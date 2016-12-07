تقرير: الجيش الألماني يواصل تدريب جنود سعوديين رغم قضية خاشقجي

كشفت مصادر بوزارة الدفاع الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الجيش الألماني يواصل تدريب جنود سعوديين في الوقت الحاضر رغم تداعيات قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وذكرت المصادر أنه يتم حاليا تدريب سبعة طلبة عسكريين من القوات المسلحة السعودية بأكاديمية القيادة التابعة للجيش الألماني في هامبورغ، شمالي ألمانيا، وأوضحت أنهم يحضرون حاليا دورة لغوية تعد شرطا للالتحاق بتدريب الضباط المقرر له عام 2019.

وحتى الآن لا تعتزم الوزارة إلغاء الدورة التدريبية، وقال متحدث باسم الوزارة إنه سيتم مواصلة التدريب كما هو مخطط له "ما لم يرد أي قرار سياسي آخر". ومن المقرر أيضا استقبال سبعة طلاب عسكريين سعوديين آخرين في أكاديمية القيادة العام المقبل، وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنهم مطلع العام القادم.

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ويرجع قرار تدريب جنود سعوديين بألمانيا لزيارة وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين للعاصمة السعودية الرياض في كانون أول/ديسمبر عام 2016.

يذكر أن الحكومة الألمانية اتخذت بعد مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، قرارا بعدم إصدار أية تصاريح تصدير الأسلحة في الوقت الحاضر وطوال فترة التحقيقات، كما أن الشرطة جمدت مؤقتا دورات تدريبية تقوم بها في السعودية، لكن هذا التجميد لم يسر على مستوى الجيش.

و.ب/ م.س (د ب أ)