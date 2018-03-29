 تقرير: الروسي سكريبال عمل لحساب أربعة أجهزة مخابرات غربية | أخبار | DW | 28.09.2018

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أخبار

تقرير: الروسي سكريبال عمل لحساب أربعة أجهزة مخابرات غربية

كشف تقرير أن العميل الروسي السابق سكريبال كان يمد أربعة أجهزة استخبارات غربية بالمعلومات. واستنادا إلى موظف بقسم مكافحة التجسس بحلف الناتو، فإن سكريبال كشف ضابطا وابنه يعملان لصالح روسيا في أحد الجيوش الأوروبية.

Sergei Skripal (picture-alliance/dpa/Tass)

ذكرت مجلة "فوكوس" الإخبارية الألمانية أن العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال يرجح أنه عمل لصالح أربعة أجهزة مخابرات تابعة لحلف شمال الأطلسي حتى عام 2017. وأفادت المجلة استنادا إلى موظف رفيع بقسم مكافحة التجسس بحلف شمال الاطلسي (ناتو) بمدينة مونس في بلجيكا أنه قام أيضا بإفشاء سر جواسيس عاملين بالمخابرات العسكرية الروسية "جي آر يو".

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انقسمت ردود الفعل في روسيا بين الضحك والتشكيك والدعم، غداة مقابلة تلفزيونية مع رجلين تتهمهما بريطانيا بتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته على أراضيها. (14.09.2018)

وجهت بريطانيا الخميس أصابع الاتهام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الهجوم بغاز الأعصاب على العميل السابق سكريبال وابنته، في حين رفضت موسكو ذلك واعتبرته "غير مقبول" غير أن كبار الدول الغربية أصدرت بيانا تؤيد فيه بريطانيا. (06.09.2018)

قالت الولايات المتحدة إنها خلصت إلى أن الحكومة الروسية استخدمت غاز أعصاب في هجوم ضد عميل روسي سابق وابنته ببريطانيا مضيفة أنها ستفرض عقوبات على موسكو بهذا الشأن. بينما نقل سناتور رسلة من ترامب لبوتين. (08.08.2018)

وقال متحدث باسم حلف الناتو إن هناك تقارير معروفة تشير إلى اتصالات لسكريبال مع العديد من أجهزة الاستخبارات الغربية. ووفقا للقواعد المعمول بها فلا يمكن أخذ موقف تجاه الأمور المتعلقة بالمخابرات.

وأشارت "فوكس" إلى أن سكريبال نقل في صيف 2016 للاستخبارات الإستونية في تالين معلومات دقيقة عن ثلاثة جواسيس متخفين يعملون لصالح موسكو، منهم ضابط بالجيش الإستوني ووالده. كما تعاون سكريبال وفقا للمجلة أيضا مع المخابرات الإسبانية "سي إن آي" وأمدها بمعلومات حساسة عن اتصالات بين المافيا الروسية وساسة وموظفين في موسكو.

وقالت المجلة إن المحللين في حلف الناتو لا يستبعدون أن تكون مواصلة سكريبال لخدماته للجهات الغربية من أجل تحديد هوية الجواسيس الروس هي السبب وراء حادث تسميمه.

يذكر أن سكريبال وابنته يوليا تعرضا لحادث تسمم في مدينة سالزبري الإنجليزية يوم الرابع من آذار/ مارس الماضي، وتمت معالجتهما عدة أسابيع بصورة مكثفة وأفلتا من الموت بصعوبة. ومنذ وقوع الحادث تدور التكهنات حول الدافع وراءه. وتتهم بريطانيا موسكو بالمسؤولية عن حادث تسميم العميل المزدوج وابنته، بينما ينفي الكرملين هذه الاتهامات. وتسبب الحادث في أزمة دبلوماسية عميقة بين بريطانيا وروسيا.

ص.ش/ه. د (د ب أ)

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  • Demonstranten gegen den NSA-Skandal (Foto: dpa)

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    الكاتب: نينا نيبرقال / س.ع


مختارات

أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

طرق خبيثة يتبعها الجواسيس المحترفون منذ قرون للحصول على معلومات فائقة السرية. بيد أنها ليست بمعزل عن الفضائح. إليكم أبرزها، بمناسبة مرور 60 عاماً على إنشاء وكالة المخابرات الألمانية. (30.03.2016)  

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