ودهس أناسا تجمعوا لمشاهدة عرض بالألعاب النارية في اليوم الوطني فقتل 86 شخصا، وأعلن حينها تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.

  • Deutschland Polizei geht von Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt aus (Reuters/F. Bensch)

    شاحنةٌ قاتلةٌ في سوق لعيد الميلاد ببرلين

    الشرطة الألمانية قامت بتطويق مكان الحادث وحثت المواطنين على عدم مشاركة مقاطع الفيديو على الانترتت لتلك الواقعة وذلك "للحفاظ على خصوصية الضحايا وأسرهم".

  • Deutschland Möglicher Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt (picture alliance/dpa/P. Zinken)

    شاحنةٌ قاتلةٌ في سوق لعيد الميلاد ببرلين

    تهشم اللوح الزجاجي لقمرة القيادة بالشاحنة وعثر داخل القمرة على رجل ميت متواجد في مقعد المجاور للسائق، أما السائق نفسه فهرب في اتجاه حديثة الحيوان إلا أنه تم إلقاء القبض عليه.

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

شاحنةٌ قاتلةٌ في سوق لعيد الميلاد ببرلين

قتل 12 شخصاً وجرح 48 آخرين نتيجة الدهس بشاحنة في سوق لعيد الميلاد في منتصف العاصمة الألمانية برلين. تطورات الحادث في معرض الصور التالي: (20.12.2016)  

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