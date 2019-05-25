 تقرير: الترويج لـ″خطاب الكراهية″ في الانتخابات الأوروبية | أخبار | DW | 25.05.2019

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أخبار

تقرير: الترويج لـ"خطاب الكراهية" في الانتخابات الأوروبية

ذكر تقرير حول الانتخابات الأوروبية أن مئات من الحسابات على فيسبوك وتويتر وأكثر من 100 قناة على يوتيوب تروج لخطاب الكراهية وتنشر معلومات كاذبة ورسائل متطرفة. وحسب التقرير فإن أحزابا شعبوية تلعب دورا محوريا في هذا الأمر.

Belgien Brüssel Statue Europa vor Europaparlament (picture-alliance/dpa/D. Kalker)

أشار تقرير جديد حول الانتخابات الأوروبية إلى وجود جهات على الإنترنت تستفيد من نقص التشريعات القانونية في هذا المجال الحيوي، للتأثير في الاستحقاق الأوروبي الذي يجري يوم غد الأحد (26 أيار/ مايو 2019)، متحدثاً عن دور الأحزاب الشعبوية و"نشطاء إلكترونيين" في هذا السياق.

وركّز "مركز الحوار الاستراتيجي" البريطاني، قبل الانتخابات الأوروبية التي بدأت الخميس وتنتهي يوم الأحد، في تحقيقاته على ظواهر في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا.وأوضح المركز في تقريره أن هناك من "يستغل النقص في الإطار القانوني المتعلق بالإنترنت.

وأكد المركز ومقره لندن أن "أحزاباً سياسية شعبوية وناشطين إلكترونيين من اليمين المتطرف وجماعات دينية، تقوم بتكييف تكتيكات، يعرف أن الدول تقوم باستخدامها"، وذلك في إشارة إلى روسيا.

مختارات

في تعليقه على فضيحة نائب المستشار النمساوي المعروفة بفضيحة "إبيتزا" قال وزير الخارجية الألماني إنه يتوقع ألا تقتصر انعكاساتها على النمسا وإنها ستتجاوز حدودها. ووصف الواقعة بأنها تمثل "انحطاطا للثقافة السياسية". (19.05.2019)

وفي إسبانيا، أشار التقرير إلى "شبكة منسقة من الحسابات على تويتر تنشر وسوما مناهضة للإسلام، تهدف إلى تعزيز الدعم لحزب اليمين المتطرف فوكس". أما في بريطانيا، فيشتبه بأن "روبوتات" وهي برمجيات إلكترونية ترسل رسائل بشكل آلي، أسهمت في توسيع نطاق حملات الأحزاب الكبيرة على تويتر، لكن يبدو أن حزب "بريكست" هو أكثر المستفيدين منها.

وفي بولندا، تحدّث التقرير عن الاشتباه "بوجود شبكة منسقة من الصفحات والحسابات والمجموعات على فيسبوك، تستخدم في الترويج للحزب القومي كونفيديرايا وتوسيع نطاق وصول مضامين معادية للسامية ومؤيدة للكرملين".

وتحدّثت من جهة ثانية جمعية "أفاز" غير الحكومية في الولايات المتحدة عن 23 صفحة فيسبوك في إيطاليا، يتابعها أكثر من 2,46 مليون شخصاً، تنشر "معلومات خاطئة ومحتوى هادفا إلى تعزيز الانقسامات" خصوصاً حول مسائل الهجرة ومعاداة السامية.

وبدأ حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بدوره شديد النشاط على فيسبوك في النقاشات المتعلقة بالانتخابات الأوروبية. وأكد المركز أن "وسائل إعلام شكلت هدفاً لهجمات إلكترونية منسقة في ألمانيا وفرنسا". وأوضح أن "خطاب الكراهية" هو أكثر ما يبرز على الإنترنت في ما يتعلق بالاستحقاق الأوروبي.

وحدد التقرير 365 صفحة وحساباً ومجموعة على فيسبوك وأكثر من 1350 حساباً على تويتر وأكثر من 100 قناة وفيديو على يوتيوب تروج لخطاب الكراهية وتنشر معلومات كاذبة ورسائل متطرفة.

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب)

  • BG Ungewöhnliche Orte in Deutschland für EU-Briefwahl (Alexandre Simoes)

    رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

    غرفة ملابس نادي بوروسيا دورتموند

    غرفة تبديل ملابس نادي بوروسيا دورتموند لكرة القدم أصبحت جاهزة للناخبين للإدلاء بأصواتهم. وذلك أيضا في إطار حملة أماكن غير اعتيادية للتصويت في انتخابات الاتحاد الأوروبي.

  • Wahlplakate zur Europawahl 2019 (picture-alliance/dpa/R. Keuenhof)

    رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

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    من خلال يافطة مثيرة للجدل شارك حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي المعادي للمهاجرين بحملته الانتخابية. حيث كتب الحزب اليميني المتطرف "النقاب؟ نحن نؤيد البكيني". ويعرف عن هذا الحزب معاداته للاجئين والإسلام والوحدة الأوروبية.

  • Frankreich | Hagar Akhrouf und Marie Pouliquen | Europawahlen (P. Sentenac)

    رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

    شباب أوروبي في قلب الحملة الإنتخابية

    تشجع هاتان الفتاتان، من منظمة المجتمع المدني (الشباب الأوروبي)، في فرنسا على المشاركة بالانتخابات من خلال توزيع المناشير وتنظيم حملات للناس للتصويت في انتخابات الاتحاد الأوروبي.

  • BG Ungewöhnliche Orte in Deutschland für EU-Briefwahl (picture-alliance/dpa/A. Heimken )

    رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

    "هنا تنتخب أوروبا"

    كتب على هذه الصورة "هنا تنتخب أوروبا". ضمن محاولة لجعل الإقبال على الانتخابات أكبر، انطلقت مبادرات مثل #SayYesToEurope للتشجيع على الانتخابات، من خلال ملئ أوراق الاقتراع في مواقع غير اعتيادية.

  • Deutschland | Europawahlen 2019 | Hamburg (picture-alliance/dpa/Bildfunk/A. Heimken)

    رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

    حلبة التصويت

    كما يمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم في حلبة المصارعة. حيث تم بناء كابينة التصويت السرية في هذه الحلبة في مدينة هامبورغ. وذلك للتشجيع فئة الشباب على التصويت أيضا.

  • Wahlkabine für Europawahl im Studio von Wer wird Millionär? (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

    رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

    "من سيربح المليون"

    استوديوهات برنامج "من سيربح المليون"، في ولاية شمالي الراين وستفاليا، بنسخته الألمانية فتحت أبوابها للناخبين أيضا. وذلك في إيطار حملات تشجيعية للناخبين الأورببين للإدلاء بأصواتهم.

  • London Anti-Brexit Protest (Reuters/T. Melville)

    رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

    حمى البريكسيت تصيب الانتخابات الأوروبية

    يشارك البريطانيون بالانتخابات الأوربية وسط أزمة البريكسيت والجدل الصاخب حول كيفية خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الاوربي. وتبدو الأجواء أشبه ما يكون بفوضى إنتخابية بعد إعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي استقالتها من زعامة حزب المحافظين، وتوقعات بفوز أشد لدعاة البريكسيت.

  • Wahlplakate zur Europawahl 2019 (picture-alliance/dpa/Revierfoto)

    رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

    عصفور بحاجة إلى الحماية!

    لم يخرج حزب الخضر عن تقاليده في الدفاع عن البيئة، واختار شعار "أوربا بحاجة للتضامن و حماية البيئة ولصوتك"، وفي هذه اللافتة يبرز عصفور يغرد من أجل حماية الطبيعة.

  • Symbolbild Europa & Fake News (picture-alliance/dpa/M. Murat)

    رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

    هل تؤثر الأخبار الكاذبة على الانتخابات الأوربية؟

    كانت الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 بمثابة دعوة للاستيقاظ بسبب حملة التضليل على فيسبووك. ليكثف بعدها الموقع الأزرق من جهوده لمكافحة المعلومات الكاذبة على موقعه والتي يمكن لها التأثير على نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي.

  • Belgien Brüssel Statue Europa vor Europaparlament (picture-alliance/dpa/D. Kalker)

    رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

    انتخابات مصيرية!

    كل خمس سنوات، يتوجه مواطنو الاتحاد الأوروبي المكوّن من 28 دولة (أو 27 بدون المملكة المتحدة) إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثلين عنهم في البرلمان الأوروبي. وفي هذه الانتخابات أطلق الاتحاد الأوربي حملة "هذه المرة سأصوّت" للتشجيع على المشاركة في الإقتراع وذلك بعد صعود اليمين الشعبوي وخروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي وعزوف ملحوظ في الانتخابات السابقة.


مختارات

رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

يتجه الأوروبيون هذه الأيام إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثلين عنهم في البرلمان الأوروبي. حيث انطلقت العديد من المبادرات للتشجيع على المشاركة بالتصويت. فما هي أغرب تلك الأماكن وأطرف اللافتات؟ (24.05.2019)  

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