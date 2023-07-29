تقرير: السعودية ستستضيف محادثات حول أوكرانيا بدون روسيا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير اليوم السبت (29 يوليو/ تموز 2023) إن السعودية ستستضيف محادثات تتعلق بأوكرانيا في أغسطس/ آب القادم. ووفق الصحيفة فقد ووجهت الدعوة لأوكرانيا ودول غربية ودول نامية رئيسية من بينها الهند والبرازيل للمشاركة فيها.

وأضافت الصحيفة نقلا عن دبلوماسيين مشاركين في المناقشات أن الاجتماع المقرر في مدينة جدة السعودية يومي الخامس والسادس من أغسطس/ آب سيضم مسؤولين كبارا مما يصل إلى 30 دولة. ومن بين الدول التي تلقت دعوة للمشاركة إندونيسيا ومصر والمكسيك وتشيلي وزامبيا.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأوكرانيين والغربيين يأملون في أن تؤدي المحادثات، التي لن تشارك فيها روسيا، إلى حشد تأييد دولي لبنود سلام تنحاز لأوكرانيا.

بدورها نقلت وكالة فرانس برس عن ثلاثة دبلوماسيين في الخليج قولهم إنّ السعودية تعتزم استضافة محادثات لبحث النزاع في أوكرانيا تجمع ممثلين عن كييف وقوى غربية ودول نامية نهاية الأسبوع المقبل.

وقال المسؤولون المقيمون في الخليج الذين اطّلعوا على التحضيرات، إنّ روسيا لن تحضر الاجتماع في جدة، علما أن موسكو لم تشارك في اجتماع مماثل عقد الشهر الماضي في كوبنهاغن. وأفادوا أنّ القائمة النهائية للدول المشاركة لم تجهز بعد، وأنّه من المتوقع أن تحضر دول من بينها بريطانيا واليابان.

وتقول روسيا، التي أعلنت ضم نحو سدس أراضي أوكرانيا، إنها لن تقبل بعقد محادثات سلام مع الأخيرة إلا إذا قبلت "بالحقائق الجديدة"، وذلك في إشارة إلى الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها. في المقابل تضع أوكرانيا سحب روسيا لقواتها شرطا لإجراء المفاوضات معها.

وذكر تقرير وول ستريت جورنال أنه لم يتضح بعد عدد الدول التي ستلبي الدعوة للمشاركة، لكن من المتوقع أن تشارك الدول التي سبق وحضرت جولة محادثات مماثلة في كوبنهاغن في يونيو/ حزيران الماضي.

وذكرت الصحيفة أن بريطانيا وجنوب أفريقيا وبولندا والاتحاد الأوروبي من بين الأطراف التي أكدت المشاركة في المحادثات، كما أن من المتوقع حضور مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

يشار إلى أنّ كلا من السعودية وأوكرانيا وروسيا لم تعلق على تقرير صحيفة وول ستريت جورنال حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا ترفض إجراء محادثات تتعلق بأوكرانيا.

بوتين: روسيا لا ترفض إجراء محادثات تتعلق بأوكرانيا

في غضون ذلك قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت إن روسيا لا ترفض إجراء محادثات تتعلق بأوكرانيا مضيفا أن مبادرة السلام الأفريقية وكذلك المبادرة الصينية يمكنهما أن تكونا أساسا للسلام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بعد يوم من اجتماع بوتين مع زعماء أفارقة في موسكو. وقال بوتين إن من الصعب تنفيذ وقف لإطلاق النار بينما يشن الجيش الأوكراني هجوما.

وكان زعماء أفارقة قد ألحوا يوم أمس الجمعة على بوتين كي يمضي قدما في خطتهم للسلام لإنهاء الحرب الأوكرانية وتجديد اتفاقلتصدير الحبوب الأوكرانية انسحبت منه موسكو الأسبوع الماضي.

وقال موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، لبوتين والزعماء الأفارقة في سان بطرسبرغ "يتعين إنهاء هذه الحرب. ولا يمكن أن تنتهي إلا على أساس العدل والمنطق".

وذكرت رويترز في يونيو/ حزيران الماضي أن الخطة الأفريقية وضعت سلسلة من الخطوات المحتملةلنزع فتيل الصراع تتضمن سحب القوات الروسية وإزالة الأسلحة النووية التكتيكية الروسية من بيلاروسيا ووقف العمل بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال بوتين وتخفيف العقوبات.

وكانت وكالة تاس الروسية للأنباء قد نقلت في وقت سابق اليوم السبت عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها إن روسيا تلقت نحو 30 مبادرة سلام عبر قنوات تواصل رسمية وغير رسمية بشأن أوكرانيا.

بيد أنّ الوكالة لم تقدم أية تفاصيل عن مبادرات السلام هذه.

ع.أ.ج/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)