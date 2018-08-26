تقرير: الحكومة الألمانية تخصص 15 مليار يورو لدعم جهود الولايات لإدماج اللاجئين

تسعى الحكومة الألمانية إلى تعزيز دعم الولايات والبلديات في عمليات اندماج اللاجئين، كما نقلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" اليوم (الثلاثاء التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2018) عن مسودة قانون بهذا الشأن من المتوقع صدوره غدا الأربعاء.

ويسعى التحالف الحاكم إلى تحويل مبلغ يزيد عن 15 مليار يورو بين عامي 2019 و2022 إلى الولايات والبلديات المعنية مخصصة لتكاليف عملية الاندماج، طبقا لخطط معلنة بشأن الأموال حسب تعبير الصحيفة.

وينص التعديل الجديد على أن التخصيصات يجب أن لا تحسب وفقا لكل لاجئ على حدة، بل يفترض أن تستلم الولايات جزءاً من التخصيص المالي عبر حصص تدفع على أساس القائمة المفتوحة المستقطعة من موارد ضرائب المبيعات. ونتيجة لذلك، لن يعود بوسع الحكومة الاتحادية التأكد من قيام الولايات والبلديات بإنفاق الأموال على خدمات الاندماج والرعاية الصحية للأطفال.

في الوقت نفسه، ستنال الولايات مبلغ 5 مليار يورو مضافة إلى ما تُظهره قائمة الصرف النهائية، فيما تستلم البلديات نحو مليار يورو اضافة إلى ما يظهر في قائمة الصرف النهائية.

وبالمحصلة، طبقا لما كشف عنه تقرير الصحيفة، سوف تحصل الولايات والبلديات على مبلغ يصل إلى 8.4 مليار يورو مخصصة لخدمات الاندماج في العام المقبل.

وابتداء من عام 2020 فصاعداً، ستحصل الولايات على مبلغ 2.2 مليار يورو سنوياً محسومة من موارد ضرائب المبيعات. وستغطي تكاليف الاندماج جزءاً من الانفاق الاتحادي على اللاجئين.

ويقدر المبلغ النهائي المقترح بنحو 78 مليار يورو ضمن التخطيط المالي للحكومة الاتحادية وصولا إلى السنة المالية 2022.

وتستقبل الحكومة الاتحادية نحو 200 ألف لاجئ ابتداء من عام 2018، بأمل أن يتناقص عددهم إلى 150 ألفا في عام 2022 كما قيل.

م.م/ ح.ز (إ.ب.د)