تقرير: العثور على متعلقات لخاشقجي في سيارة دبلوماسية سعودية

عثر المحققون الأتراك على حقيبتين تحويان متعلقات شخصية للصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، بينها جهاز حاسوب، خلال تفتيش عربة تابعة للقنصلية السعودية في إسطنبول، حسبما ذكرت قناة "سي إن إن ترك" الإخبارية اليوم الثلاثاء (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2018).

وقال شاهد من رويترز إن فريقا سعوديا كان يرافق المحققين الأتراك، الذين أجروا التفتيش في مرأب للسيارات عُثر فيه على العربة في حي سلطان غازي بإسطنبول أمس الاثنين. وقالت "سي إن إن ترك" إن المحققين أوقفوا عملهم الثلاثاء وسيواصلونه غدا الأربعاء.

علاوة على ذلك ذكرت صحيفة الصباح التركية اليوم الثلاثاء أنه لا صحة للأخبار التي قالت إنه تم العثور على أجزاء من جثة خاشقجي في حديقة القنصلية السعودية بإسطنبول.

وفي إطار البحث حول أثر خاشقجي قام المحققون الأتراك بتفتيش "فيلا" بالقرب من إسطنبول، حيث قام 40 من رجال الشرطة بتفتيش طوابق الفيلا الثلاثة في منطقة يالوفا. وتقول صحيفة "حرييت" التركية إن هذه الفيلا تابعة لواحد من الأشخاص الـ15، ضمن الفريق المتهم بقتل خاشقجي.

مجموعة السبع تطالب بتوضيح ملابسات مقتل خاشقجي

وفي سياق متصل أدان وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اليوم الثلاثاء مقتل جمال خاشقجي "بأشد العبارات الممكنة" وقالوا إن الرياض يجب أن تضمن عدم تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى. وتضم المجموعة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا وبريطانيا والولايات المتحدة.

واعتبر وزراء خارجية دول المجموعة في بيان أن "التوضيحات التي قدمت" حول مقتل خاشقجي "تترك أسئلة كثيرة من دون أجوبة". وأورد البيان أن "تأكيد حصول الجريمة" من جانب السلطات السعودية "هو خطوة أولى (...) لكن التوضيحات التي قدمت تترك أسئلة كثيرة من دون جواب"، داعيا "السعودية إلى إجراء تحقيق معمق وشفاف ويتمتع بالصدقية بالتعاون مع السلطات التركية".

ص.ش/ أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)