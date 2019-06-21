تقرير: الصين "اخترقت أكبر شبكات الاتصالات" منذ سنوات!

أعلن باحثون في شركة أمن إلكتروني أمريكية إسرائيلية تحمل اسم "سيبريزون" أمس الثلاثاء عن كشفهم قيام قراصنة باختراق أكثر من عشر شركات اتصالات عالمية وسرقة كم هائل من البيانات من شبكاتهم. ووفقاً للشركة، دامت عملية التجسس سبع سنوات، حيث تم التعرف على أنشطة تخريب إلكترونية سابقة نسبتها الشركة للصين.

وقال محققون من شركة الأمن الإلكتروني إن الهجمات استهدفت شركات موجودة في أكثر من 30 دولة في العالم بهدف جمع معلومات عن سياسيين ومسئولين حكوميين، وإن في بعض الحالات تم التوصل إلى حسابات كافة العاملين في بعض المنظمات وكلمات السر الخاصة بهم، إلا أن الشركة رفضت الإعلان عن أسماء الجهات المتأثرة بالهجوم أو أسماء الدول التي تعمل بها.

وفي تصريحات لشبكة رويترز، استبعد المدير التنفيذي لشركة "سيبريزون"، ليور ديف، أن تكون مجموعة إجرامية هي المسؤولة عن عملية القرصنة، وقال: "إنها حكومة لديها إمكانيات تمكنها من تنفيذ ذلك المستوى المرتفع من الهجوم".

وفي مؤتمر عُقد في تل أبيب بحضور رؤساء وحدات المخابرات الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والموساد الإسرائيلي، قام رئيس الشركة، الضابط السابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، باستعراض كيف تمت عملية الاختراق خطوة بخطوة.

من جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أنه لم يكن على دراية بذلك التقرير الذي أعلنت عنه الشركة، وأضاف: "لن نسمح لأحد أبداً بالانخراط في مثل هذه الأنشطة على الأراضي الصينية أو استخدام البنية التحتية الصينية".

د.ب/ ي.أ